Schrony, cyberbezpieczeństwo i wojna. Eksperci porozmawiają o przyszłości Polski na Warszawskich Targach Obronnych

Maria Olecha-Lisiecka
Maria Olecha-Lisiecka
2026-05-28 9:39

Kilkanaście paneli dyskusyjnych, trzy sceny oraz kilkudziesięciu prelegentów i ekspertów ze spółek zbrojeniowych, wojska, służb mundurowych, rządu i samorządów. Program pierwszego dnia Warszawskich Targów Obronnych robi wrażenie! Zaczynamy 19 czerwca o godz. 10, jednak Expo XXI, gdzie odbędą się nasze targi, będzie otwarte od godz. 9.

Warszawskie Targi Obronne

i

Autor: Katarzyna Olczak
  • Warszawskie Targi Obronne (19-20 czerwca, Expo XXI) zgromadzą ekspertów i najnowsze technologie z sektora bezpieczeństwa, prezentując dynamiczny program.
  • Pierwszy dzień (19 czerwca) to branżowe debaty o cyberbezpieczeństwie i obronności, a drugi (20 czerwca) otwarty dla publiczności z pokazami sprzętu i praktycznymi szkoleniami.
  • Nie przegap okazji, aby poznać kluczowe aspekty obronności i zdobyć praktyczne umiejętności – dowiedz się, jak wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Warszawskie Targi Obronne odbędą się 19 i 20 czerwca

Warszawskie Targi Obronne organizowane przez Portal Obronny i Grupę ZPR Media odbędą się 19 i 20 czerwca. Pierwszy dzień (19 czerwca, piątek) będzie zamknięty - dla branży: wojska, służb mundurowych, firm działających w sektorze obronnym, spółek zbrojeniowych etc. A drugiego dnia (20 czerwca, w sobotę) zapraszamy wszystkich mieszkańców, rodziny i każdego zainteresowanego tematyką wojska, obronności i szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Warszawskie Targi Obronne staną się wyjątkową okazja, by z bliska zobaczyć nowoczesny sprzęt, broń, wyposażenie oraz technologie wykorzystywane przez sektor obronny i bezpieczeństwa. Na odwiedzających czekać będą ekspozycje, prezentacje innowacyjnych rozwiązań oraz możliwość rozmowy z ekspertami i wystawcami z całej Polski.

Pierwszy dzień WTO dla branży. Oto program

Pierwszego dnia, 19 czerwca, w godz. 10-15 mamy w programie kilkanaście debat o bezpieczeństwie, obronności, zarządzaniu kryzysowym i przygotowaniu naszego kraju na największe wyzwania, jakie niesie współczesny świat. Podczas WTO porozmawiamy m.in. o:

  • bezpieczeństwie 360°,
  • zarządzaniu cyberbezpieczeństwem w administracji samorządowej,
  • współpracy publiczno-prywatna w sektorze obronnym,
  • roli zdrowia publicznego w systemie bezpieczeństwa,
  • budowie schronów w Polsce,
  • o tym, jak gmina Łuków zadbała o schron dla mieszkańców,
  • logistyce, zapasach i transporcie w czasie kryzysu,
  • wodzie do picia w każdych warunkach
  • o tym, czego możemy nauczyć się od ukraińskich samorządów?

Nie zabraknie również wnikliwych debat na temat:

  • bezpieczeństwa na Bałtyku,
  • śmigłowców przyszłości,
  • satelitów i kosmosu w polskim systemie obrony,
  • potrzeb Sił Powietrznych RP,
  • strzelców w walce,
  • łączności cywilnej i wojskowej w kontekście zagrożeń hybrydowych.

Będzie też fire chat, w czasie którego spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: czy od ponad 5 lat jesteśmy na wojnie?

Szczegółowy program Warszawskich Targów Obronnych znajdziecie na stronie warszawskietargiobronne.pl i TUTAJ.

Polecany artykuł:

Warszawskie Targi Obronne 2026. Ruszyła sprzedaż biletów

Trwa rejestracja na dzień branżowy i sprzedaż biletów na dzień otwarty

Przypominamy, że nadal można rejestrować się na dzień branżowy Warszawskich Targów Obronnych. Rejestracja jest bezpłatna, upoważnia do wejścia na oba dni wydarzenia i można zrobić to TUTAJ.

Można także kupować bilety na dzień otwarty, czyli 20 czerwca. Zrobicie to TUTAJ. Bilety wstępu na targi kosztują 49 zł (normlany) i 35 zł (ulgowy). Mamy też bilety rodzinne (2+2) w cenie 135 zł. 

Fundacja Gotowi.Org na Warszawskich Targach Obronnych

A jakie atrakcje czekają na was drugiego dnia WTO? Uchylamy rąbka tajemnicy! Fundacja Gotowi.Org specjalnie na Warszawskie Targi Obronne przygotowała trzy bloki tematyczne:

Tym samym wraz z Fundacją Gotowi.Org zapraszamy na praktyczne szkolenia z samoobrony, pierwszej pomocy i budowania odporności na zagrożenia dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Będą to 15-minutowe prelekcje połączone z 30-minutowymi ćwiczeniami praktycznymi. Zapraszamy!

Warszawskie Targi Obronne

Polecany artykuł:

Warszawskie Targi Obronne. Od satelitów po schrony: co oznacza bezpieczeństwo 3…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Warszawskie Targi Obronne