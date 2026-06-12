Cyfrowe zabezpieczenie medyczne zdronizowanego pola walki – perspektywa rannego

Organizm toczy wówczas cichą walkę o ciśnienie – walkę, której przez dwa stulecia nie rejestrował nikt, bo rozstrzygała się na długo przed dotarciem pomocy. Dziś można ją wreszcie zobaczyć. Czujnik wielkości monety odczytuje nie samą ranę, lecz wysiłek, z jakim ciało broni się przed skutkami urazu i wysyła informację o nim medykowi zlokalizowanemu w odległym stanowisku chirurgicznym – na długo zanim pojawi się pierwszy poważny klinicznie objaw.

Obraz ten nie jest projekcją z odległej przyszłości. Każdy jego element istnieje, a część działa już na polu walki za naszą wschodnią granicą. Zawiera się w nim odwrócenie logiki, na której od czasów ambulansów latających Dominique’a Larreya z końca XVIII wieku opierano zabezpieczenie medyczne: dotąd to ranny zmierzał do wiedzy zgromadzonej w szpitalu, dziś wiedza o rannym wyrusza pierwsza – zanim uczyni to ratownik. Cała reszta, od pojedynczego urządzenia po sieć szpitali, jest już tylko odpowiedzią na jedno pytanie: czy tę transmisję zdołamy podtrzymać?

Łańcuch, nie katalog: dlaczego o przeżyciu rannego rozstrzyga ciągłość danych, a nie pojedyncze urządzenie

Dyskusja o modernizacji zabezpieczenia medycznego zdronizowanego pola walki toczy się najczęściej wokół urządzeń. Czujnik, algorytm, dron, terminal – każdy z osobna, każdy jako odrębny zakup, osobna pozycja w tabeli wydatków. Logika ta sprawia wrażenie zdroworozsądkowej, jednak w realiach pola walki okazuje się myląca. Życia rannego nie ratuje bowiem żadne pojedyncze urządzenie – ratuje je łańcuch danych biegnący za każdym rannym, od pierwszej minuty zranienia przez chirurgię stabilizacyjną po opiekę definitywną. Rozstrzyga czas reakcji, nie odległość – ta ostatnia straciła znaczenie, jakie miała, dopóki ratunek wymagał fizycznego dotarcia do rannego. Gdy czujnik w punkcie zranienia odczytuje narastający wstrząs, a zapis tego stanu trafia w tej samej chwili do medyka w rejonie tyłowym, o losie rannego rozstrzyga nie odległość, lecz tempo, w jakim wiedza o nim wyprzedza pogorszenie stanu zdrowia.

Doktryna ewakuacji medycznej NATO przez dwie dekady opierała się na paradygmacie „10-1-2”: pierwsza pomoc w ciągu 10 minut, opieka zaawansowana w ciągu godziny, zabieg chirurgiczny w ciągu dwóch. Podstawą tego modelu była swoboda ruchu – śmigłowiec docierał, bo koalicja panowała w powietrzu. Zdronizowane pole walki to założenie unieważniło. Stały nadzór z powietrza i polowanie dronów FPV na każdy poruszający się obiekt sprawiły, że klasyczna „złota godzina” w wielu sektorach przestała obowiązywać. Dane amerykańskiego systemu urazowego (Joint Trauma System, JTS) pokazują skalę problemu: ponad 87 proc. zgonów bojowych następowało przed dotarciem do stanowiska chirurgicznego, a wśród zgonów potencjalnie możliwych do uniknięcia dominował krwotok. Gra toczy się zatem nie o sam transport rannego, ale o czas rozpoznania, decyzji i interwencji, zanim transport w ogóle nastąpi. Cyfrowy łańcuch danych nie zastępuje ewakuacji – przenosi natomiast środek ciężkości całego postępowania ratowniczego na wcześniejsze wykrycie pogorszenia i trafniejszy wybór kolejności działań.

Stąd wniosek, który unieważnia całą dotychczasową logikę postępowania medycznego na polu walki. Skoro rannego coraz częściej nie da się przewieźć do wiedzy, to wiedza musi dotrzeć do rannego. W ruch wchodzi nie ciało, ale strumień informacji o nim. Rozstrzyga już nie liczba kupionych urządzeń, ale to, czy złożą się one w jeden, ciągły łańcuch danych. Maszyna kupuje czas, człowiek go wydaje.

