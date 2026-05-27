Polska sprzeda drony i wyśle żołnierzy do Arktyki. Polska i Kanada zacieśniają współpracę obronną

Ministrowie obrony Polski Władysław Kosiniak-Kamysz i Kanady David McGuinty podpisali we wtorek w Ottawie list intencyjny o współpracy w ramach programu SAFE, do którego Kanada dołączyła jako jedyny kraj spoza UE.

Polska będzie eksportować do Kanady nowoczesny sprzęt wojskowy, m.in. drony FlyEye i Warmate, oraz wyśle żołnierzy na wspólne manewry w Arktyce w najbliższych miesiącach.

Dalsze zacieśnianie współpracy, w tym w obszarze cyberbezpieczeństwa, ma nastąpić podczas targów MSPO we wrześniu w Kielcach, co jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany w globalnym bezpieczeństwie.

Współpraca obronna między Polską a Kanadą wkracza w nową fazę, co zostało przypieczętowane we wtorek w Ottawie. Ministrowie obrony obu krajów, Władysław Kosiniak-Kamysz i David McGuinty, złożyli podpisy pod listem intencyjnym dotyczącym programu SAFE. To wydarzenie ma szczególne znaczenie, gdyż Kanada jest pierwszym i jedynym państwem spoza Unii Europejskiej, które dołączyło do tej kluczowej inicjatywy. Porozumienie to otwiera nowe perspektywy dla polskiego przemysłu obronnego i zacieśnia więzi wojskowe między sojusznikami, odpowiadając na dynamicznie zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa międzynarodowego.

Polski sprzęt na kanadyjskim rynku: jakie technologie wzmocnią Kanadę?

Jednym z najbardziej konkretnych efektów podpisanego porozumienia ma być eksport polskiego uzbrojenia do Kanady. Jak zadeklarował wicepremier Kosiniak-Kamysz po ceremonii podpisania, "Będziemy sprzedawać najlepszy polski sprzęt do Kanady". Wskazał przy tym na polskie drony jako kluczowy element oferty. Mowa tu przede wszystkim o zaawansowanych systemach bezzałogowych, takich jak FlyEye, Warmate oraz systemach Gladius, produkowanych przez Grupę WB.

"To jest sprzęt, który stanowi symbol rozwoju polskiej myśli technicznej i przemysłu zbrojeniowego; mam nadzieję ze będzie dobrze służył siłom zbrojnym Kanady" – podkreślił szef MON, wyrażając nadzieję na długofalową współpracę.

Te nowoczesne technologie, które sprawdziły się w różnych warunkach, mogą znacząco wzmocnić potencjał obronny Kanady, zwłaszcza w kontekście jej zaangażowania w regionie Arktyki.

Zacieśnianie więzi obronnych nie ograniczy się jednak wyłącznie do wymiany handlowej. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział również intensyfikację wspólnych działań wojskowych. "Polska bierze odpowiedzialność za całe NATO, dlatego wyśle naszych żołnierzy na polsko-kanadyjskie, szerzej - NATO-wskie manewry w Arktyce" – oświadczył minister. Uczestnictwo polskich Sił Zbrojnych w tych ćwiczeniach jest planowane już "za kilka miesięcy", co świadczy o dynamice rozwijanego partnerstwa i gotowości do współpracy w trudnych warunkach środowiskowych. Jest to ważny sygnał dla innych państw członkowskich NATO, podkreślający zaangażowanie obu krajów w zbiorowe bezpieczeństwo.

Mamy to! Od początku zapowiadałam, że polskie firmy skorzystają nie tylko z polskiej puli SAFE ale zysków będzie dużo więcej. Dziś w Ottawie Kanada zobowiązała się do zakupu dronów w polskim przemyśle zbrojeniowym. pic.twitter.com/BL2uJ6GW2m— Magdalena Sobkowiak (@magdasobkowiak) May 26, 2026

Wspólne manewry w Arktyce i cyberbezpieczeństwo: nowe obszary współpracy

Współpraca Polski i Kanady obejmie także wymianę doświadczeń i technologii na arenie międzynarodowych targów obronnych. Minister Kosiniak-Kamysz wspomniał, że w środę odwiedzi CANSEC, największe kanadyjskie targi obronne, gdzie Polska pełni rolę państwa wiodącego w tegorocznej edycji. Rewanż nastąpi we wrześniu na kieleckich targach MSPO, gdzie Kanada będzie cieszyć się podobnym statusem, a na wydarzenie przyjedzie kanadyjska delegacja rządowa. To właśnie podczas MSPO mają zostać podpisane kolejne istotne dokumenty, które pogłębią dwustronne relacje obronne.

