Polska na drodze do produkcji pocisków Patriot. Czy staniemy się zbrojeniowym hubem?

Ambicje Polski dotyczące uruchomienia produkcji pocisków do systemów Patriot nabrały realnych kształtów. W niedawnej rozmowie z „Gazetą Wyborczą” wiceszef MON Cezary Tomczyk potwierdził, że rząd przekazał stronie amerykańskiej jasny komunikat: produkcja tak zaawansowanego uzbrojenia powinna odbywać się w bezpiecznym miejscu, a Polska jest do tego idealnym kandydatem. Deklaracja ta pada w kontekście podobnych aspiracji Ukrainy, która również zabiega o możliwość wytwarzania pocisków Patriot.

Zdaniem Tomczyka, ewentualne przekazanie licencji Kijowowi nie będzie procesem natychmiastowym. Polska, która już teraz jest częścią amerykańskiego łańcucha technologicznego, ma naturalną przewagę i chce być pełnoprawnym uczestnikiem tego procesu. Wiceminister Paweł Zalewski mówił niedawno, że choć Polska kibicuje Ukrainie, to w kwestii produkcji walczy o własny interes, a rozmowy prowadzone przez oba kraje z USA to dwa odrębne projekty. Argument o bezpieczeństwie jest kluczowy. Lokalizacja fabryki na terytorium kraju NATO, ale jednocześnie blisko wschodniej flanki, postrzegana jest jako rozwiązanie optymalne z logistycznego i strategicznego punktu widzenia.

Wiemy natomiast, jak Trump wycofał się z deklaracji ze szczytu NATO w Ankarze o produkcji pocisków Patriot na Ukrainie, że Stany Zjednoczone kontynuują nadal negocjacje w sprawie udzielenia Ukrainie pozwolenia na produkcję pocisków Patriot. Źródła Reutersa podały, że jedna z omawianych opcji umożliwiłaby Ukrainie produkcję pewnych podzespołów, które następnie byłyby wysyłane do innych krajów europejskich w celu ostatecznego montażu. Według czterech źródeł agencji Reuters, rozważane opcje obejmują produkcję podzespołów systemu Patriot na Ukrainie i wysyłanie ich do Niemiec w celu ostatecznego montażu, włączenie Ukrainy do istniejącego amerykańsko-europejskiego programu przechwytywania Patriot firmy Lockheed Martin lub udzielenie Kijowowi pozwolenia na produkcję tańszej wersji PAC-3. Wysoki rangą urzędnik administracji Trumpa powiedział, że Stany Zjednoczone „badają kilka potencjalnych ścieżek przyszłej współpracy przemysłowej w dziedzinie obronności z Ukrainą”, podkreślając jednocześnie, że każde porozumienie musi priorytetowo traktować ochronę amerykańskiej technologii.

Agencja Reuters zauważyła, że ​​nawet jeśli Ukraina uzyska umowę na produkcję pocisków przechwytujących Patriot, jest mało prawdopodobne, aby otrzymała nowe pociski przez co najmniej rok, a być może nawet dłużej. Aby zaspokoić swoje pilne potrzeby obronne, Ukraina nadal będzie potrzebować pocisków przechwytujących dostarczanych przez sojuszników z ich obecnych zapasów. Urzędnicy ostrzegają jednak, że uruchomienie nowych linii produkcyjnych to długotrwały proces, a produkcja rozpoczyna się zazwyczaj dopiero po upływie trzech do siedmiu lat od podpisania umowy licencyjnej.

Droga do produkcji. Konkretne kroki i przełomowe decyzje

Starania o produkcję pocisków PAC-3 MSE w Polsce to nie tylko deklaracje polityczne, ale seria konkretnych, realizowanych od lat działań. Proces ten opiera się na kilku filarach, które systematycznie budują polskie kompetencje w tym zakresie. Podstawą dla dzisiejszych ambicji jest program „Wisła”, w ramach którego Polska pozyskuje systemy Patriot. Już pierwsza faza programu zakładała szeroki transfer technologii w ramach offsetu. Dzięki umowom z firmami Lockheed Martin i Raytheon, polskie firmy zbrojeniowe, zrzeszone w Polskiej Grupie Zbrojeniowej (PGZ), już teraz wytwarzają kluczowe komponenty. Przykładem są Wojskowe Zakłady Elektroniczne (WZE S.A.), które uruchomiły linie produkcyjne zaawansowanych elementów układu naprowadzania i sterowania, takich jak systemy ACS i ACM. Polski przemysł więc nie startuje od zera, a posiada już fundamenty technologiczne i kadrowe.