Prześledźmy zatem ten łańcuch tak, jak porusza się po nim ranny – poziom po poziomie, pytając przy każdym z nich nie tylko, co z danej technologii wynika dla jego zdrowia i życia, lecz także dlaczego ciągłość tego łańcucha, nie zaś pojedyncza zdolność, jest inwestycją, której krajowe bezpieczeństwo medyczne pilnie potrzebuje – i która z całej listy zbrojeniowych priorytetów państwa zasługuje dziś na miejsce w pierwszym szeregu.

Minuta zerowa: czujnik czyta to, czego oko nie zdąży

Łańcuch danych zaczyna się w punkcie zranienia, na poziomie, który doktryna oznacza jako 0 – samoratownictwo i pomoc koleżeńska. Rozstrzyga tu nie diagnoza, ale upływ minut. Fizjologia działa wbrew intuicji ratującego: po utracie krwi organizm broni ciśnienia skurczem naczyń obwodowych i przyspieszeniem rytmu serca, spalając po cichu rezerwę kompensacyjną, która jako mechanizm obronny zaciera obraz zagrożenia. Ranny zachowuje pozór wydolności niemal do końca – tętno nie zdradza ubytku rezerwy kompensacyjnej, a w chwili jej nieuchronnego wyczerpania dekompensacja przychodzi gwałtownie, bez rezerwy czasu na interwencję. Stabilność nie jest tu więc oznaką bezpieczeństwa, lecz miarą wyczerpywanej rezerwy, która maskuje rzeczywisty stan rannego.

W tym miejscu na scenę walki o życie wkracza czujnik bioparametryczny, przesuwając granicę rozpoznania w czasie, a Polska dysponuje tu już własnym dorobkiem. W projekcie SWD-EwMED programu „SZAFIR” zespół Wojskowej Akademii Technicznej, Wojskowego Instytutu Medycznego – PIB i spółki Teldat opracował sensory umieszczone w oporządzeniu żołnierza – w koszulce, kominiarce i opasce na nadgarstek – mierzące tętno, oddech, saturację i ciśnienie w ruchu, z dokładnością, którą testy laboratoryjne i kliniczne uznały za porównywalną z aparaturą medyczną. Dane z sensorów, zintegrowane poprzez terminal danych żołnierza z systemem dowodzenia HMS C3IS JAŚMIN, samoczynnie uzupełniają elektroniczną kartę taktycznej opieki nad poszkodowanym (Tactical Combat Casualty Care, TCCC).

Podobną logikę rozwija w armii amerykańskiej cyfrowy asystent triażu (Digital Triage Assistant, DTA) – narzędzie analizujące strumień parametrów życiowych i wskazujące ratownikowi kolejność działań, zanim obraz kliniczny ulegnie pogorszeniu. Żadnego z tych sensorów nie wyróżnia dokładność większa od ludzkiej, lecz przedmiot odczytu. Oko ratownika widzi wartość – tętno, oddech, zabarwienie powłok ciała, którą kompensacja utrzymuje w normie niemal do chwili załamania. Czujnik czyta to samo tętno inaczej: nie wartość, lecz jej pochodną – tempo i kierunek zmiany, sam wysiłek kompensacji, zanim przełoży się on na widzialny objaw – i przekazuje go w głąb rejonu tyłowego łączem o niskim prawdopodobieństwie przechwycenia (low probability of intercept, LPI). Z wyprzedzeniem do 90 minut i dokładnością rzędu 75 proc., system zapowiada narastanie wstrząsu, zanim ujawni się on klinicznie. Maszyna nie widzi więcej niż człowiek, widzi wcześniej, a w punkcie zranienia owo wyprzedzenie, minuty między sygnałem czujnika a widocznym załamaniem, jest jedyną rezerwą, jaką dysponuje ranny. Rezerwa ta nie zostaje jednak na monitorze – przekłada się na konkretne działanie tego, kto jest najbliżej.

