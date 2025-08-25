Polska i Kanada zacieśniają współpracę: Nowe perspektywy dla przemysłu obronnego

Spotkanie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza z ministrem McGuinty'm w Warszawie zaowocowało ważną deklaracją. Jak poinformował szef MON,

„Cieszę się z przyjęcia i akceptacji mojego zaproszenia dla Kanady, która ma być wiodącym partnerem na przyszłorocznych targach, wystawie przemysłu obronnego, na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach”.

Ta decyzja podkreśla rosnące znaczenie Polski jako partnera w dziedzinie bezpieczeństwa i gospodarki dla Kanady.

MSPO to jedno z trzech największych wydarzeń branży obronnej w Europie, a status wiodącego partnera dla Kanady oznacza dla niej możliwość prezentacji swoich osiągnięć i technologii na szeroką skalę. Tegoroczna, 33. edycja targów odbędzie się w dniach 2-5 września, stanowiąc preludium do wzmożonej współpracy w przyszłym roku.

🟢Dwustronna współpraca wojskowa oraz współpraca w ramach #NATO;🟢Wsparcie dla Ukrainy, w tym szkolenie żołnierzy ukraińskich;🟢Budowanie nowych zdolności w obszarze cyber dla ochrony systemów wojskowych, infrastruktury krytycznej, a także ochrony społeczeństwa;🟢Rozwój… pic.twitter.com/Mq64Tav8FG— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 25, 2025

Nowe horyzonty współpracy: Od joint venture po wspólne treningi

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska i Kanada planują pogłębiać współpracę na wielu płaszczyznach. Jak zaznaczył, „Kanada podnosi wydatki na zbrojenia. Chcemy tworzyć polsko-kanadyjskie firmy joint venture, chcemy współdziałać na rzecz bezpiecznej Europy, inwestować wspólnie na Ukrainie”. Jest to wyraźny sygnał dążenia do budowania wspólnych zdolności obronnych i wspierania stabilności w regionie.

Współpraca ma obejmować również:

Wspólne pozyskiwanie środków z programów europejskich na rozwój przemysłów zbrojeniowych.

Wymianę doświadczeń w różnych obszarach.

Zacieśnianie współpracy przemysłów obronnych.

Wspólny rozwój zdolności i treningi wojskowe.

Obecność około 120 kanadyjskich żołnierzy w Polsce, prowadzących misję treningową dla żołnierzy ukraińskich, jest dowodem na już istniejącą, aktywną współpracę w zakresie szkolenia i wsparcia.

Strategiczne partnerstwo: Polska i Kanada razem dla Ukrainy

Ważnym aspektem rozmów była również kwestia wsparcia dla Ukrainy. W poniedziałek w Warszawie gościł także premier Kanady Mark Carney, który spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Karolem Nawrockim. Po spotkaniu premier Tusk poinformował, że Polska i Kanada będą pogłębiać współpracę strategiczną i potwierdzają dalszą pomoc dla Ukrainy. Zapowiedział również, że wkrótce „polsko-kanadyjskie relacje zostaną podniesione do poziomu partnerstwa strategicznego”.

Podpisane w czerwcu porozumienie między Kanadą a Unią Europejską na temat kluczowego partnerstwa stanowi solidną podstawę dla dalszego rozwoju relacji. Wszystkie te działania mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa regionalnego i globalnego, a także budowanie silnej pozycji obu krajów na arenie międzynarodowej.