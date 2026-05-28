Strzelanie bojowe systemu Mała Narew w Ustce. 16. Dywizja Zmechanizowana potwierdza skuteczność systemu

Na poligonie w Ustce, jednym z kluczowych obiektów szkoleniowych, żołnierze 16. Dywizji Zmechanizowanej przeprowadzili serię strzelań bojowych z użyciem zestawów rakietowych Mała Narew. Jak poinformowało dowództwo dywizji, ćwiczenia zakończyły się pełnym sukcesem, potwierdzając wysoki poziom wyszkolenia, profesjonalizm oraz pełną gotowość do realizacji zadań operacyjnych. Każde trafienie w cel było efektem precyzyjnego współdziałania pododdziałów, zaangażowania operatorów i obsług technicznych.

Strzelania bojowe są najważniejszym sprawdzianem zdolności bojowych jednostki. Weryfikują nie tylko umiejętności samych operatorów systemu, ale również skuteczność całej pętli decyzyjnej – od dowodzenia, przez koordynację, po zabezpieczenie logistyczne działań. Sukces na poligonie w Ustce to dowód, że wielomiesięczne szkolenia przyniosły oczekiwane rezultaty, a system Mała Narew jest w pełni zintegrowany z procedurami i żołnierzami Wojska Polskiego.

Czym jest system „Mała Narew”?

„Mała Narew” to pomostowe rozwiązanie w ramach znacznie większego programu budowy polskiej obrony powietrznej krótkiego zasięgu o kryptonimie „Narew”. Jego pilne wdrożenie było odpowiedzią na szybko zmieniające się środowisko bezpieczeństwa i konieczność szybkiego zastąpienia przestarzałych postsowieckich systemów, takich jak 2K12 Kub. System tworzy kluczową warstwę w zintegrowanej obronie powietrznej Polski, uzupełniając zestawy bardzo krótkiego zasięgu (Pilica+) oraz średniego zasięgu (Wisła).

Główne komponenty systemu Mała Narew to wyrzutnie iLauncher umieszczone na podwoziu polskich ciężarówek Jelcz P882.57, brytyjskie pociski CAMM (Common Anti-air Modular Missile) produkowane przez MBDA UK, polska stacja radiolokacyjna SOŁA odpowiedzialna za wykrywanie i śledzenie celów oraz polski system dowodzenia i kierowania uzbrojeniem Zenit.

Sercem systemu są pociski CAMM, które wyróżniają się wysoką skutecznością i nowoczesną konstrukcją. Dzięki aktywnej głowicy radiolokacyjnej pocisk po wystrzeleniu nie wymaga stałego podświetlania celu przez radar naziemny i samodzielnie naprowadza się na obiekt. Zastosowano w nim również metodę „zimnego startu” – pocisk jest najpierw wypychany z kontenera startowego, a dopiero później uruchamia silnik rakietowy. Dzięki temu znacznie wzrasta bezpieczeństwo obsługi i trudniej jest wykryć pozycję wyrzutni.

Podstawowe parametry pocisków CAMM to zasięg do 25 km, pułap do 10 km, prędkość ponaddźwiękowa około Mach 3 oraz zdolność do zwalczania wielu celów jednocześnie, w tym samolotów, śmigłowców, dronów i pocisków manewrujących.

Program „Mała Narew” to wstęp do docelowego systemu „Narew”, który zakłada pozyskanie łącznie 23 baterii (46 jednostek ogniowych). W przyszłości system będzie wykorzystywał pociski CAMM-ER o wydłużonym zasięgu do ponad 40 km oraz zostanie w pełni zintegrowany z sieciocentrycznym systemem dowodzenia obroną powietrzną IBCS, tym samym, który jest sercem systemu „Wisła”.

Dzięki programom Wisła, Narew i Pilica+, Polska buduje jeden z najnowocześniejszych, wielowarstwowych systemów obrony powietrznej w Europie. Taka architektura pozwala na skuteczne zwalczanie szerokiego spektrum zagrożeń na różnych wysokościach i dystansach, tworząc szczelną tarczę chroniącą polskie niebo.