Znaczenie dla rannego jest bezpośrednie. Na zdronizowanym polu walki pomoc koleżeńska bywa jedyną dostępną przez wiele godzin, zanim dotrze ratownik. Czujnik nie opatruje rany, rozdziela za to uwagę: wskazuje żołnierzowi obok, kogo ratować w pierwszej kolejności i w którym momencie stan rannego kolegi zbliża się do progu odwracalności, tj. granicy, po przekroczeniu której odtworzenie przepływu krwi przez krytyczne dla życia narządy przestaje być osiągalne dostępnymi na danym poziomie opieki środkami. Pętla człowiek-maszyna wykonuje tu pierwszy zwrot, a podział ról pozostaje precyzyjny: urządzenie przejmuje percepcję niedostępną ludzkim zmysłom, człowiekowi pozostawiając to, czego maszyna nie udźwignie – decyzję, kogo i w jakiej kolejności ratować.

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Triaż, który nie męczy się przy piętnastym rannym

Poziom 1, stabilizacja taktyczna, to pierwsze ogniwo z udziałem ratownika lub medyka pododdziału. W warunkach przedłużonej opieki polowej (prolonged field care, PFC) – pomocy udzielanej godzinami, czasem dniami przed dotarciem do stanowiska chirurgicznego – jeden ratownik odpowiada nierzadko za kilkunastu poszkodowanych, środkami niewystarczającymi wobec ich liczby. Człowiek pod takim obciążeniem, presją sytuacyjną myli się, męczy, traci orientację w priorytetach. Maszyna tych ograniczeń nie zna.

Amerykańska FDA dopuściła w 2024 r. pierwszy algorytm triażu oparty na sztucznej inteligencji – APPRAISE-HRI. System analizuje parametry życiowe i w ciągu 10 minut przypisuje rannego do jednej z trzech kategorii ryzyka powikłań krwotoku. Walidowano go na danych 6 tysięcy pacjentów z dziewięciu ośrodków, a regulator uznał jego wysoką przydatność w stratyfikacji ryzyka krwotocznego w populacji urazowej. Granice tej zdolności wyznaczył jednak sam regulator: APPRAISE-HRI nie diagnozuje ani nie prowadzi leczenia – wspiera świadomość sytuacyjną i przesiewową ocenę ryzyka powikłań krwotocznych u rannego po urazie. Rozróżnienie to jest rozstrzygające, bo oddziela algorytm wspomagający decyzję ratownika od algorytmu przejmującego kliniczną odpowiedzialność. Znaczenie operacyjne jest następujące: gdy medyk dysponuje jedną jednostką krwi i trzema rannymi, algorytm obiektywnie wskazuje, u którego ryzyko powikłań związanych z krwotokiem jest najwyższe. Wybór należy do człowieka – maszyna nie podejmuje go za niego, lecz zastępuje domysł przesłanką.

Równolegle działają dwa elementy, bez których poziom 1 opieki pozostałby wyspą. Nadzór i telekonsultacja przez sieć LPI przesuwają oczy chirurga do przodu, bez konieczności jego przemieszczania. Odporna na zakłócenia łączność wraz z osłoną przeciwdronową stanowią nośnik całej reszty. Ujawnia się tu sprzeczność wpisana w geometrię zdronizowanego pola walki: ten sam nasycony elektromagnetycznie obszar, który poluje na rannego, degraduje łącze niosące dane mające go uratować. Nośnik danych medycznych staje się przez to tym, czym dawniej był korytarz ewakuacyjny – odcinkiem, o który toczy się walka, zanim wyruszy nim ranny. Zatem ten kto panuje nad widmem, panuje nad dostępem do rannego – i rozstrzyga o jego losie, zanim ratownik zdąży po niego sięgnąć. O wartości danych nie rozstrzyga to czy dotrą – decyduje również to, co niosą. Łańcuch informacji medycznej sprowadza się więc do skończonego zbioru konkretnych pól: jego jądrem pozostaje minimalny rekord rannego – identyfikator, czas i mechanizm zranienia, trend parametrów życiowych, interwencje TCCC z czasem założenia opaski uciskowej, podanie kwasu traneksamowego, krwi, antybiotyku i analgezji, kolor segregacji, decyzja ewakuacyjna oraz sygnał alarmowy o pogorszeniu stanu zdrowia.

