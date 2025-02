Niemcy i Finlandia wspólnie będą rozwijać moździerze. Berlin rozszerza swój udział w CAVS

Wartość całego pakietu, który obejmuję między innymi budowę wariantów dowodzenia i kontroli moździerzy NEMO wynosi około 50 milionów euro. Nowe warianty zostaną zintegrowane z niemieckimi systemami i przejdą kwalifikacje, aby spełnić wymagania operacyjne Bundeswehry.

Rozwój i kwalifikacje systemu moździerzowego odbędą się we współpracy z niemieckimi firmami, w które składają się z KNDS (w które składa się z KMW oraz francuski Nexter), Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) specjalizujący się w modernizacji pojazdów wojskowych i budowie pojazdów i pojazdów opancerzonych oraz Jungethal Wehrtechnik (JWT), który produkuję systemy artyleryjskie, a także jest istotnym graczem w przemyśle amunicyjnym i rakietowym.

Prace będą prowadzone w celu rozwoju fińskiego systemu moździerzowego NEMO, który został opracowany przez Patrie. NEMO obejmuje 120-milimetrowy wieżowy system moździerzowy, który bazuję na pojeździe opancerzonym Patria 6×6.

Połączenie niemieckiego przemysłu zbrojeniowego, który ma bardzo duże doświadczenie w opracowywaniu pojazdów opancerzonych, systemów artyleryjskich oraz wieżowych z know-how fińskiej Patrii może przynieść korzyści innym członkom programu CAVS, którymi są Szwecja i Łotwa. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie interoperacyjności i możliwości systemu wieżowego.

NEMO (NEw MOrtar) to nowoczesny, mobilny moździerz kalibru 120 mm, który wyróżnia się automatyzacją, wysoką szybkostrzelnością oraz zdolnością do ognia bezpośredniego i MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), czyli jest zdolny do wystrzeliwania kilku pocisków pod różnymi kątami, aby wszystkie uderzyły w cel jednocześnie. Pociski różnią się siłą ładunku miotającego, jednak lecące innymi trajektoriami uderzają w cel w tym samym czasie.

NEMO jest bardzo elastycznym system, który posiada możliwość montażu na różnych pojazdach oraz okrętach. Czyni to z niego jeden z najbardziej uniwersalnych systemów moździerzowych na świecie, mając na swoim koncie kilka sukcesów.

Arabia Saudyjska zamówiła 36 systemów, które są montowane na pojazdach LAV II 8×8. Saudyjczycy używali ich m.in. podczas walk w Jemenie, gdzie system sprawdził się w szybkim prowadzeniu ostrzału i unikaniu kontrataku przeciwnika. Fińska armia zintegrowała NEMO z transporterami Patria AMV, co zapewnia im mobilność i wysoką siłę ognia. Dzięki technologii „shoot & scoot” fińskie siły mogą unikać ognia kontrbateryjnego.

US Army testowała system NEMO na platformie Stryker, jako potencjalną broń wsparcia piechoty. Amerykanie rozważali wprowadzenie go jako mobilnego wsparcia ogniowego dla jednostek lekkiej piechoty, ciekawostką jest fakt, że US Army testowało w podobnym czasie polski moździerz M120 RAK. NEMO został również zintegrowany z jednostkami pływającymi. Moździerz może służyć do wsparcia desantu, obrony wybrzeża i zwalczania celów lądowych z morza.