Za oceanem przełom w szkoleniu pilotów. Kanada kupuje samoloty M346 Master

Kanadyjskie centrum szkoleniowe ITTC rewolucjonizuje przygotowanie pilotów NATO, inwestując w najnowocześniejsze samoloty szkolne nowej generacji.

Podpisano kluczową umowę z Leonardo na dostawę maszyn M346 Block 20.

Te samoloty wprowadzą cyfrowy skok jakościowy w szkoleniu, doskonale odwzorowując środowisko kabin myśliwców 5. generacji.

Sprawdź, co wyróżnia wersję Block 20 i dlaczego ten lotniczy bestseller jest również kluczowym elementem floty Polski!

Włoski koncern obronny Leonardo poinformował o zawarciu kluczowego kontraktu z ITPS Canada (International Test Pilots School). Umowa przewiduje dostawę sześciu maszyn M-346 T w najnowszym standardzie Block 20, z opcją na zakup kolejnych sześciu. Wejdą one do służby w bazie International Tactical Training Centre (ITTC), w North Bay, w prowincji Ontario już w 2019 roku.

Decyzja wynika z obecnej sytuacji w systemie szkolenia Royal Canadian Air Force. Wymagania stawiane pilotom maszyn takich jak F-35 czy Eurofighter rosną tak szybko, że wymagane są nowoczesne samoloty szkolne, pozwalające na szkolenie zaawansowane. Tymczasem Kanada w 2024 roku wycofała ze służby odrzutowce szkolenia zaawansowanego CT-155 Hawk, czyli jeden z wariantów wiekowej już maszyny BAE Systems Hawk. Wymagały one natychmiastowej generacyjnej wymiany. Tymczasowym rozwiązaniem było szkolenie pilotów w USA na maszynach T-28 Talon.

Polski M346 Bielik nad Dęblinem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Oficjalne podpisanie kontraktu odbyło się w zakładach Leonardo w Venegono we Włoszech. Towarzyszył mu lot ewaluacyjny, po którym Giorgio Clementi prezes wykonawczy ITPS, firmy do której należy kanadyjskie centrum szkoleniowe, nie szczędził pochwał dla włoskiej konstrukcji. Stwierdził, że podtrzymuje ona „wspaniałe tradycje Włoch w budowaniu najlepszych samolotów szkolnych na świecie”.

Nowe samoloty będą wspierać rozbudowę programów szkolenia taktycznego dla pilotów z Kanady oraz państw sojuszniczych. ITPS Canada posiada ponad 25-letnie doświadczenie i przeszkoliło dotychczas personel latający dla 29 sił powietrznych z całego świata. Obecnie z usług taktycznych ITTC korzysta ponad dziesięć krajów. Wprowadzenie M-346 Master stanowi pierwszy etap szeroko zakrojonego projektu modernizacji kanadyjskiej floty.

Dlaczego M-346 T Block 20? Cyfrowy skok w przyszłość

Wybór akurat wersji Block 20 (której pakiet modernizacyjny Leonardo zaprezentowało oficjalnie podczas Farnborough International Airshow w 2024 roku) nie jest przypadkowy. Współczesne pole walki wymaga od pilotów zarządzania olbrzymią ilością danych w środowisku sieciocentrycznym.

Standard Block 20 stanowi najnowszą wersję samolotu M346, który stanowi element całościowego systemu szkolenia, łączącego samolot, rozszerzoną rzeczywistość i symulatory. Co wyróżnia M346 Block 20?

Jeden duży ekran wielofunkcyjny LAD (Large Area Display): Tradycyjne, mniejsze wyświetlacze wielofunkcyjne ustąpiły miejsca jednemu potężnemu ekranowi panoramicznemu w każdym kokpicie.

Nowoczesny interfejs: Integracja niskoprofilowego wskaźnika przeziernego HUD oraz zaawansowanych systemów celowniczych montowanych na hełmie (HMD) z technologią rozszerzonej rzeczywistości (AR).

Nowe systemy zarządzania: Unowocześniony system zarządzania misją, nawigacją oraz ulepszone transpondery IFF (identyfikacji „swój-wróg”).

Dzięki temu młodzi piloci mogą trenować w warunkach maksymalnie zbliżonych do kabiny myśliwca 5. lub generacji 4++.

Wprowadzenie Kanady do klubu użytkowników M-346 to kolejny ogromny sukces rynkowy rzymskiego koncernu. Łącznie już dwadzieścia krajów na całym świecie (w tym Polska, gdzie samolot nosi oznaczenia M346 Bielik) wybrało tą platformę. Nie tylko w roli samolotu szkolenia zaawansowanego (AJT), ale też lekkiej maszyny wielozadaniowej (LFFA). Flota tych maszyn spędziła w powietrzu globalnie ponad 160 tysięcy godzin. Przypomnijmy także, że maszyna ta została niedawno wybrana przez Siły Powietrzne Włoch jako nowy samolot słynnego zespołu akrobacyjnego „Frecce Tricolori”.