Różnica między jednym a drugim decyduje o gotowości rejonu tyłowego. Surowy strumień parametrów mówi chirurgowi tylko tyle, że ranny słabnie, pozostawiając go bez czasu na przygotowanie. Dopiero rekord wiążący mechanizm zranienia, czas założenia opaski i objętość przetoczonej krwi pozwalają wytypować salę, zamówić preparaty krwiopochodne i zebrać zespół, zanim nosze z rannym przekroczą próg stanowiska chirurgicznego. Na tym polega różnica między danymi a wiedzą: dane opisują stan z chwili pomiaru, wiedza wyprzedza ten, który dopiero nastąpi. W rejonie tyłowym minuty zyskuje się przed przybyciem rannego, nie po nim.

Od karty, którą się gubi, do sieci, która pamięta

Na poziomie 2, stanowisku chirurgicznym, oraz poziomie 3, w sieci szpitali, łańcuch danych przechodzi próbę ciągłości – i tu, jak pokazuje doświadczenie, przerywa się najczęściej. Klasyczny model przekazywał rannego z rąk do rąk wraz z papierową dokumentacją medyczną, a każde przekazanie otwierało lukę: kartę opieki gubiono między ogniwami albo wypełniano po fakcie, z pamięci, gdy pozwoliły na to okoliczności taktyczne. To, co wiedział ratownik na poziomie 1, docierało do chirurga na poziomie 2 już okrojone – każde przejście rannego między poziomami odcinało część stanu klinicznego z zapisu. Na stół operacyjny trafiał w końcu ranny z historią uboższą niż przebyta przez niego droga: bez godziny założenia opaski, bez listy podanych leków, bez krzywej parametrów, która zapowiadała załamanie. Pozbawiony tych danych lekarz rekonstruował obraz kliniczny z domysłu, nie z udokumentowanego przebiegu, a każda luka pochłaniała minuty z wąskiego okna, w którym kaskadę wstrząsu można jeszcze przerwać przed progiem odwracalności. Luki tej nie zamyka ostrzejszy rygor dokumentowania, lecz zmiana nośnika zapisu.

Cyfrowe odwzorowanie ścieżki pacjenta, które zapewnia platforma DSS-MEDEVAC, eliminuje punkt przekazania jako miejsce utraty lub zniekształcenia informacji rozstrzygającej o dalszym postępowaniu. W miejsce pliku kartek pojawia się jeden zapis, który towarzyszy rannemu i rośnie wraz z nim: założony w punkcie zranienia, w drodze wzbogaca się o kolejne parametry, sam koordynuje ewakuację i sygnalizuje stan krytyczny w chwili, gdy ten narasta. Platformę zbudowano i przetestowano w układzie zintegrowanym z krajowym systemem dowodzenia HMS C3IS JAŚMIN, w konsorcjum WAT, WIM-PIB i spółki Teldat.

Przy zdarzeniu masowym pojawia się drugie sprzężenie maszyny z człowiekiem. Pojedynczy umysł utrzyma w pamięci roboczej stan kilku rannych; przy piętnastu i więcej, z których każdy pogarsza się we własnym tempie, już za nimi nie nadąży. Algorytm reklasyfikacji priorytetów medycznych, zasilany danymi z monitorów i dynamiką stanu klinicznego, ma prowadzić tę listę za człowieka – układać kolejność operacji i ewakuacji oraz przestawiać ją w chwili, gdy któryś z rannych zaczyna osuwać się w zapaść szybciej niż pozostali. Jego rola przypominałaby kontrolera ruchu lotniczego, który sam nie prowadzi żadnej maszyny, a jednak ustala kolejność bezpiecznych podejść do lądowania. Decyzja kliniczna niezmiennie pozostaje po stronie chirurga – ocena rany, kwalifikacja do zabiegu i jego wykonanie nie wychodzą spod jego ręki, podczas gdy platforma porządkuje sekwencję, w jakiej ranni do tej decyzji docierają. Przy kilku poszkodowanych taką listę chirurg utrzyma w pamięci, jednak przy kilkunastu i więcej, z których każdy zmienia swój stan kliniczny w innym tempie, śledzenie wszystkich naraz przekracza możliwości jednego umysłu. Maszyna pamięta o każdym z rannych z osobna i sygnalizuje moment, w którym dotychczasowa kolejność przestaje odpowiadać sytuacji – porządkuje sekwencję, w jakiej trafiają oni do kolejnych etapów postępowania medycznego, ostateczną decyzję pozostawiając medykowi. Sama kolejność jest jednak dopiero zapotrzebowaniem – jego pokrycie leży poziom wyżej.

