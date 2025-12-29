BGK zabezpiecza miliardy dla armii. Kluczowe finansowanie kontraktu K2 z Koreą

BGK 29 grudnia 2025 r. podpisał umowy kredytowe z Banco Santander S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz koreańskim bankiem rozwoju KEXIM (Korea Export-Import Bank). Wsparcie ubezpieczeniowo-gwarancyjne transakcji zapewniły koreańskie agencje eksportowe KSURE (Korea Trade Insurance Corporation) oraz KEXIM.

6,5 mld dolarów na system K2 i transfer technologii

Finansowanie zaaranżowane przez Grupę Santander posłuży realizacji kontraktu, który Agencja Uzbrojenia zawarła z koreańskim Hyundai Rotem Co. 1 sierpnia tego roku. Wartość kontraktu opiewa na ok. 6,5 mld USD i dotyczy dostawy sytemu uzbrojenia K2 wraz z transferem technologii i pakietem logistycznym.

Polska jest dziś stawiana za wzór w finansowaniu obronności w Europie i na świecie. BGK, jako bank rozwoju, odgrywa przy tym wiodącą rolę. Jestem dumna, że udało się nam pozyskać atrakcyjne finansowanie długoterminowe na rynku międzynarodowym. To pozwala nam ograniczyć koszt długu i optymalizować zobowiązania w długim okresie. Cieszę się, że mamy tutaj pełne zrozumienie i wsparcie naszych zagranicznych partnerów. Dzięki temu możemy skutecznie pozyskiwać środki na realizację strategicznych, z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, kontraktów zbrojeniowych. BGK należy do grona europejskich liderów finansowania obronności i odporności państwa - zaznaczyła prof. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes BGK.

Cieszę się, że nasz bank może uczestniczyć w finansowaniu jednego z kluczowych projektów w obszarze obronności. Jest to kolejny przykład owocnej współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, opartej na wzajemnym zaufaniu i partnerskich relacjach. Dzięki intensywnej pracy ekspertów obu instytucji w bardzo krótkim czasie wypracowaliśmy porozumienie, które pozwoli na znaczące zasilenie FWSZ w środki finansowe, a jednocześnie umożliwi naszemu bankowi pozyskanie długoterminowego i wiarygodnego partnera. Pozostajemy otwarci na dalszą współpracę przy finansowaniu przedsięwzięć wzmacniających potencjał obronny naszego kraju, gdyż w obecnych realiach nie ma ważniejszego zadania niż zapewnienie bezpieczeństwa Polsce - podkreślił Michał Gajewski, prezes zarządu Santander Bank Polska.

Środki pozyskane przez BGK zasilą Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ). FWSZ działa na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Fundusz zapewnia finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z programu rozwoju Sił Zbrojnych, ustanawianego przez Ministra Obrony Narodowej. Operatorem FWSZ jest BGK.

Na podstawie informacji prasowej BGK.