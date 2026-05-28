GISPartner i ICEYE łączą siły w kosmicznej technologii. Rewolucja w monitorowaniu infrastruktury nadchodzi

GISPartner i ICEYE zawarły partnerstwo, aby dostarczać zarządcom infrastruktury oraz przedsiębiorstwom aktualne dane i narzędzia do bieżącego monitorowania.

Współpraca polega na integracji rozwiązań ICEYE, wykorzystujących dane z konstelacji satelitów radarowych SAR, z produktami GISPartner, w tym z platformą iMapCLOUD.

Umożliwi to klientom z sektorów takich jak energetyka, gospodarka wodna czy transport, monitorowanie obiektów, ocenę ryzyka i wsparcie decyzji, niezależnie od warunków pogodowych i pory dnia.

Kluczowym obszarem partnerstwa będzie cyfrowe zarządzanie zasobami wodnymi oraz monitorowanie zagrożeń powodziowych.

Umowa o współpracy ma na celu zapewnienie zarządcom infrastruktury oraz przedsiębiorstwom aktualnych danych i narzędzi umożliwiających jej bieżące monitorowanie. W ramach partnerstwa rozwiązania ICEYE zostaną zintegrowane z produktami GISPartner, w tym z platformą iMapCLOUD. Dzięki temu klienci będą mogli efektywnie monitorować obiekty, oceniać ryzyko oraz wspierać procesy decyzyjne, niezależnie od panujących warunków pogodowych czy pory dnia. To przełomowe połączenie technologii ma za zadanie sprostać rosnącym wyzwaniom związanym z postępującymi zmianami klimatu oraz pogarszającym się stanem technicznym istniejącej infrastruktury.

Sprostanie wyzwaniom związanym z postępującymi skutkami zmian klimatu oraz pogarszającym się stanem technicznym istniejącej infrastruktury wymaga stałego dostępu do aktualnych danych. Współpraca GISPartner i ICEYE ma za zadanie pomóc podmiotom z sektorów energetyki, gospodarki wodnej, transportu, telekomunikacji oraz ubezpieczeń w podejmowaniu szybszych i lepszych decyzji w oparciu o dane satelitarne. Kluczowym obszarem partnerstwa będzie cyfrowe zarządzanie zasobami wodnymi oraz monitorowanie zagrożeń powodziowych, co jest niezwykle istotne w kontekście coraz częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Polska innowacja z globalnym zasięgiem

Andrzej Szostek, Prezes Zarządu GISPartner Sp. z o.o., podkreśla strategiczne znaczenie tej współpracy:

„Nasze partnerstwo z ICEYE nie tylko poszerza zakres naszej oferty technologicznej, ale stanowi także dobry przykład tego, jak polskie firmy mogą wspólnie budować rozwiązania o globalnym znaczeniu”.

Dodał również, że „Łącząc dostęp do najbardziej zaawansowanych danych satelitarnych z naszym doświadczeniem we wdrożeniach i integracjach, dostarczamy narzędzia bezpośrednio wspierające procesy decyzyjne w organizacjach, których działalność opiera się na rozwoju i utrzymaniu infrastruktury”.

ICEYE zarządza największą na świecie konstelacją satelitów radarowych SAR. Do maja 2026 roku firma umieściła na orbicie ponad 70 satelitów, zarówno w ramach rozbudowy własnej konstelacji, jak i systemów satelitarnych swoich klientów. Ta zaawansowana konstelacja satelitów umożliwia stałą obserwację Ziemi niezależnie od pogody i pory doby. Technologia ta wspiera reagowanie na sytuacje kryzysowe, ochronę infrastruktury oraz monitorowanie ryzyka, a korzystają z niej instytucje rządowe i firmy na całym świecie, co potwierdza jej skuteczność i niezawodność.

Dane satelitarne w służbie infrastruktury krytycznej

GISPartner specjalizuje się w przekształcaniu dużych zbiorów danych przestrzennych i satelitarnych w narzędzia operacyjne. Przykładem tego jest wkład firmy w rozwój Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej, tworzonego przez Polską Agencję Kosmiczną (POLSA). Ta specjalizacja pozwala na efektywne wykorzystanie surowych danych do konkretnych zastosowań, co jest kluczowe dla zarządzania nowoczesną infrastrukturą.

Andy Read, Vice President of Government Solutions w ICEYE, zwraca uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wiarygodne informacje: „Operatorzy odpowiedzialni za infrastrukturę krytyczną coraz częściej potrzebują aktualnych i wiarygodnych informacji, które wesprą ich w podejmowaniu codziennych decyzji”. Podkreślił również, że „Dzięki integracji zdolności ICEYE z platformą GISPartner dane satelitarne stają się praktycznymi narzędziami wspierającymi ochronę infrastruktury, gospodarkę wodną oraz monitorowanie ryzyka”. Jest to dowód na to, że technologia satelitarna ma realny wpływ na bezpieczeństwo i efektywność operacyjną.

Praktyczne zastosowania i realna wartość danych

Jan Żołnierz, Key Account Manager, Earth Observation w GISPartner, wskazuje na znaczącą wartość danych z rozwiązań ICEYE w zastosowaniach operacyjnych.

„Dane z rozwiązań ICEYE niosą znaczącą wartość w zastosowaniach operacyjnych – od monitorowania infrastruktury i zarządzania ryzykiem, po wspieranie decyzji podejmowanych niemal w czasie rzeczywistym”. Dodał także, że „Naszą rolą jest integracja otrzymanych danych i dostarczanie ich w formie praktycznych narzędzi dostosowanych do konkretnych potrzeb klientów. To właśnie ta ‘ostatnia prosta’ ostatecznie decyduje o realnej wartości danych”.

Partnerstwo GISPartner i ICEYE wychodzi naprzeciw rosnącemu w całej Europie zapotrzebowaniu na sprawdzone w działaniu technologie obserwacji Ziemi, wspierające ochronę infrastruktury, zarządzanie ryzykiem oraz zarządzanie kryzysowe. To strategiczne połączenie kompetencji obu firm ma potencjał, by znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo i efektywność zarządzania kluczowymi zasobami w regionie i poza nim.

Na podstawie komunikatu prasowego ICEYE