Sekwencja ma sens tylko wtedy, gdy stoją za nią realne zasoby: wolny stół operacyjny, przygotowany zespół, jednostka krwi właściwej grupy. Pojedyncze stanowisko sięga tu swojego kresu, a ciężar przejmuje sieć – i właśnie w niej kryje się element krytyczny, tj. system informatyczny wraz z polowym systemem zarządzania, wiążący łóżka, sale operacyjne i zapasy krwi z planem operacyjnym, a zarazem spinający e-zdrowie z polem walki.

Doświadczenie ukraińskie precyzyjnie weryfikuje wagę i skalę tego zjawiska. Do szpitali cywilnych trafia około 70 proc. rannych żołnierzy. Skoro większość poszkodowanych przekracza granicę cywilno-wojskową, to właśnie na niej – nie w żadnym z czysto wojskowych ogniw zabezpieczenia medycznego – rozstrzyga się ciągłość zapisu: łańcuch danych przerwany w tym punkcie traci spójność dokładnie tam, gdzie przepływa przez niego najwięcej rannych. Stąd kolokacja – model placówki cywilnej pełniącej funkcje wojskowe, przestaje być wyłącznie kwestią porządkową. Skoro zapis ma przetrwać przejście rannego z systemu wojskowego do cywilnego, między dwiema strukturami o odrębnym podporządkowaniu i odrębnym sposobie prowadzenia dokumentacji medycznej musi istnieć wspólny węzeł wymiany, który po obu stronach czyta te same dane. Granica ta nie przebiega jednak w infrastrukturze, lecz w podziale kompetencji między resortem obrony a resortem zdrowia, dlatego rozwiązania nie da się sprowadzić wyłącznie do systemowego interfejsu. Dopóki więc rozstrzygnięcie nie zapadnie na poziomie obu resortów, miejsce styku pozostaje kanałem bez treści: technicznie gotowym do przesyłu, a formalnie pustym, bo nikt nie przesądził, jakie dane, w jakim standardzie i na czyją odpowiedzialność mają nim płynąć.

Rejestr jest pamięcią systemu, której nie wolno oślepić

Opieka definitywna na poziomie 4 domyka łańcuch krajowym rejestrem urazowym – interoperacyjnym z natowskim JTS i standardami STANAG, gromadzącym dane od punktu zranienia po rehabilitację. Rejestr bywa traktowany jako biurokratyczny dodatek, podczas gdy w rzeczywistości jest pamięcią systemu i jego pętlą zwrotną: każdy zarejestrowany zgon staje się korektą protokołu, która zapobiega następnemu. Według analizy opublikowanej w „JAMA Surgery” wskaźnik śmiertelności urazów bojowych w operacjach amerykańskich spadł w latach 2001-2017 niemal o połowę – w Afganistanie z 20 do 8,6 proc., w Iraku z 20,4 do 10,1 proc. – mimo rosnącej ciężkości obrażeń. Około 44 proc. redukcji autorzy raportu wiążą z trzema interwencjami: szerszym użyciem stazy taktycznej, transfuzjami oraz skróceniem czasu ewakuacji do stanowiska chirurgicznego. Każdą z nich wprowadzono, bo rejestr pozwalał prześledzić okoliczności pojedynczego zgonu, ustalić, co konkretnie zawiodło, i przekuć to ustalenie w zmianę procedury – tak, by kolejny ranny z tym samym profilem obrażeń trafił już na skorygowany system. System pozbawiony tej pętli nie uczy się, powiela bezrefleksyjnie te same błędy przy każdym kolejnym rannym. Pojedynczy rejestr domyka jednak tylko ostatnie ogniwo, podczas gdy o spójności całego łańcucha rozstrzyga to, co biegnie w poprzek wszystkich poziomów.