Prawdziwym przełomem okazała się decyzja z maja 2026 roku. Wówczas Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję pocisków PAC-3 MSE w Polsce. Była to zmiana dotychczasowego, sceptycznego stanowiska Waszyngtonu, który niechętnie dzielił się tak zaawansowaną technologią. Zgoda ta otworzyła drzwi do dalszych, szczegółowych negocjacji technicznych i prawnych. Jest to efekt zarówno polskich zabiegów dyplomatycznych, jak i zmiany globalnej strategii USA, które w obliczu rosnącego zapotrzebowania na uzbrojenie szukają możliwości dywersyfikacji produkcji poza własnym terytorium.

Kolejnym istotnym krokiem było podpisanie w lipcu 2026 roku, podczas szczytu NATO w Ankarze, porozumienia między Polską, USA, Niemcami, Holandią i Szwecją w sprawie utworzenia europejskiego centrum serwisowego dla pocisków PAC-3. Jak podkreśla wiceminister Tomczyk, budowa centrum serwisowego to niezbędny i naturalny krok na drodze do uruchomienia własnej produkcji. W tym samym miesiącu polski rząd złożył w Waszyngtonie oficjalną ofertę dotyczącą uruchomienia wspólnej produkcji pocisków.

USA: Serce produkcji bije w rekordowym tempie

W obliczu dramatycznego uszczuplenia zapasów, zarówno przez wsparcie dla Ukrainy, jak i zużycie podczas konfliktów na Bliskim Wschodzie, Pentagon podjął kroki, które mają na celu przyśpieszenie produkcji. W sierpniu 2026 roku Departament Wojny podpisał z Lockheed Martin rekordowy, wieloletni kontrakt o wartości do 58,6 mld USD na produkcję pocisków PAC-3 MSE. Celem jest potrojenie mocy produkcyjnych do końca 2030 roku. Aby to osiągnąć, Lockheed Martin planuje m.in. zwiększyć zatrudnienie w fabryce w Camden o ponad 50%. Równolegle zawierane są wielomiliardowe umowy z poddostawcami, takimi jak Northrop Grumman, na zwiększenie produkcji kluczowych komponentów, w tym silników rakietowych.

Ograniczenia produkcyjne w USA i strategiczna potrzeba dywersyfikacji łańcuchów dostaw sprawiły, że produkcja Patriotów coraz śmielej także wkracza do Europy. Działania te przybierają różne formy, od produkcji starszych wersji pocisków, przez serwisowanie, po ambitne plany uruchomienia pełnej linii montażowej najnowszych rakiet. Niemcy już teraz stają się europejskim centrum produkcyjnym dla starszej, ale wciąż niezwykle skutecznej wersji pocisku – PAC-2 GEM-T. Jest on produkowany przez firmę Raytheon (część koncernu RTX). W ramach spółki joint venture COMLOG, utworzonej przez RTX i MBDA Deutschland, w bawarskim Schrobenhausen powstaje nowa fabryka. Inwestycja jest efektem gigantycznego kontraktu, który Agencja Wsparcia i Zamówień NATO (NSPA) zawarła na początku 2024 roku na dostawę nawet 1000 pocisków GEM-T dla koalicji państw (Niemcy, Holandia, Rumunia, Hiszpania). Uruchomienie produkcji w Niemczech ma nie tylko zwiększyć dostępność amunicji w Europie, ale także wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i obniżyć koszty cyklu życia systemów.

W globalny łańcuch dostaw włączają się także inne kraje. Szwajcaria, która zakupiła systemy Patriot, w ramach umowy offsetowej będzie realizować część produkcji u siebie. Zainteresowanie różnymi formami współpracy wyrażają także inne państwa, co jest odpowiedzią na opóźnienia w dostawach z USA, skłaniające niektóre kraje, jak Dania, do poszukiwania europejskich alternatyw (np. system SAMP/T).

