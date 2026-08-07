Ewakuacja dzieci z Kramatorska. Miasto pozostaje elementem pasa umocnień

Ewakuacja dzieci

Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej przewodzi Wadym Filaszkin, który 5 sierpnia 2026 roku podpisał nakaz obowiązkowej ewakuacji dzieci w trybie przymusowym z wybranych obszarów gminy Kramatorsk. Komunikat administracji wskazuje, że chodzi o 525 dzieci z 424 rodzin. Największa grupa, licząca 326 dzieci z 274 rodzin, mieszka w samym Kramatorsku. Nakaz dotyczy również 140 dzieci ze 104 rodzin w Biłeńkem oraz 59 dzieci z 46 rodzin w Krasnotorce.

Zakres decyzji nie obejmuje całego Kramatorska. Władze wyliczyły konkretne ulice, pojedyncze budynki przy ulicach Drużby i Parkowej oraz wskazane adresy przy Prospekcie Niepodległości. Dzieci mają zostać ewakuowane razem z rodzicami, osobami ich zastępującymi albo innymi opiekunami prawnymi.

Administracja obwodowa uzasadniła decyzję pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa i zagrożeniem rosyjskimi uderzeniami. Jest to oficjalne stanowisko władz regionalnych, które nie precyzuje ani terminu zakończenia ewakuacji, ani docelowych miejsc pobytu rodzin.

Autor: Донецька обласна державна адміністрація/ Materiały prasowe

Przemysłowe miasto

Kramatorsk był przed pełnoskalową inwazją jednym z największych ośrodków miejskich ukraińskiej części Donbasu. Według danych miejskich na początku 2022 roku, liczył 180 922 stałych mieszkańców. Obecnej liczby ludności nie da się ustalić z porównywalną dokładnością. Szacunki publikowane w marcu 2026 roku, mówiły o około 60 tys. osób pozostających w mieście.

Po 2014 roku, Kramatorsk nie zastąpił Doniecka jako formalnej stolicy obwodu donieckiego, lecz stał się faktyczną siedzibą ukraińskiej administracji regionalnej. Doniecka Obwodowa Administracja Państwowa została przeniesiona tam 11 października 2014 roku, po tym gdy Donieck znalazł się poza kontrolą władz ukraińskich.

Znaczenie Kramatorska wynika także z jego położenia na osi komunikacyjnej północnego Donbasu. Miasto posiada połączenia kolejowe i drogowe, w tym dostęp do trasy H-20, a jego infrastruktura obejmuje lotnisko wojskowe. Obiekt został trafiony rosyjskim ostrzałem już w pierwszym dniu pełnoskalowej inwazji, 24 lutego 2022 roku.

Historia miasta jest związana z industrializacją Donbasu. Kramatorsk rozwijał się od końca XIX wieku przy linii kolejowej Kursk-Charków-Azow i nad rzeką Kazennyj Toreć, będącej dopływem Dońca. Fundamentem miejscowej gospodarki były hutnictwo, budowa maszyn ciężkich oraz produkcja obrabiarek dla przemysłu metalurgicznego, górniczego, energetycznego i chemicznego.

Element pasa umocnień

Opracowania Institute for the Study of War zaliczają Kramatorsk do ukraińskiego tzw. "pasa twierdz" w obwodzie donieckim. W analizie ośrodek ten opisano jako układ czterech dużych miast i miejscowości satelickich, rozciągnięty z północy na południe wzdłuż trasy Konstantynówka-Słowiańsk. Według ISW utrzymanie tego obszaru ma duże znaczenie dla zachowania przez Ukrainę geograficznie dogodnej linii obrony na wschodzie. Na korzyść obrońców działają zwarta zabudowa miejska, przeszkody wodne, lokalne różnice wysokości oraz przygotowane umocnienia polowe.

Analitycy wskazują, że ukraińskie siły przez ostatnie 11 lat wzmacniały ten rejon, budując umocnienia (kilka linii), rowy i zapory przeciwpancerne, zasieki i pola minowe. Raport ocenia, że teren położony dalej na zachód nie zapewnia porównywalnie korzystnych warunków do zorganizowania obrony. Najnowsza ocena ISW z 6 sierpnia 2026 roku odnotowała rosyjskie działania ofensywne na kierunku słowiańskim 5 i 6 sierpnia 2026 roku, lecz nie potwierdziła rosyjskich postępów. Oznacza to, że rozszerzenie ewakuacji nie powinno być automatycznie przedstawiane jako potwierdzenie bezpośredniego przełamania frontu w kierunku Kramatorska.

NEW: Lithuanian officials continue warning of a possible Russian false-flag operation against NATO’s eastern flank using seized Ukrainian drones.Other Key Takeaways:Russia continues to form combat units using Ukrainian prisoners of war (POWs) in direct violation of the Geneva… pic.twitter.com/rJ0xXLezqO— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) August 6, 2026

Autor: Головне управління ДСНС України у Донецькій області/ Facebook

Ewakuacja pod presją uderzeń

Kramatorsk znajduje się obecnie około 20 km od linii frontu, a rosyjskie oddziały zbliżyły się na tyle, by miasto i jego przedmieścia znalazły się w zasięgu ognia artylerii lufowej. ISW odnotował już w lutym 2026 roku ostrzał Biłeńkego, położonego bezpośrednio na północny wschód od Kramatorska i około 14 km od ówczesnej linii kontaktu.

Rosyjskie bezzałogowce typu FPV, w tym konstrukcje sterowane światłowodem, również dotarły do Kramatorska. Ewakuacja wymaga zatem działania w warunkach, w których zagrożone są nie tylko miejsca zamieszkania, lecz także ruch drogowy, pojazdy i osoby prowadzące działania ratownicze. Rosyjskie uderzenia mogą objąć zarówno cele punktowe, jak i trasy przemieszczania się ludności.

Dodatkowe ryzyko stwarza stosowana przez rosyjskie siły taktyka tzw. "double tap", czyli ponowny atak na miejsce pierwszego uderzenia, gdy pojawiają się tam ratownicy, inne służby oraz cywile udzielający pomocy poszkodowanym. Kolejne uderzenie naraża na straty osoby reagujące na pierwszy atak. Takie przypadki dokumentowano wcześniej w innych miastach Ukrainy.