Miliard dolarów na współpracę z Polską. Kanada chce wykorzystać SAFE

Współpraca obronna Polski i Kanady zyskuje na znaczeniu, o czym świadczy niedawny Polsko-Kanadyjski Dzień Przemysłu Zbrojeniowego.

Kanadyjska agencja Export Development Canada (EDC) przeznaczyła miliard USD na wsparcie sprzedaży kanadyjskich produktów obronnych w Polsce.

Kanada uczestniczy w mechanizmie unijnym SAFE.

Polscy i kanadyjscy przedstawiciele przemysłu obronnego intensyfikują działania, aby przejść od uzgodnień do konkretnych projektów.

Kanada jest jedynym krajem spoza Unii Europejskie uczestniczącym w mechnizmie SAFE, dzięki czemu kanadyjskie firmy mogą uczestniczyć w zamówieniach finansowanych z tego projektu na równi z Europejskimi. Jest to jeden z wielu elementów szerszej współpracy, obejmującej m.in. Polskę. Jak podkreślił obecny w Warszawie podczas Polsko-Kanadyjskiego Dnia Przemysłu Zbrojeniowego Yasir Naqvi, kanadyjski sekretarz stanu ds. rozwoju międzynarodowego - „Nasze przemysły dostały jasny sygnał, żeby przejść od uzgodnień do działania”. Elementem tego działania jest nie tylko spotkanie przedstawicieli obu stron w kanadyjskiej ambasadzie, gdzie oprócz kilkudziesięciu firm zza Atlantyku, gościli też przedstawiciele spółek PGZ, Grupy WB i innych czołowych przedstawicieli polskiego przemysłu obronnego.

Jak podkreślił Yasir Naqvi w swoim wystąpieniu, ponad 60 firm kanadyjskich działa w Polsce od dawna, zatrudniając w naszym kraju 16 tys. pracowników. Produkty kanadyjskiego przemysłu, choć może jaszcze słabo rozpoznawalne jako kanadyjskie, są obecne w wielu produktach polskiego przemysłu obronnego czy też w sprzęcie używanym przez polskie siły zbrojne. Ważnym elementem działań jest zwiększenie tej wzajemnej współpracy i rozpoznawalności. Między innymi dlatego Kanada jest w tym roku krajem wiodącym Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, który tradycyjnie idbędzie się we wrześniu. Ale wcześniej, już pod koniec maja Polska wystąpi w podobnej roli podczas kanadyjskich targów obronnych CANSEC w Ottawie.

Imprezę tą mają odwiedzić wysokiej rangi przedstawiciele polskich władz, w tym minister obrony narodowej Władysław-Kosiniak Kamysz i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu ds. SAFE. Z roboczą wizytą wybiera się też Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych odpowiedzialny za przemysł obronny. Jak powiedział podczas uroczystości w kanadyjskiej ambasadzie - „Trzeba wybrać sobie dobrych i zaufanych partnerów. Takich, który łączy [...] idea, w jaki sposób budować bezpieczeństwo, w jaki sposób wzmacniać nasze gospodarki. Żebyśmy w razie potrzeby mogli sobie przyjść z pomocą również jako zaplecze gospodarcze, a nie tylko militarne jak robimy to w ramach NATO”.

🇨🇦Polska i Kanada powinny wyznaczyć ambitne cele dalszej współpracy, również w kwestii uzbrojenia – powiedział wiceminister aktywów państwowych @KonradGolota podczas Polsko- Kanadyjskiego Dnia Przemysłu Zbrojeniowego zorganizowanego w Ambasadzie @CanadaPolska— Ministerstwo Aktywów Państwowych 🇵🇱 (@MAPGOVPL) March 20, 2026

W tym zakresie, Kanada jest interesującym rozszerzeniem możliwości, jakie daje współpraca przemysłowa z europejskimi producentami, nie tylko w obszarze SAFE. Ottawa jest żywo zainteresowana współpracą z Europą i Polską, jako przeciwwagą dla interesów z USA. Stąd choćby uruchomienie współpracy na poziomie rządowym ale też wspomniane wcześniej środki państwowej spółki Export Development Canada (EDC), wysokości 1 miliarda USD na wsparcie sprzedaży produktów kanadyjskiego przemysłu obronnego w Polsce.

Warto zaznaczyć, że kanadyjskie produkty są obecne w wielu europejskich projektach. Na przykład samoloty wczesnego ostrzegania Saab Globaleye wykorzystują jaki bazę zabudowy kanadyjski samolot dyspozycyjny firmy Bombardier, wiele śmigłowców i bezzałogowców wykorzystuje głowice optoelektroniczne firmy Wescam oraz kanadyjskie silniki tłokowe i turbośmigłowe. To tylko najbardziej znane przykłady. Warto z uwagą obserwować aktywność w tym obszarze, która może być bardzo opłacalna dla obu stron.