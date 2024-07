Z takiego karabinka strzelano do Donalda Trumpa. AR-15 – amerykański odpowiednik „kałacha”

Podobnie, jak w w przypadku Kałacha, na rynek cywilny AR-15 produkowany jest jedynie w wersjach do prowadzenia ognia pojedynczego. I takiego karabina miał użyć, podczas wiecu wyborczego Donalda Trumpa, w miejscowości Butler, 20-letni Thomas Matthew Crooks...

TO BYŁA W LATACH 50. XX WIEKU KONSTRUKCJA NAD WYRAZ NOWATORSKA

AR-15 to lekki półautomatyczny karabin oparty na konstrukcji Colt AR-15 lub podobny do niej . Model Colt usunął funkcję ognia selektywnego swojego poprzednika, oryginalnego ArmaLite AR-15. Oznacza to, że z tej broni nie można prowadzić seryjnego.

AR-15 w wersji wojskowej to konstrukcja kalifornijskiej (obecnie mającej siedzibę w Arizonie) firmy ArmaLite. Zaprojektował go, pod koniec lat 50 XX w. inżynier Eugen Stoner. Projekt, na tle ówczesnych rozwiązań był nowatorski.

Zastosowano w nim metale lekkie i kompozyty. Lufa była wykonana nie ze samej stali – jak to się przyjęło – ale z kompozytu, z wkładką stalową wewnątrz aluminiowej tulei. Patent na AR-15 obowiązywał do 1977 r. I do tego czasu wyłączność na produkcję karabinka miał koncern Colt, który odkupił wszelkie prawa do AR-15 od jego twórców. Po 1977 r. „aery” mógł produkować każdy, kto tego chciał i kto miał na to stosowne federalne zezwolenia.

To teraz w skrócie o parametrach technicznych AR-15, który w wersji wojskowej występuje jako M16A2 i M4 Carbine.

Wersja pierwsza:

• kaliber: 5,56 × 45 mm NATO (.223 Remington),

• długość całkowita: 1006 mm,

• długość lufy: 508 mm,

• waga (bez magazynka): 3,77 kg,

• zasięg skuteczny: do 550 metrów (punktowy), do 800 metrów (obszarowy),

• prędkość wylotowa pocisku: około 940 m/s,

• tryby ognia: półautomatyczny, seria trzech strzałów,

• pojemność magazynka: standardowy magazynek 30-nabojowy.

Wersja druga:

• kaliber: 5,56 × 45 mm NATO (.223 Remington),

• długość całkowita: 840 mm (z kolbą wysuniętą), 757 mm (z kolbą złożoną),

• długość lufy: 370 mm,

• waga (bez magazynka): 2,88 kg,

• zasięg skuteczny: do 500 metrów (punktowy), do 600 metrów (obszarowy),

• prędkość wylotowa pocisku: około 880 m/s,

• tryby ognia: półautomatyczny, seria trzech strzałów (M4), pełny automat (M4A1),

• pojemność magazynka: standardowy magazynek 30-nabojowy.

Celność ognia wersji wojskowych i cywilnych można zwiększyć przez montaż celownika optycznego. M16A2 ma kolbę stałą, M4 – teleskopową. Ceny nowych karabinków AR-15 w wersji cywilnej w USA zazwyczaj mieszczą się w przedziale od ok. 500 do 3000 USD, w zależności od jakości, producenta i dodatkowego wyposażenia.

W USA DLA CYWILÓW DOSTĘP DO BRONI PALNE JEST (PRAWIE) LIBERALNY

By kupić broń, rzecz jasna w koncesjonowanym sklepie, trzeba być pełnoletnim. W niektórych stanach karabinek, taki jak AR-15, sprzedawany jest osobom, które mają co najmniej 21 lat. Broni nie sprzeda się komuś, komu sąd wydał zakaz jej posiadania. A dotyczy to przede wszystkim osób z wyrokami za przestępstwa, osób z orzeczeniami sądowymi o niezdolności psychicznej oraz uzależnionych od narkotyków.

Zakładając, że nie jest się w tej kategorii osób i spełnia się podstawowe warunki umożliwiające nabycie broni, to osoba zainteresowana jej posiadaniem udaje się do odpowiedniego sklepu (można kupić broń także w sprzedaży internetowej), przedstawia dokument tożsamości (najczęściej prawo jazdy, bo w USA nie ma czegoś w rodzaju naszych dowodów osobistych) i wypełnia formularz ATF 4473, który jest oficjalnym dokumentem transferu broni palnej. Więcej o tym, czym jest ten formularz i po co został stworzony, można przeczytać w tym miejscu.

Następnie sprzedający, zgodnie z federalnymi procedurami prawnymi, sprawdza przeszłość klienta poprzez National Instant Criminal Background Check System. Proces ten trwa zazwyczaj kilka minut, ale w niektórych przypadkach może trwać do kilku dni.

Gdy weryfikacja zakończy się pozytywnie, to można już mieć własnego AR-15? No, nie bardzo. To zależy, w którym stanie klient kupuje tę broń. W niektórych obowiązują ograniczenia lub zakazy dotyczące broni typu AR-15. Tak jest stanach Kalifornia, Nowy Jork, New Jersey, Connecticut i Massachusetts. Szczegóły pominiemy, bo one interesują obywateli USA, a nie Rzeczypospolitej. Kto ciekaw, może sobie wyszperać je w necie.

Pomijając te wyjątki, to kiedy można stać się posiadaczem AR-15? W sklepie stacjonarnym – wiadomo, gdy nie ma przeciwwskazań. Nieco inaczej dzieje się, gdy broń kupowana jest w sprzedaży internetowej. Wówczas sklep netowy wysyła giwerę do licencjonowanego dealera broni (FFL dealer). Ten przeprowadza wymienione wyżej formalności i przekaże broń kupującemu po weryfikacji tożsamości i zakończeniu procedur sprawdzających. A gdyt to się już dokona, to klient staje się legalnym posiadaczem karabinka. Inną kwestią jest, czy może go wozić w samochodzie czy tylko trzymać w domu. To już zależy od stanowych przepisów. I to tyle, pokrótce, w tzw. temacie.

