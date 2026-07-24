Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w Waszyngtonie. Polska proponuje produkcję pocisków Patriot z USA i Ukrainą

Podczas swojej wizyty w Waszyngtonie, w czwartek (24 lipca), wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka spotkała się z przedstawicielami Pentagonu i Departamentu Stanu USA. Głównym punktem dyskusji była innowacyjna propozycja Polski dotycząca produkcji pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. Inicjatywa ta ma na celu stworzenie trójstronnej współpracy, w której uczestniczyłyby Stany Zjednoczone, Ukraina oraz Polska. Kluczowym aspektem polskiej oferty jest zapewnienie bezpieczeństwa produkcji, co ma rozwiać obawy strony amerykańskiej.

Wiceminister Sobkowiak-Czarnecka nawiązała do wcześniejszych deklaracji prezydenta Donalda Trumpa ze szczytu NATO w Ankarze, gdzie mówił on o możliwości rozważenia budowy fabryki Patriotów na terenie Ukrainy. Jak podkreśliła, prezydent USA wyraził chęć, „żeby ta produkcja była związana z Ukrainą”. Polska, wychodząc naprzeciw potencjalnym obawom, zaproponowała, aby produkcja pocisków Patriot odbywała się w miejscu bezpiecznym, z udziałem wszystkich trzech państw.

„Oferta, jaką dzisiaj złożyłam ze strony polskiej, jest wychodząca naprzeciw pewnym obawom ze strony amerykańskiej i my dzisiaj zaproponowaliśmy, żeby to była współpraca w trójkącie, czyli Stany Zjednoczone, Ukraina, ale też Polska, bo chodzi o zabezpieczenie tej produkcji, żeby ta produkcja odbywała się po prostu w miejscu bezpiecznym” – zaznaczyła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Podkreśliła również globalne zapotrzebowanie na ten rodzaj uzbrojenia, co czyni polską propozycję strategicznie korzystną.

„To jest produkt, który jest potrzebny właściwie na całym świecie. Stąd też nasza oferta, żeby w takiej koprodukcji uczestniczyć” – dodała wiceminister, zapowiadając dalsze rozmowy w tej sprawie.

Wiele rozmów. Jeden cel - bezpieczna Polska. Strategiczna ofensywa trwa🇵🇱🇺🇸Dziś i jutro w Waszyngtonie @magdasobkowiak prowadzi rozmowy z zastępcą sekretarza stanu ds. bezpieczeństwa międzynarodowego @UnderSecT oraz zastępcą sekretarza wojny ds. uzbrojenia Michaelm Duffeyem -…— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 23, 2026

Polska jako bezpieczna baza: Dlaczego proponujemy wspólne centrum produkcji Patriotów?

Polska aktywnie zabiega o rolę nie tylko w produkcji, ale i w serwisowaniu kluczowych systemów obronnych. Wiceminister Sobkowiak-Czarnecka przedstawiła Amerykanom argumenty za utworzeniem w Polsce centrum serwisowego Patriotów. Wskazała na dynamiczny rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz strategiczne położenie geograficzne i geopolityczne kraju jako czynniki sprzyjające tej decyzji.

„Jest duże zrozumienie w Waszyngtonie, że to jak się rozwijamy ostatnio, jeżeli chodzi o kondycję przemysłu zbrojeniowego, ale też nasze położenie geograficzne i geopolityczne, będzie sprzyjało tej decyzji” – przekonywała wiceminister.

Taka lokalizacja centrum serwisowego w Polsce mogłaby znacząco usprawnić obsługę systemów Patriot w Europie Wschodniej, zwiększając ich gotowość operacyjną.

Wzmacnianie obrony: Co dalej z obecnością wojskową USA w Polsce?

Kolejnym ważnym tematem rozmów była dodatkowa obecność wojskowa USA w Polsce. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała o konkretnych krokach podjętych przez polski rząd w celu ułatwienia i zapewnienia finansowania dla amerykańskich baz wojskowych.

„Dzisiaj bardzo konkretnie przedstawiłam, jakie kroki polski rząd już podjął. Między innymi to, że mamy konkretną uchwałę Rady Ministrów. Mamy też, przygotowujemy projekt ustawy, który mógłby zapewnić finansowanie tej bazy” – powiedziała wiceminister.

Zapewniła, że te działania zostały bardzo dobrze przyjęte w Waszyngtonie. Po stronie amerykańskiej, jak ogłosiła Sobkowiak-Czarnecka, powstał już zespół pracujący nad stworzeniem takiej bazy, a podobny zespół działa już w polskim Ministerstwie Obrony Narodowej. Zespół amerykański jest związany z Departamentem Wojny (Pentagonem), a za projekt odpowiada wiceszef Pentagonu Elbridge Colby. Ostateczna decyzja w sprawie liczby żołnierzy będzie należała do prezydenta Trumpa, a zadaniem polskiej strony jest „wszystko tak przygotować, żeby ta decyzja była dla nas pomyślna”.

Miliardy na obronność: Jak Polska finansuje nowoczesny sprzęt?

Podczas wizyty w Waszyngtonie poruszono także kwestię finansowania amerykańskiego sprzętu wojskowego. PAP zapytała wiceszefową MON o deklarację podsekretarza stanu USA Thomasa DiNanno w sprawie możliwości skorzystania przez Polskę z kolejnej pożyczki w wysokości 4 mld dolarów w ramach Foreign Military Financing. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła kontynuację rozmów na ten temat. „Mam nadzieję, że podpisanie (umowy) odbędzie się też w ciągu kilku tygodni” – przekazała, wskazując na szybkie postępy w negocjacjach. Wiceminister odniosła się również do krytyki opozycji, podkreślając, że wejście w życie mechanizmu SAFE nie wyklucza dalszych zakupów amerykańskiego sprzętu. „Ja mam nadzieję, że dzisiejsza moja wizyta w Waszyngtonie też pokazuje opozycji, że jest dokładnie tak, jak mówiliśmy, czyli wejście w życie mechanizmu SAFE nie wyklucza zakupów amerykańskich” – oznajmiła. Wizyta Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej w Waszyngtonie zakończy się udziałem w EU Defence Night oraz spotkaniami z przedstawicielami przemysłu zbrojeniowego w piątek, co podkreśla zaangażowanie Polski w budowanie silnych międzynarodowych relacji obronnych.