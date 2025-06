Patria kończy testy systemu ARVE. Nowa fińska armatohaubica gotowa do produkcji

Próby objęły różne scenariusze operacyjne – od ostrzału przy zróżnicowanych kątach podniesienia lufy, po działania w trybie ogniowym na krótkim dystansie. Testowano też odporność systemu na przeciążenia wynikające z użycia najmocniejszych ładunków miotających. Wszystkie parametry techniczne zostały spełnione, co potwierdza solidność konstrukcji.

ARVE to nowoczesna haubica 155 mm zamontowana na mobilnej platformie kołowej fińskim pojeździe terenowym Sisu E13TP w układzie 8x8. Dzięki takiej konfiguracji uzyskano dużą mobilność w terenie i stosunkowo niski koszt utrzymania w porównaniu z gąsienicowymi systemami. Cała konstrukcja została pomyślana w sposób maksymalnie pragmatyczny: działo bazuje na istniejących rozwiązaniach używanych już przez fińskie siły zbrojne, co ułatwia wdrożenie, serwisowanie i szkolenie załóg. Jest to przykład podejścia, w którym nowoczesność łączy się z rozsądną kontynuacją wcześniejszych inwestycji obronnych.

Pod względem parametrów bojowych, ARVE prezentuje się bardzo obiecująco. Może wystrzeliwać nawet 8 pocisków na minutę, a jego zasięg – przy użyciu amunicji wspomaganej – sięga 40 kilometrów. System został zaprojektowany z myślą o pełnej interoperacyjności z siłami NATO – od amunicji po cyfrowe systemy kierowania ogniem. To sprawia, że ARVE może być nie tylko cennym elementem wyposażenia Sił Zbrojnych Finlandii, ale też produktem eksportowym atrakcyjnym dla sojuszników, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że prezentacja systemu miała miejsce w marcu 2025 roku podczas „Arctic Event” w północnej Finlandii – co samo w sobie było wyrazem gotowości do testowania i eksploatacji sprzętu w ekstremalnych warunkach pogodowych. Fińskie podejście do tworzenia sprzętu obronnego od zawsze cechowało się naciskiem na praktyczność, odporność na warunki zimowe i niskie koszty eksploatacji. ARVE wpisuje się w tę filozofię idealnie – nie jest to futurystyczny eksperyment, lecz funkcjonalna, wytrzymała i efektywna broń dostosowana do potrzeb nowoczesnego pola walki.

Mikko Leino, wiceprezes Patria Land, nie krył zadowolenia z przebiegu prób, podkreślając, że zarówno sam system, jak i jego obsługa, zadziałały zgodnie z oczekiwaniami, a sama platforma wykazała się wysokim potencjałem bojowym. Dodał także, że ARVE stanowi odpowiedź na dynamicznie zmieniające się zagrożenia bezpieczeństwa w Europie i może odegrać istotną rolę w przyszłych systemach obronnych zarówno Finlandii, jak i innych państw.

W szerszym kontekście rozwój ARVE wpisuje się w ogólnoeuropejski trend zwiększania inwestycji w artylerię lufową, co jest odpowiedzią na wnioski płynące z wojny w Ukrainie. Systemy artyleryjskie znów stają się fundamentem operacji lądowych – kluczowe jest więc, by były nie tylko skuteczne, ale też szybkie w rozstawieniu i mobilne.

System ARVE wykorzystuje działo 155 K98, co oznacza, że w znacznym stopniu bazuje na komponentach i technologiach już znanych fińskim żołnierzom – co istotnie przyspiesza proces szkolenia i wprowadzania do służby. Kluczowe jest również to, że działo zachowuje pełną kompatybilność z amunicją NATO oraz może zostać zintegrowane z systemami zarządzania ogniem używanymi w innych krajach Sojuszu. To sprawia, że ARVE nie jest produktem wyłącznie „na użytek wewnętrzny”, ale ma spory potencjał eksportowy, szczególnie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz Skandynawii – gdzie potrzeba systemów artyleryjskich nowej generacji rośnie z każdym miesiącem.

Podczas testów system wykazał się bardzo wysoką skutecznością. Maksymalna szybkostrzelność osiągnęła 8 strzałów na minutę – co plasuje go w gronie najsprawniejszych tego typu konstrukcji w Europie. Zasięg rażenia w zależności od użytej amunicji wynosi od 30 km dla standardowych pocisków, do 40 km w przypadku pocisków z dodatkowym napędem rakietowym.

System może prowadzić ogień z różnych pozycji i w szybkim tempie zmieniać pozycję – co w nowoczesnym konflikcie zbrojnym jest absolutnie kluczowe, szczególnie w kontekście przeciwdziałania systemom wykrywania źródeł ognia. ARVE jest w stanie rozpocząć ostrzał w czasie krótszym niż 90 sekund od momentu zatrzymania, a następnie opuścić stanowisko w mniej niż minutę po oddaniu serii strzałów, co czyni go trudnym celem dla przeciwnika.

Równie istotnym elementem systemu jest jego konstrukcja ochronna. Kabina pojazdu została opancerzona w standardzie STANAG 4569 poziomu 2, co zapewnia podstawową ochronę balistyczną i przeciwwybuchową dla załogi, a jednocześnie nie wpływa negatywnie na masę całkowitą pojazdu, która wynosi około 28 ton. Hydraulicznie rozkładane podpory stabilizujące zapewniają precyzyjne prowadzenie ognia i tłumią siłę odrzutu, nie obciążając samego zawieszenia w sposób ciągły.

ARVE jest więc sprzętem nie tylko mobilnym, ale także wytrzymałym i odpornym na intensywne użytkowanie bojowe w zmiennych warunkach. Konstruktorzy z Patrii zaznaczają, że cały projekt powstał z myślą o operowaniu w fińskich realiach geograficznych, a więc w warunkach niskich temperatur, opadów śniegu i utrudnionej logistyki w regionach słabo zurbanizowanych.

W szerszym kontekście europejskim pojawienie się systemu ARVE można uznać za element szerszego trendu odradzającej się roli artylerii w konfliktach konwencjonalnych. Doświadczenia z Ukrainy pokazały, że dobrze dowodzona, mobilna artyleria lufowa jest jednym z kluczowych czynników skutecznego prowadzenia działań wojennych. Krajowe systemy, które można szybko produkować, łatwo utrzymywać i dostosować do istniejącej logistyki wojskowej, zyskują coraz większe zainteresowanie ze strony państw NATO. ARVE wpisuje się w ten paradygmat jako broń projektowana w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby, a nie wizje rodem z biur projektowych oderwanych od realiów operacyjnych.