Warstwy takie są dwie i obejmują każde ogniwo od punktu zranienia po opiekę definitywną. Poziomy 0-4 wyznaczają pionową drogę rannego, a obie biegną w poprzek tej drogi, spinając poszczególne ogniwa w jeden układ. Pierwszą jest warstwa dowodzenia – cyfrowy system wspomagania decyzji, który dynamicznie rozdziela zasoby i steruje ewakuacją w skali teatru działań. Drugą jest warstwa nośna – łączność niejawna oraz jednostka zarządzania danymi z centrum operacji bezpieczeństwa (security operations center, SOC), obie sklasyfikowane jako krytyczne – odpowiadająca za przenoszenie i ochronę wszystkiego pozostałego. Podział ról rozstrzyga o całości: warstwa dowodzenia decyduje, dokąd skierować strumień rannych, warstwa nośna przenosi tę decyzję między ogniwami. Pierwsza jest mózgiem układu, druga – jego układem nerwowym, a rozłączenie którejkolwiek pozostawia poziomy bez wspólnego kierowania albo bez wspólnego zapisu (ryc. 1: Cyfrowy łańcuch danych w ciągłości ewakuacji medycznej – od punktu zranienia do opieki definitywnej).

Autor: Wojskowy Instytut Medyczny/ Materiały prasowe

Hierarchia jest tu nieprzypadkowa: zerwane lub przejęte łącze nie pogarsza systemu o kilka procent, lecz go oślepia – łańcuch danych dziedziczy bowiem podatność po najsłabszym ogniwie nośnika, nie po najmocniejszym czujniku, a podatność ta częściej bywa skutkiem celowego działania przeciwnika niż awarii.

Sieć medyczna staje się bowiem celem sama w sobie: według WHO od początku pełnoskalowej wojny do maja 2026 r. zweryfikowano na Ukrainie ponad 3 tysiące ataków na infrastrukturę systemu ochrony zdrowia. Cyfrowy odpowiednik takiego uderzenia nie wymaga pocisku – wystarczy dostęp do węzła sieci, serwera, centrum danych czy bramy między systemem polowym a szpitalnym. Asymetria jest zasadnicza: pocisk niszczy jeden budynek, przejęty węzeł odcina lub fałszuje dane wszystkich ogniw, które przez niego przechodzą.

Stąd zasadniczy wniosek, rozstrzygający dla całej architektury: system nie może zakładać ciągłej łączności. Musi działać w trzech trybach, uszeregowanych według tego, ile łącza pozostaje do dyspozycji. W trybie bezpośrednim, przy pełnym łączu, dane płyną do sieci medycznej w czasie rzeczywistym. W opóźnionym, gdy łączność zanika, węzeł zapisuje je lokalnie i nadaje w pierwszej chwili po jej odzyskaniu – nic nie ginie, zmienia się jedynie moment dostarczenia. W lokalnym, gdy łącza nie ma wcale, algorytm wspiera ratownika na miejscu bez transmisji, a minimalny rekord rannego wędruje fizycznie razem z nim albo zostaje dosłany później (ryc. 2: Od punktu zranienia do opieki definitywnej: zintegrowana architektura dowodzenia, łączności i ciągłości danych w ewakuacji medycznej).

Autor: Wojskowy Instytut Medyczny/ Materiały prasowe

Stopniowe schodzenie z trybu na tryb sprawia, że utrata łączności degraduje wydajność systemu, nie jego istnienie – nośnik ustępuje warstwami niczym strefa zgniotu, która pochłania uderzenie, zamiast pękać w jednym punkcie. Prezentowana zasada nie jest nowa: redundancja stopniowa należy do kanonu architektury systemów dowodzenia, a pole walki jedynie zaostrza jej wymóg. Decydująca pozostaje więc nie przepustowość łącza w warunkach niezakłóconych, ale zdolność pracy wtedy, gdy łącza brakuje.

Katalog, łańcuch, autonomia: trzy drogi jednej decyzji

Dalszy rozwój cyfrowego łańcucha danych, jego architektury, ról przypisanych maszynie i człowiekowi oraz miejsca w systemie zabezpieczenia medycznego pola walki, może przebiegać według trzech scenariuszy.

