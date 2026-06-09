Era Apache w Polsce nabiera tempa. Pierwszy lot szkoleniowy z polskim instruktorem

Wydarzenie, o którym poinformowała 56. Baza Lotnicza, to kulminacja wielomiesięcznych, intensywnych przygotowań. Do tej pory loty szkoleniowe w Polsce na śmigłowcach Apache odbywały się z udziałem amerykańskich instruktorów, którzy nadzorowali każdy etap wdrożenia polskich załóg. Przeprowadzenie lotu w składzie polski pilot i polski instruktor dowodzi, że Siły Zbrojne RP osiągnęły nowy, wyższy poziom samodzielności. Proces ten jest realizowany w kraju, ale wciąż pod okiem amerykańskich specjalistów z zespołu TAFT (Technical Assistance Field Team), którzy wspierają Polaków w osiąganiu pełnych uprawnień.

Historyczny lot jest efektem długotrwałego procesu szkoleniowego, który rozpoczął się jeszcze w 2023 roku w Stanach Zjednoczonych. To właśnie wtedy pierwsi polscy piloci i technicy z 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych wylecieli do bazy Fort Novosel w Alabamie, by rozpocząć naukę na śmigłowcach Apache.

Od szkolenia w USA do samodzielności – droga polskich pilotów

Droga do samodzielnego pilotażu Apache'a była wymagająca. Po powrocie do kraju piloci, którzy w USA szkolili się na najnowszej wersji śmigłowca, AH-64E (Echo), musieli przejść dodatkowe szkolenie "Transition Echo to Delta". Wynika to z faktu, że Polska w ramach leasingu pomostowego otrzymała od US Army osiem maszyn w starszej wersji AH-64D Apache, które stacjonują właśnie w 56. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu. Celem tego rozwiązania jest umożliwienie treningu i zdobycie doświadczenia jeszcze przed dostawami docelowych maszyn.

Choć szkolenie odbywa się na maszynach w wersji "D", jego ostatecznym celem jest przygotowanie kadr do przyjęcia 96 fabrycznie nowych śmigłowców AH-64E Guardian. Dostawy Guardianów mają rozpocząć się w 2028 roku.

Apache zastępują wysłużone Mi-24

Pozyskanie śmigłowców Apache jest kluczowym elementem programu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP o kryptonimie "Kruk". Program ten ma na celu zastąpienie wysłużonych, postsowieckich maszyn Mi-24. Decyzja o zakupie 96 śmigłowców AH-64E, ogłoszona w 2024 roku, jest jednym z największych kontraktów zbrojeniowych w historii Polski.

Dostawy fabrycznie nowych maszyn mają rozpocząć się w 2028 roku i potrwać do 2032 roku. Do tego czasu polscy piloci i technicy będą doskonalić swoje umiejętności na leasingowanych maszynach w wersji D. Celem jest osiągnięcie pełnej gotowości operacyjnej i płynne wdrożenie nowych śmigłowców do służby w Lotnictwie Wojsk Lądowych. Umowa z Boeingiem zakłada również współpracę z polskim przemysłem, który odegra kluczową rolę w utrzymaniu i wsparciu technicznym floty Apache.

Jak mówił prezes PGZ Adam Leszkiewicz w rozmowie z Portalem Obronnym w czasie podpisania offsetu:

„W oddziale (Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 – przyp.red) w Dęblinie powstanie centrum dotyczące silników, które są na wyposażeniu Apache. Będzie umowa szersza, związana w ogóle ze śmigłowcami i z tymi pozostałymi elementami stanowiącymi wyposażenie Apache” – wyjaśnia prezes Leszkiewicz.

Dzięki tym umowom Polska ma szansę stać się hubem serwisowym nie tylko dla własnej armii, ale i dla innych użytkowników Apache w Europie. To strategiczna szansa na wejście do globalnego łańcucha dostaw. Prezes PGZ liczy na powtórzenie sukcesu, jaki grupa odniosła przy programie Wisła (system PATRIOT).

Jak wyjaśnił Adam Leszkiewicz:

„Będziemy jedynym takim miejscem w Europie. To warto podkreślić, jedynym takim centrum serwisowym dla Apache, więc to będą unikalne kompetencje, które mam nadzieję, zostaną tutaj w Łodzi na długie, długie lata. (…) Mam nadzieję, że będziemy rozpoczynać te prace serwisowe od 2028 roku, więc w każdym kolejnym roku będziemy tych kompetencji zdobywać więcej. (...) Będziemy robić wszystko, żeby znaleźć uznanie w oczach producentów Apache do tego, żeby można było te kompetencje wykorzystywać w szerszym wymiarze. To trochę zależy od tego, gdzie te Apache się będą znajdować, jak będą się znajdować w innych krajach europejskich”.

Umowa na 96 śmigłowców AH-64 Apache

AH-64E Apache Guardian to najnowsza wersja legendarnego amerykańskiego śmigłowca bojowego, który od dekad uchodzi za jeden z najbardziej śmiercionośnych systemów uzbrojenia pola walki. Opracowany przez Boeinga i wprowadzony do służby jako następca wcześniejszych wersji AH-64D, zaprojektowany z myślą o walce w środowisku nasyconym systemami przeciwlotniczymi i elektronicznymi. Nowoczesna awionika, systemy samoobrony, zintegrowane czujniki i możliwość współpracy z bezzałogowcami to kluczowe elementy tej konstrukcji.

Śmigłowiec wykorzystuje ulepszone silniki T700-GE-701D, które zapewniają mu większy zasięg i lepsze osiągi: prędkość maksymalna sięga około 293 km/h, a zasięg operacyjny to blisko 480 kilometrów. AH-64E może działać bez wsparcia nawet przez kilka godzin, wykonując misje bojowe, rozpoznawcze i eskortowe. Na pokładzie śmigłowca znalazły się zaawansowane systemy zarządzania polem walki, dzięki którym Apache może nie tylko skutecznie wykrywać i niszczyć cele, ale też koordynować działania z innymi jednostkami - zarówno powietrznymi, jak i lądowymi, w tym np. czołgami Abrams, czy myśliwcami F-35, które również nabyła Polska.

Zmodernizowany radar Longbow umożliwia wykrycie do 256 celów jednocześnie i jednoczesne śledzenie wielu z nich, nawet w trudnych warunkach pogodowych czy przy zakłóceniach elektronicznych. Co ważne, wersja E może również przekazywać dane do dronów i odbierać od nich informacje, a to znacząco zwiększa świadomość sytuacyjną załogi.

Umowa na zakup 96 śmigłowców AH-64E dla Wojska Polskiego została podpisana w sierpniu 2024 r. Oprócz zakupu maszyn obejmuje ona również pakiet szkoleniowy, logistyczny, w tym sprzęt do wykonywania obsług śmigłowców, sprzęt lotniskowo-hangarowy i wsparcie techniczne, a także zapas amunicji i części zamiennych. Zamówienie obejmuje również kompleksową dostawę środków bojowych i części zamiennych.