Od zgody politycznej po ostatnią śrubkę

Musimy także mieć światowość o rozmowach Polski ze Stanami Zjednoczonymi, że uruchomienie produkcji pocisków Patriot to jest bardzo złożony proces. Polska swoją współpracą z amerykańskimi firmami pokazała, że może rygorystyczne normy spełnić. Jak wiadomo, uruchomienie produkcji tak zaawansowanego uzbrojenia jak pociski Patriot to nie jest kwestia prostego zakupu licencji i postawienia hali produkcyjnej. To niezwykle skomplikowany i wieloetapowy proces, który rozciąga się na lata i wymaga pokonania barier politycznych (w naszym przypadku już są one jak się wydaje spełnione) technologicznych, prawnych i organizacyjnych.

Wszystko zaczyna się w Waszyngtonie. Żaden kluczowy element amerykańskiej technologii obronnej nie może być produkowany za granicą bez jednoznacznej i oficjalnej zgody rządu USA. Kluczową rolę odgrywają tu Departament Stanu oraz Kongres. To właśnie Departament Stanu, w porozumieniu z Pentagonem, wydaje zgodę na eksport technologii. W przypadku tak wrażliwych systemów jak Patriot decyzja musi być również notyfikowana i zaakceptowana przez Kongres USA. Jest to proces czysto polityczny, uzależniony od aktualnych relacji między państwami, oceny wiarygodności sojusznika oraz analizy ryzyka. Cały proces jest ściśle regulowany przez przepisy ITAR (International Traffic in Arms Regulations) jest to zbiór drakońskich praw kontrolujących eksport i import technologii o znaczeniu militarnym. Ich celem jest ochrona bezpieczeństwa narodowego USA i zapobieganie wpadnięciu zaawansowanych technologii w niepowołane ręce. Złamanie tych regulacji grozi gigantycznymi karami i natychmiastowym zerwaniem współpracy. Dopiero uzyskanie zielonego światła na tym szczeblu, jak wstępna zgoda dla Polski z maja 2026 roku, otwiera drogę do dalszych, już technicznych negocjacji.

Kolejnym etapem jest transfer technologii, czyli przekazanie wiedzy. To serce całego przedsięwzięcia i najbardziej złożony element układanki. Transfer technologii to znacznie więcej niż przekazanie planów i schematów. Obejmuje on know-how produkcyjne czyli wiedzę dotyczącą specyficznych procesów technologicznych, obróbki unikalnych materiałów kompozytowych, metod kontroli jakości na każdym etapie oraz precyzyjnego montażu. Wymaga to wielomiesięcznych, a nawet wieloletnich szkoleń inżynierów i techników w zakładach producenta w USA. Równie istotne jest oprogramowanie i elektronika. Współczesne pociski to „latające komputery”, dlatego kluczowe jest przekazanie wiedzy o oprogramowaniu systemów naprowadzania, kodach źródłowych (w ograniczonym zakresie) oraz technologii produkcji zaawansowanych układów elektronicznych, odpornych na zakłócenia i ekstremalne przeciążenia. Nie mniej ważny jest obszar materiałów i komponentów. Pociski PAC-3 MSE składają się z setek elementów, z których wiele objętych jest tajemnicą. Transfer technologii musi określić, które z nich będą produkowane lokalnie, a które wciąż będą musiały być importowane z USA lub od certyfikowanych dostawców. Stworzenie pełnego, krajowego łańcucha dostaw jest procesem na dekady.

Mając zgodę polityczną i plan transferu technologii, trzeba stworzyć fizyczne warunki do produkcji. To również ogromne wyzwanie. Konieczna jest budowa specjalistycznych zakładów – fabryka rakiet to nie zwykła hala. Wymaga specjalistycznych linii montażowych, tzw. clean roomów (pomieszczeń o sterylnej czystości), magazynów do przechowywania materiałów wybuchowych i paliwa rakietowego oraz zaawansowanych laboratoriów do testowania komponentów. Wszystko to musi spełniać rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Równolegle do budowy fabryki musi trwać proces kształcenia i szkolenia setek specjalistów: inżynierów, elektroników, chemików i techników. Bez wysoko wykwalifikowanej kadry nawet najnowocześniejsza fabryka pozostanie tylko pustą skorupą. To inwestycja w kapitał ludzki.

