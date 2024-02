Bóbr-3 czyli Kleszcz trafi do wojska. Podpisano umowę na lekkie pojazdy rozpoznawcze

Nowy pojazd ma zastąpić używane nadal rozpoznawcze transportery BRDM-2 i ich polskie modyfikacje, takie jak Żbik i Szakal. Pojazdy te mają ponad 30 lat i bazują na rosyjskie konstrukcji z lat 60tych ubiegłego wieku. Nie zapewniają one odpowiedniej ochrony, a przede wszystkim możliwości rozpoznawczych i zdolności obserwacyjnych, wymaganych na współczesnym polu walki.

Lekkich Opancerzonych Transporterów Rozpoznania (LOTR) powstał w ramach umowy zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) a konsorcjum, w skład którego weszła spółka AMZ-Kutno (jako lider), Wojskowy Instytut Łączności, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oraz Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii. Pojazd w wersji rozpoznawczej został opracowany na bazie transportera opancerzonego Bóbr 3 firmy AMZ-Kutno. Pozostali członkowie konsorcjum odpowiedzialni są za integrację systemów rozpoznawczych i bojowych tego pojazdu.

Wicepremier @KosiniakKamysz: rozpoczęły się ćwiczenia #Dragon24, które są elementem większych ćwiczeń #NATO. W związku z tym można obserwować wzmożony ruch pojazdów wojskowych na drogach. To największe ćwiczenia od czasu przystąpienia 🇵🇱 do Sosjuzu. Proszę o wyrozumiałość i… pic.twitter.com/AerIdJFcYS— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) February 28, 2024

Pojazd Bóbr-3 to platforma kołowa w układzie 4x4 posiadająca zdolność do pływania i pokonywania przeszkód terenowych o dużym nachyleniu. Masa pojazdu może sięgać 14 ton. Bryła pojazdu ma 7 metrów długości, 2,5 metra szerokości i 2,4 wysokości… do czego dodać należy zdalnie sterowane stanowisko uzbrojenia Protector firmy Kongsberg uzbrojone w ciężki karabin maszynowy 12,7 mm. Pojazd posiada również wysuwamy masz z sensorami optycznymi i radarem pola walki, które mogą zostać wyniesione ponad przeszkody terenowe bez wystawiania pojazdu na ostrzał.

Napęd na lądzie zapewniają cztery potężne koła z centralnym systemem regulacji ciśnienia i wkładkami run-flat które pozwalają jechać po przebiciu opon. W wodzie napęd i sterowanie zapewniają dwie ruchome turbiny. W obu przypadkach źródłem mocy jest silnik Diesla o ppojemności 7,2 litra i mocy 330 KM, wyposazony w automatyczną przekładnie. Pozwala to na lądzie osiągać prędkość ponad 120 km/h i przejechać 600 km.

Wicepremier @KosiniakKamysz: mówiłem już, że dzisiejsza umowa wynika z 10 lat pracy, badań i rozowoju. Widać ile rządów było w to zaangażowanych przez ten czas. Tym różnie się od swoich poprzedników, że potrafię powiedzieć, że Polska nie zaczęła się w 2015, ani w 2023 roku.— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) February 28, 2024

Załogę pojazdu stanowi pięcioosobowa drużyna rozpoznawcza, która chroniona jest przed chemicznymi i biologicznymi środkami bojowymi, oraz przed ostrzałem z broni ręcznej na poziomie STANAG II. Co oznacza, że standardowe opancerzenie Bobra-3 chroni przed amunicją karabinową 7.62x39 mm ale może zostać podniesione do standardu III, co zapewni też ochronę przed amunicją przeciwpancerną karabinów maszynowych kalibru 7,62x51 mm.

Zadaniem żołnierzy i specjalistycznych systemów jest zbieranie, pozyskiwania oraz gromadzenia informacji o przeciwniku i środowisku pola walki. Następnie ich przetwarzanie i przekazywanie w formie zaszyfrowanych danych rozpoznawczych, niezbędnych do przygotowania oraz prowadzenia działań w każdych warunkach atmosferycznych i każdej porze dnia oraz nocy. Dlatego dla pojazdu takiego jak LOTR Kleszcz kluczowe jest nie silne uzbrojenie i opancerzenie, ale możliwość prowadzenia działań w trudnym terenie, skrytego ich pozyskiwania oraz wysyłania, jak również autonomia. W przypadku tego pojazdu standardem ma być samodzielne działanie na własnych zapasach do 5 dni.