Scenariusz pierwszy, katalogowy, jest drogą bezwładności. Urządzenia kupowane poziom po poziomie, bez logiki nośnika, bez jednego dowództwa – dwanaście technologii staje się dwunastoma wyspami. Integrację odkłada się na później, a jej koszt przewyższa wówczas cenę całości nabytej jako jeden układ. Rozproszenie zakupów stanowi ścieżkę domyślną, ponieważ nie wymaga rozstrzygnięcia – realizuje się siłą inercji planistycznej. Scalenie wymaga ruchu przeciwnego: zachodzi wyłącznie z mocy świadomej decyzji architekta systemu.

Scenariusz drugi, łańcuchowy, jest drogą przełomu osiągalnego już dziś. Kolejność zakupów odwrócona względem scenariusza pierwszego: najpierw warstwa nośna i dowodzenia – łączność, która przenosi dane, oraz system, który nimi steruje, a dopiero na tym fundamencie kolejne urządzenia, kolokacja skodyfikowana i rejestr interoperacyjny z JTS. Pętla człowiek-maszyna osiąga w tych warunkach właściwy podział ról. Cyfrowy łańcuch danych nie zastępuje ewakuacji – przesuwa ciężar walki o życie na fazę wcześniejszą, w której pogorszenie daje się jeszcze wychwycić, a kolejność działań rozważnie wybrać, zanim o wszystkim przesądzi upływający czas.

Polska, z racji położenia i skali zasobów, mogłaby pełnić tu funkcję modelu referencyjnego dla flanki wschodniej – nie z ambicji, ale z konieczności geograficznej. Położenie geostrategiczne czyni z kraju zaplecze operacyjne wschodniej flanki NATO i najprawdopodobniejszy rejon przyjęcia masowego napływu rannych – własnych, sojuszniczych oraz ewakuowanych z kierunku wschodniego. Skala potrzeb medycznych nie jest tu wielkością do oszacowania, lecz pochodną przyjętej roli, a system zaprojektowany pod tę skalę odpowiada na realny, a nie wyłącznie hipotetyczny wymóg.

Decyduje również własność technologiczna: spoiwo łańcucha – platforma DSS-MEDEVAC i system dowodzenia HMS C3IS JAŚMIN – mają rodowód krajowy, co daje kontrolę nad kodem, standardem wymiany i kierunkiem rozwoju, bez zależności od dostawcy zewnętrznego w obszarze, w którym dane medyczne stykają się z systemem dowodzenia. Obrazu dopełnia infrastruktura lecznicza: gęsta sieć szpitali oraz model kolokacji cywilno-wojskowej zapewniają realną głębokość rejonu tyłowego, w której łańcuch danych znajduje punkty zaczepienia, pod warunkiem skodyfikowania styku cywilno-wojskowego jako standardu, a nie rozwiązania doraźnego.

Scenariusz trzeci, w horyzoncie 3-5 lat, zacieśnia pętlę dalej: resuscytacja w obwodzie zamkniętym z automatycznym dawkowaniem leków i płynów pod nadzorem człowieka, wysunięta do przodu telechirurgia robotyczna, rojowa koordynacja dronów zaopatrzeniowych i ewakuacyjnych. Zmienną rozstrzygającą nie jest tu zdolność maszyny do działania autonomicznego, ale dwa warunki. Pierwszy dotyczy człowieka w punkcie decyzji: procedury medyczne o skutkach nieodwracalnych muszą pozostać zastrzeżone dla medyka, a maszynie przypada rola wspomagająca, nie rozstrzygająca. Drugi warunek dotyczy trwałości nośnika: resuscytacja w obwodzie zamkniętym i telechirurgia opierają się na łączu, które przeciwnik atakuje w pierwszej kolejności, a automatyzacja odcięta od ludzkiego nadzoru traci jedyną gwarancję, która ją usprawiedliwia.

Niepewność tego horyzontu nie dotyczy więc tego, czy wymienione zdolności powstaną, ale tego, w jakiej formie dotrą na pole walki i czy przetrwają przeciwdziałanie przeciwnika. Pętla, nadzór, nośnik – każda z trzech zdolności wraca do warunku, od którego scenariusz się zaczął: technologia dojrzeje, rozstrzygnięcie pozostanie po stronie architektury.