Ostatni etap to wdrożenie produkcji i zapewnienie jej ciągłości w warunkach najwyższego bezpieczeństwa. Fabryka produkująca tak kluczowe uzbrojenie staje się automatycznie celem dla obcych wywiadów, dlatego konieczne jest wdrożenie najwyższych standardów bezpieczeństwa fizycznego i cyberbezpieczeństwa, aby chronić zarówno obiekt, jak i powierzoną technologię. Każdy wyprodukowany pocisk musi przejść rygorystyczny proces certyfikacji, który potwierdzi, że spełnia on w 100% parametry oryginału. Proces ten jest nadzorowany przez przedstawicieli producenta i rządu USA.

Doświadczenie Japonii

Bazując na doświadczeniach Japonii, która produkuje pociski wiemy, że jest to wieloetapowy proces rozłożony na dekady, wymagający ogromnych inwestycji i strategicznej cierpliwości. Mitsubishi Heavy Industries jest jednym z niewielu przedsiębiorstw na świecie zdolnych do produkcji najnowocześniejszych pocisków PAC-3 MSE. Japońska zdolność produkcyjna, szacowana na około 30-60 pocisków rocznie, stała się kluczowym elementem globalnego łańcucha dostaw.

Po podjęciu decyzji politycznej w połowie lat 80. nastąpił złożony okres transferu technologii i intensywnych szkoleń. Pierwsze wyprodukowane w Japonii pociski, w wersji Patriot PAC-2, zjechały z linii produkcyjnych Mitsubishi Heavy Industries (MHI) dopiero na początku lat 90. Cały proces od decyzji do uruchomienia produkcji zajął więc około 5-7 lat. Potem wyniku działań Korei Północnej, która wystrzeliła rakietę balistyczną Taepodong-1, która przeleciała nad terytorium Japonii, postanowiono dokonać rewizji doktryny obronnej. Odpowiedzią była modernizacja systemu do standardu Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3). Wiązało się to z pozyskaniem zupełnie nowego pocisku, produkowanego przez Lockheed Martin, który wykorzystywał wówczas przełomową technologię "hit-to-kill" (bezpośredniego trafienia w cel). Mimo dekady doświadczeń z produkcją PAC-2, Japonia i MHI musiały przejść przez nowy, skomplikowany proces licencyjny. Umowę w tej sprawie sfinalizowano w marcu 2005 roku, a produkcja w japońskich zakładach ruszyła kilka lat później.

Baza USA i współpraca w NATO

Plany produkcyjne dotyczące pocisków Patriot wpisują się w szerszą strategię zacieśniania polsko-amerykańskiej współpracy obronnej. Kluczowym elementem tej układanki jest projekt stałej bazy wojsk USA w Polsce. Wiceminister Tomczyk potwierdził, że projekt ten zyskał akceptację obu stron, choć jego realizacja potrwa kilka lat. Jako potencjalne lokalizacje wymienia się okolice Poznania lub Wrocławia, co jest atrakcyjne ze względu na dostęp do infrastruktury lotniskowej i zaplecza dla rodzin żołnierzy. Choć ostateczna decyzja ma zapaść jesienią, już teraz Pentagon zapewnia, że ewentualne redukcje sił amerykańskich w Europie nie obejmą Polski. Stała obecność wojsk USA jest nie tylko gwarancją bezpieczeństwa, ale także sygnałem dla inwestorów – w tym koncernów zbrojeniowych – że Polska jest stabilnym i wiarygodnym partnerem.

Działania te są spójne z incydentem z rosyjskim pociskiem, który naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Jak wyjaśnił wiceminister Tomczyk, pocisk był cały czas monitorowany i nie został zestrzelony, ponieważ leciał nad terenem niezabudowanym. Jednak incydent ten unaocznił potrzebę ciągłego wzmacniania wielowarstwowej obrony powietrznej, której kręgosłupem są właśnie systemy Patriot. Uruchomienie produkcji pocisków Patriot PAC-3 MSE w Polsce byłoby zatem nie tylko sukcesem gospodarczym, ale przede wszystkim strategicznym wzmocnieniem całego systemu obronnego kraju i wschodniej flanki NATO, czyniąc z Polski jednego z kluczowych graczy w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.