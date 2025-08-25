Polska i Kanada zacieśniają współpracę: Nowe perspektywy dla przemysłu obronnego

Spotkanie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza z ministrem McGuinty'm w Warszawie zaowocowało ważną deklaracją. Jak poinformował szef MON,
„Cieszę się z przyjęcia i akceptacji mojego zaproszenia dla Kanady, która ma być wiodącym partnerem na przyszłorocznych targach, wystawie przemysłu obronnego, na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach”.
Ta decyzja podkreśla rosnące znaczenie Polski jako partnera w dziedzinie bezpieczeństwa i gospodarki dla Kanady.
MSPO to jedno z trzech największych wydarzeń branży obronnej w Europie, a status wiodącego partnera dla Kanady oznacza dla niej możliwość prezentacji swoich osiągnięć i technologii na szeroką skalę. Tegoroczna, 33. edycja targów odbędzie się w dniach 2-5 września, stanowiąc preludium do wzmożonej współpracy w przyszłym roku.
Nowe horyzonty współpracy: Od joint venture po wspólne treningi
Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska i Kanada planują pogłębiać współpracę na wielu płaszczyznach. Jak zaznaczył, „Kanada podnosi wydatki na zbrojenia. Chcemy tworzyć polsko-kanadyjskie firmy joint venture, chcemy współdziałać na rzecz bezpiecznej Europy, inwestować wspólnie na Ukrainie”. Jest to wyraźny sygnał dążenia do budowania wspólnych zdolności obronnych i wspierania stabilności w regionie.
Współpraca ma obejmować również:
- Wspólne pozyskiwanie środków z programów europejskich na rozwój przemysłów zbrojeniowych.
- Wymianę doświadczeń w różnych obszarach.
- Zacieśnianie współpracy przemysłów obronnych.
- Wspólny rozwój zdolności i treningi wojskowe.
- Obecność około 120 kanadyjskich żołnierzy w Polsce, prowadzących misję treningową dla żołnierzy ukraińskich, jest dowodem na już istniejącą, aktywną współpracę w zakresie szkolenia i wsparcia.
Strategiczne partnerstwo: Polska i Kanada razem dla Ukrainy
Ważnym aspektem rozmów była również kwestia wsparcia dla Ukrainy. W poniedziałek w Warszawie gościł także premier Kanady Mark Carney, który spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Karolem Nawrockim. Po spotkaniu premier Tusk poinformował, że Polska i Kanada będą pogłębiać współpracę strategiczną i potwierdzają dalszą pomoc dla Ukrainy. Zapowiedział również, że wkrótce „polsko-kanadyjskie relacje zostaną podniesione do poziomu partnerstwa strategicznego”.
Podpisane w czerwcu porozumienie między Kanadą a Unią Europejską na temat kluczowego partnerstwa stanowi solidną podstawę dla dalszego rozwoju relacji. Wszystkie te działania mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa regionalnego i globalnego, a także budowanie silnej pozycji obu krajów na arenie międzynarodowej.