Warszawskie Targi Obronne organizowane przez Portal Obronny i Grupę ZPR Media odbędą się 19 i 20 czerwca. Pierwszy dzień (19 czerwca, piątek) będzie zamknięty - dla branży: wojska, służb mundurowych, firm działających w sektorze obronnym, spółek zbrojeniowych etc. A drugiego dnia (20 czerwca, w sobotę) zapraszamy wszystkich mieszkańców, rodziny i każdego zainteresowanego tematyką wojska, obronności i szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Warszawskie Targi Obronne staną się wyjątkową okazja, by z bliska zobaczyć nowoczesny sprzęt, broń, wyposażenie oraz technologie wykorzystywane przez sektor obronny i bezpieczeństwa. Na odwiedzających czekać będą ekspozycje, prezentacje innowacyjnych rozwiązań oraz możliwość rozmowy z ekspertami i wystawcami z całej Polski.

Pierwszy dzień WTO dla branży. Oto program

Pierwszego dnia, 19 czerwca, w godz. 10-15 mamy w programie kilkanaście debat o bezpieczeństwie, obronności, zarządzaniu kryzysowym i przygotowaniu naszego kraju na największe wyzwania, jakie niesie współczesny świat. Podczas WTO porozmawiamy m.in. o:

bezpieczeństwie 360°,

zarządzaniu cyberbezpieczeństwem w administracji samorządowej,

współpracy publiczno-prywatna w sektorze obronnym,

roli zdrowia publicznego w systemie bezpieczeństwa,

budowie schronów w Polsce,

o tym, jak gmina Łuków zadbała o schron dla mieszkańców,

logistyce, zapasach i transporcie w czasie kryzysu,

wodzie do picia w każdych warunkach

o tym, czego możemy nauczyć się od ukraińskich samorządów?

Nie zabraknie również wnikliwych debat na temat:

bezpieczeństwa na Bałtyku,

śmigłowców przyszłości,

satelitów i kosmosu w polskim systemie obrony,

potrzeb Sił Powietrznych RP,

strzelców w walce,

łączności cywilnej i wojskowej w kontekście zagrożeń hybrydowych.

Będzie też fire chat, w czasie którego spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: czy od ponad 5 lat jesteśmy na wojnie?

Szczegółowy program Warszawskich Targów Obronnych znajdziecie na stronie warszawskietargiobronne.pl i TUTAJ.

Trwa rejestracja na dzień branżowy i sprzedaż biletów na dzień otwarty

Przypominamy, że nadal można rejestrować się na dzień branżowy Warszawskich Targów Obronnych. Rejestracja jest bezpłatna, upoważnia do wejścia na oba dni wydarzenia i można zrobić to TUTAJ.

Można także kupować bilety na dzień otwarty, czyli 20 czerwca. Zrobicie to TUTAJ. Bilety wstępu na targi kosztują 49 zł (normlany) i 35 zł (ulgowy). Mamy też bilety rodzinne (2+2) w cenie 135 zł.

Fundacja Gotowi.Org na Warszawskich Targach Obronnych

A jakie atrakcje czekają na was drugiego dnia WTO? Uchylamy rąbka tajemnicy! Fundacja Gotowi.Org specjalnie na Warszawskie Targi Obronne przygotowała trzy bloki tematyczne:

Tym samym wraz z Fundacją Gotowi.Org zapraszamy na praktyczne szkolenia z samoobrony, pierwszej pomocy i budowania odporności na zagrożenia dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Będą to 15-minutowe prelekcje połączone z 30-minutowymi ćwiczeniami praktycznymi. Zapraszamy!