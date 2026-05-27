Polska dzieli się wiedzą o funduszach UE, Ukraina uczy budować schrony. Współpraca polsko-ukraińska

Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przebywała z wizytą w stolicy Ukrainy, gdzie uczestniczyła w obradach ważnego szczytu otwartego przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Spotkania z kluczowymi przedstawicielami ukraińskiego rządu i samorządów, takimi jak wicepremier i minister ds. integracji z UE i NATO Taras Kaczka, wicepremier i minister rozwoju wspólnot i terytoriów Ukrainy Oleksij Kuleba oraz mer Buczy Anatolij Fedoruk, miały na celu wymianę doświadczeń i koordynację działań na rzecz przyszłości obu krajów.
Wspólne doświadczenia i perspektywy: Polska uczy inwestowania, Ukraina budowania odporności
Podczas swojej wizyty w Kijowie, minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła obopólne korzyści płynące z zacieśniania współpracy polsko-ukraińskiej. Polska, z bogatym doświadczeniem w efektywnym wykorzystywaniu unijnych funduszy, oferuje Ukrainie swoje know-how w tym zakresie. Jak zaznaczyła minister Pełczyńska-Nałęcz na briefingu prasowym:
„Jako Polska chcemy rozmawiać o współpracy między polskimi i ukraińskimi regionami. Przekazujemy całe nasze know-how, jeśli chodzi o inwestowanie pieniędzy europejskich. Polska jest w tym świetna, a Ukraina chce się tego nauczyć.”
W zamian, Polska czerpie z ukraińskich doświadczeń w budowaniu odporności regionów, zwłaszcza w kontekście rozbudowy schronów.
„W drugą stronę chcemy wziąć całą wiedzę ze strony ukraińskiej, która dzisiaj buduje odporność swoich regionów. Na przykład bardzo skutecznie rozbudowuje miejsca schronienia” – dodała minister Pełczyńska-Nałęcz.
To wzajemne uczenie się jest szczególnie istotne w obliczu rosnących wyzwań bezpieczeństwa. Minister Pełczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę na to, że polskie samorządy przystępują do wielkiego projektu budowania miejsc chronienia dla Polaków, a Ukraina dysponuje w tej dziedzinie ogromnym doświadczeniem. „Przyglądamy się ukraińskim inwestycjom w schrony, bo ogromne doświadczenie Ukrainy jest tym, co jest potrzebne polskim samorządom” – mówiła szefowa MFiPR w trakcie obrad szczytu.
Sukces Polski w inwestowaniu środków europejskich, jak podkreśliła minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, wynika z decentralizacji i przesunięcia części decyzji inwestycyjnych na poziom samorządowy. „44 proc. środków europejskich inwestujemy poprzez decyzje i działania urzędów marszałkowskich. To jest coś, czym Ukraina jest bardzo zainteresowana. Ukraina docelowo chce też się zdecentralizować i regionalnie inwestować środki europejskie” – wyjaśniła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. O wymianie doświadczeń w tym zakresie minister Pełczyńska-Nałęcz rozmawiała z wicepremierem Tarasem Kaczką, który zadeklarował pomoc w przekazywaniu wiedzy na temat budowy infrastruktury ochrony ludności oraz podwójnego zastosowania.
Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała również, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) Polska stworzyła Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności z budżetem ponad 22 mld zł, który zawiera znaczące środki na budowę miejsc schronienia dla ludności w całej Polsce. Wizyta w Buczy i obejrzenie tamtejszego schronu zorganizowanego w szkole, w którego podziemiach przygotowany jest samowystarczalny energetycznie „duplikat” szkoły, stanowiły dla polskiej delegacji cenne źródło inspiracji. „To są dla nas przykłady z praktyki, które będziemy musieli i chcemy ze względów bezpieczeństwa przenosić także do Polski” – mówiła minister Pełczyńska-Nałęcz.