Wśród planowanych porozumień, które zostaną zawarte we wrześniu, znajdują się "Memorandum of Understanding dotyczące współpracy wojsk obrony cyberprzestrzeni obu państw" oraz "umowa o gwarancjach obronnych". Podkreśla to strategiczne znaczenie, jakie oba kraje przywiązują do bezpieczeństwa w domenie cyfrowej oraz do wzajemnego wsparcia w kwestiach obronności. Takie inicjatywy są odpowiedzią na ewoluujące zagrożenia i rosnącą potrzebę wspólnego frontu w obliczu nowych wyzwań, które coraz częściej mają charakter hybrydowy i wymagają zaawansowanych rozwiązań technologicznych.

Strategiczne partnerstwo w obliczu globalnych wyzwań

Przedstawiciele polskich i kanadyjskich rządów oraz przemysłów obronnych spotkali się we wtorek w Ambasadzie RP w Ottawie, aby przedyskutować szczegóły zacieśniania współpracy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że "sytuacja bezpieczeństwa podlega dynamicznym zmianom, stawiając przed nami nowe wyzwania. Niestabilność na Bliskim Wschodzie, a w szczególności agresywna polityka Rosji, kształtują obecny stan bezpieczeństwa międzynarodowego". W tym kontekście, stabilne i strategiczne partnerstwa, takie jak te między Polską i Kanadą, są absolutnie kluczowe dla utrzymania pokoju i stabilności. Wicepremier dodał, że "Polska i Kanada potrzebują rozwiązań odpowiadających na dynamiczne wyzwania dla bezpieczeństwa regionalnego i światowego. Powinny one wynikać z całościowego podejścia, wzmacnianego przez nasze krajowe i międzynarodowe" – stwierdził, przypominając, że oba kraje szybko zwiększają swoje nakłady na obronność, co stwarza szerokie pole do współpracy przemysłów obu państw.

Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych, szerzej odniósł się do współpracy przemysłów obronnych. Zaznaczył, że celem nie jest traktowanie siebie nawzajem jako zwykłych klientów, lecz budowanie głębszego partnerstwa opartego na wzajemnych korzyściach.

"Kanada reorientuje swoją politykę i swoje partnerstwa. Jesteśmy dla nich kluczowym partnerem, jeżeli chodzi o Europę. Mamy technologie, którymi możemy się nawzajem bardzo mocno zainteresować" – powiedział Gołota dziennikarzom.

Zapowiedział również, że w lipcu można spodziewać się dużego polsko-kanadyjskiego projektu w dziedzinie łączności. Polska natomiast wyraża zainteresowanie współpracą z kanadyjskimi spółkami z sektora lotniczego, takimi jak Bombardier, co otwiera nowe możliwości w obszarze nowoczesnych technologii.

W kontekście polskich propozycji dla Kanady, Konrad Gołota wymienił między innymi systemy pasywnej lokalizacji oraz platformy lądowe, w tym słynne bojowe wozy piechoty Borsuk. Te nowoczesne rozwiązania, charakteryzujące się innowacyjnością i skutecznością, mogą znacząco wzmocnić potencjał obronny Kanady. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE, przypomniała o wyjątkowej pozycji Kanady jako jedynego państwa spoza UE dopuszczonego do programu, który wspiera zakupy sprzętu w europejskim, w tym polskim, przemyśle obronnym. To świadczy o zaufaniu i docenieniu potencjału polskich rozwiązań.

Historia polsko-kanadyjskiej współpracy obronnej ma już swoje ugruntowane podstawy. Po spotkaniu premierów Marka Carneya i Donalda Tuska w sierpniu ubiegłego roku, oba kraje podpisały bilateralny plan współpracy w dziedzinie obrony oraz utworzyły grupę roboczą ds. przemysłu obronnego. W kwietniu bieżącego roku odbyło się pierwsze spotkanie kanadyjsko-polskiego komitetu sterującego, które wskazało na nowe możliwości współpracy w handlu, inwestycjach, energetyce oraz oczywiście w obronności. W marcu, podczas Dnia Przemysłu Obronnego Kanada-Polska w Warszawie, zaprezentowano realizowane z udziałem Polski rozwiązania, a także przedstawiono list intencyjny w sprawie wsparcia finansowego w wysokości 1 miliarda dolarów amerykańskich ze strony Export Development Canada, agencji promującej kanadyjski eksport. Wszystkie te działania świadczą o rosnącym znaczeniu wzajemnych relacji i strategicznym kierunku, w jakim podążają oba państwa, budując solidne fundamenty dla przyszłej współpracy.