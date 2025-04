Leonardo prezntuje nową wersje Mastera. Czy to usprawni szkolenia pilotów?

Opracowany w ramach ogólnych wysiłków na rzecz zwiększenia możliwości Block 20, oficjalnie uruchomionyna Farnborough Air Show w lipcu 2024 roku. Główne cechy nowego kokpitu obejmują pojedynczy wyświetlacz o wymiarach 20x8 cali, który jest kompatybilny z NVG. Wyświetlacz jest w pełni dotykowy posiadający wysoką rozdzielczość, będąc wielokrotnie redundantny.

Według producenta projekt architektoniczny wyświetlacza, rdzeń elektroniki i jednostki mocy umożliwiają znaczny wzrost mocy obliczeniowej, najnowsze standardy certyfikacji i znaczną racjonalizację kilku paneli sterowania. Standardowy kokpit Block 20 będzie wyposażony w dwa duże wyświetlacze, po jednym na każde siedzenie, zastępując istniejące sześć wielofunkcyjnych wyświetlaczy oraz niskoprofilowy wyświetlacz head-up.

Umożliwi to skupienie się pilotowi oraz operatorowi jednym punkcie, zamiast spoglądać na kilka, zmniejszając możliwość koncentracji i skupienia. Jest to bardzo ważna rzecz w bardzo dynamicznym środowisku walki powietrznej. Pozwoli to przygotować pilotów oraz przyszłych pilotów (podchorążowie) na tego typu wyzwania i zagrożenia.

Same mają być połączone z nowym cyfrowym rejestratorem wideo danych oraz nowym wyświetlaczem rzeczywistości rozszerzonej montowanym na kasku. Nowy interfejs HMI, miał zostać zaprojektowany z myślą o zwiększonej świadomości sytuacyjnej oraz niskim obciążeniu załogi. Mają one zapewnić ulepszony wygląd i wrażenia oraz wciągające środowisko, a także zwiększoną skuteczność i bezpieczeństwo.

Holistyczne podejście do szkoleń w ramach naziemnego systemu szkoleniowego (GBTS) zostanie według producenta dostosowane do nowego standardu dzięki wsparciu wirtualnej rzeczywistości i aplikacjom sztucznej inteligencji.

Co więcej, silniejsza cyfryzacja będzie kluczowym czynnikiem umożliwiającym bardziej wydajne wsparcie techniczne dzięki wdrożeniu wirtualnej konserwacji i „połączonej floty”, niezwykle wydajnej infrastruktury, która wykorzystuje zaawansowaną analitykę danych i wysoką wydajność obliczeniową w celu ulepszenia zintegrowanych usług wsparcia logistycznego.

Bez wątpienia ten wyżej zaprezentowany kamień milowy jest dużym krokiem w kierunku unowocześniania systemów szkolenia. Należy to traktować również jako dobrą wiadomość dla obecnych użytkowników samolotów szkolno-bojowych M-346 Master, wśród których m.in. jest Polska. Posiada ich obecnie 14 sztuk, tracąc jedną podczas katastrofy, która miała miejsce 12 lipca 2024 roku na lotnisku Gdynia-Babie Doły. Samolot o numerze bocznym 7714 uległ katastrofie podczas lotu treningowego.