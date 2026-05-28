Marynarka Wojenna Ukrainy buduje nowy zespół rozpoznania morskiego w Odessie

Nowy zespół w ramach struktur ukraińskiej MW

Dowództwo Marynarki Wojennej Ukrainy ogłosiło formowanie w Odessie zespołu projektowego odpowiedzialnego za tworzenie i rozwój nowych zdolności w domenie morskiej. Zgodnie z treścią ogłoszenia siły morskie poszukują doświadczonych inżynierów, którzy chcą pracować nad dużym produktem technologicznym o realnym zastosowaniu w siłach zbrojnych.

Projekt ma bezpośrednio wpływać na system świadomości sytuacyjnej w środowisku morskim, tworzenie wspólnego obrazu operacyjnego, fuzję danych z sensorów, zarządzanie incydentami oraz integracje sprzętowe i systemowe.

Działania Ukrainy na Morzu Kaspijskim

Ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych (ukr. Сили Безпілотних Систем Збройних Сил України, СБС ЗСУ) informowały w maju o serii uderzeń bezzałogowcami na rosyjskie cele na Morzu Kaspijskim i w głębi terytorium Federacji Rosyjskiej. Według dostępnych komunikatów jednym z celów był okręt patrolowy proj. 10410 "Swietlak" rosyjskiej Służby Granicznej FSB, zaatakowany w rejonie Kaspiwska w Dagestanie, na akwenie Morza Kaspijskiego. Udostępnione materiały wskazują, że bezzałogowy statek uderzeniowy trafił w nadbudówkę rufową okrętu, w rejonie masztu, gdy jednostka znajdowała się w ruchu.

Według komunikatów ukraińskich formacji bezzałogowych był to czwarta rosyjska jednostka trafiona na Morzu Kaspijskim w maju 2026 roku. Równolegle Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły - 10 kwietnia 2026 roku - atak dronami na dwie rosyjskie platformy wydobywcze na szelfie Morza Kaspijskiego: LSP‑2 na polu naftowym "Walery Grajfer" oraz LSP‑1 na polu "Jurij Korczagin", wskazywane jako element systemu zaopatrywania rosyjskich wojsk w paliwo i materiały ropopochodne. Sztab Generalny Ukrainy określił te obiekty jako kluczowe ogniwa w łańcuchu logistycznym Rosji i zapowiedział kontynuację uderzeń w podobne cele.

Operacje na Morzu Kaspijskim prowadzone są w odległości rzędu 1000 kilometrów od linii frontu, co wymaga skoordynowanego wykorzystania rozpoznania, łączności i systemów kierowania dronami na dużą odległość. Kierunek ten wpisuje się w szerszy trend działań Ukrainy w domenie morskiej, w której łączone są systemy bezzałogowe, uderzenia na infrastrukturę energetyczną oraz narzędzia programistyczne służące do integracji informacji o sytuacji na akwenach.

Ukraina w ćwiczeniach NATO

Ukraina uczestniczy w ćwiczeniach państw sojuszniczych, w tym (m.in.) w manewrach pk."Aurora 26" organizowanych przez Szwecję. Według informacji szwedzkiego resortu obrony w manewrach bierze udział kilkanaście tysięcy żołnierzy z kilkunastu państw, a scenariusz obejmuje obronę Gotlandii i Morza Bałtyckiego z udziałem komponentów lądowych, morskich i powietrznych. W ćwiczeniach uczestniczą także żołnierze ukraińscy, w tym operatorzy systemów bezzałogowych, współpracujący z partnerami z NATO i formatów takich jak Joint Expeditionary Force.

Równolegle ukraińskie jednostki dronowe wzięły udział w ćwiczeniach pk. "Hedgehog 2025" w Estonii, podczas których niewielki zespół operatorów bezzałogowców doprowadził do szybkiego obezwładnienia sił ćwiczebnych na poziomie batalionu. Opisy tych epizodów w analizach i opracowaniach, zostały wykorzystane jako ilustracja tempa, w jakim doświadczenia Ukrainy z wojny wpływają na myślenie o szkoleniu i strukturach sił zbrojnych państw sojuszniczych.

Obecność Ukrainy w ćwiczeniach na Bałtyku oraz wykorzystanie ukraińskich doświadczeń z systemami bezzałogowymi w manewrach NATO tworzą tło dla decyzji Marynarki Wojennej o budowie własnego zespołu inżynieryjnego w Odessie. Nowy zespół ma rozwijać systemy odpowiedzialne za świadomość sytuacyjną, wspólny obraz operacyjny i integrację sensorów, co jest niezbędne zarówno do prowadzenia operacji w na własnych wodach przybrzeżnych, jak i do współpracy w ramach ćwiczeń i inicjatyw sojuszniczych.