Rola polskich firm w odbudowie Ukrainy i wsparcie kapitałowe BGK
Współpraca gospodarcza między Polską a Ukrainą również była istotnym punktem rozmów. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła znaczące zaangażowanie polskich firm w rekonstrukcję Ukrainy. „Polski biznes jest zainteresowany odbudową Ukrainy i współpracą gospodarczą z Ukrainą. Już dzisiaj eksportujemy trzy razy więcej, niż importujemy z Ukrainy, więc jest z tej współpracy bardzo duża korzyść ekonomiczna dla Polski. Operuje tutaj 6 tys. polskich firm, 700 z nich powstało po wojnie” – zaznaczyła minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W 2025 roku eksport do Ukrainy wyniósł 57 mld zł, co trzykrotnie przewyższało import. Szefowa MFiPR zaznaczyła, że Polska ma wiele do zaoferowania Ukrainie w zakresie kapitału inwestycyjnego, który chce zainwestować w tym kraju wraz z polskimi firmami.
Wsparcie finansowe dla tych działań zapewnia Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który od roku ma stałe przedstawicielstwo w Ukrainie. BGK jest operatorem polskiej części wsparcia Ukrainy z programu Ukraine Facility. W ramach tego programu, BGK dysponuje pulą blisko 195 mln euro na wsparcie inwestycji w sektorach energetyki, transportu i produkcji, w tym dual-use, z których będą mogły korzystać polskie firmy działające w Ukrainie. Dodatkowo, uruchomiona zostanie druga linia kredytowa w postaci pożyczek i grantów dla samorządów i jednostek samorządowych w Ukrainie, o wartości około 140 mln euro. Ma to umożliwić ukraińskim samorządom i wspólnotom lokalnym (hromadom) pozyskanie pieniędzy na działania rozwojowe oraz związane z odbudową i wzmacnianiem odporności, co wcześniej było utrudnione z powodu ryzyka systemowego i niewielkiej zdolności kredytowej wynikającej z trwającej wojny.
Szkolenia dla ukraińskich urzędników i przygotowania do Konferencji Odbudowy Ukrainy
Polska aktywnie wspiera również Ukrainę w przygotowaniach do negocjacji akcesyjnych do UE. Rok temu minister K. Pełczyńska-Nałęcz oraz wicepremier Ukrainy Oleksii Kuleba podpisali memorandum o współpracy pomiędzy MFiPR a MRWiT Ukrainy, którego głównym celem jest wspieranie ukraińskich partnerów w tym procesie. „Tylko w 2024-2025 roku nasze ministerstwo w ramach współpracy dwustronnej wyszkoliło ponad 800 urzędników ukraińskich. Odbyło się kilkadziesiąt szkoleń online oraz wizyty studyjne w Polsce. Będziemy to kontynuować w tym i kolejnym roku” – poinformowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
IV Szczyt Miast i Regionów w Kijowie stanowił ostatni etap przygotowań do ważnego międzynarodowego wydarzenia – Konferencji Odbudowy Ukrainy, zaplanowanej na 25–26 czerwca w Gdańsku. Polska, jako współorganizator konferencji, stawia sobie za cel mobilizowanie międzynarodowego wsparcia dla rekonstrukcji Ukrainy w sektorach najbardziej dotkniętych rosyjską agresją, takich jak energetyka, infrastruktura krytyczna i logistyka. Dyskusje podczas szczytu koncentrowały się na odporności infrastruktury krytycznej, organizacji życia cywilnego w warunkach regularnych ataków i niedoborów energii oraz zapewnianiu ciągłości działania instytucji i organizacji, co jest kluczowe dla stabilnego funkcjonowania ukraińskiego państwa. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że Polska nieprawdopodobnie skorzystała na członkostwie w Unii Europejskiej, a rosyjska agresja na Ukrainę zmieniła perspektywę, zmuszając regiony do inwestowania także w bezpieczeństwo i odporność, biorąc pod uwagę możliwość agresji. Inwestycje w większą suwerenność energetyczną, cyberbezpieczeństwo i miejsca schronienia to priorytety, które łączą doświadczenia obu krajów.