Resuscytacja w obwodzie zamkniętym dziedziczy słabość po sygnale wejściowym, na którym się opiera. Pętla automatycznie dawkująca leki i płyny tak, by utrzymać mierzony parametr w zadanym przedziale, na przykład ciśnienie tętnicze na oczekiwanym poziomie, jest warta dokładnie tyle, ile sam pomiar – a parametrem najtrudniejszym do wiarygodnego odczytu u rannego w ruchu, wykrwawiającego się i wychłodzonego, pozostaje właśnie ciśnienie, według którego pętla miałaby regulować dawkę. Konsekwencja jest poważniejsza niż sama utrata precyzji: automatyczny i autonomiczny dozownik zamienia błąd pomiaru w błąd dawki.

Telechirurgia wysunięta do przodu opiera się na łączu, które w zdronizowanym środowisku przeciwnik obezwładni jako pierwsze. Operator znosi opóźnienie transmisji tylko do progu, za którym rozpada się sprzężenie między okiem a ręką – transatlantycka operacja „Lindbergh” z 2001 r. powiodła się przy opóźnieniu rzędu 150 milisekund, ale w sieci nietkniętej zakłócaniem. Pole walki takiej sieci nie gwarantuje, a od wysuniętej platformy wymaga ponadto zasilania i jałowego pola operacyjnego dokładnie tam, gdzie najtrudniej je utrzymać.

Rojowa ewakuacja napotyka trzeci kompromis: im cięższy ładunek – ranny na pokładzie albo zapas chłodzonej krwi – tym krótszy zasięg platformy i tym łatwiejszym staje się ona celem dla tej samej obrony przeciwdronowej, która wcześniej unieruchomiła ewakuację załogową. Demonstratory latają, autonomiczny rój zdolny wynieść człowieka nadal czeka jednak na potwierdzenie w warunkach operacyjnych.

Wspólnym mianownikiem trzech niewiadomych jest zatem poziom gotowości technologicznej demonstratora, nie wyrobu, oraz zależność każdej zdolności od warstwy nośnej – tej samej, którą scenariusz wskazał już jako wiążące ograniczenie. Ostatnia z tych zależności okazuje się najpoważniejsza, albowiem dotyczy nie tyle sprawności technicznej, ile moralnej odpowiedzialności.

Pozostaje bowiem ryzyko, które należy nazwać wprost. Przekazanie maszynie decyzji tam, gdzie łącze bywa zawodne, przenosi błąd na poziom pozbawiony nadzoru. Delegować można jednak tylko czynność, nie odpowiedzialność – algorytm wybierze dawkę, ale gdy wybierze źle, przed rodziną poległego nie stanie algorytm. Odpowiada ten, kto maszynę dopuścił i zostawił bez nadzoru. Autonomia technologiczna powinna więc cofać się tam, gdzie słabnie łącze, a wraz z nim możliwość ludzkiej korekty. Bezpieczna reguła brzmi zatem odwrotnie, niż podpowiada inżynierska intuicja: im mniej pewne łącze, tym więcej człowieka w pętli decyzyjnej. Reguła ta nie wskazuje kierunku rozwoju technologii – wyznacza granicę, której rozwojowi przekraczać nie wolno. Otwarte pozostaje natomiast inne pytanie: jaką cenę zapłaci państwo, jeśli całego łańcucha nie zbuduje na czas.

Wagę rozstrzygnięcia odsłania rachunek zaniechania. Skalę wyznaczają dwie przytoczone już liczby: ponad 87 proc. zgonów bojowych następuje przed dotarciem do stanowiska chirurgicznego, a wśród zgonów możliwych do uniknięcia dominuje krwotok. Przestrzeń, w której łańcuch danych działa – wczesne rozpoznanie, szybka decyzja, interwencja przed transportem – pokrywa się dokładnie z przestrzenią największych strat. Armia amerykańska obniżyła tam śmiertelność urazów bojowych niemal o połowę dzięki pętli rozpoznania, decyzji i wniosku wracającego do procedury jako jej korekta. System pozbawiony łańcucha danych tej pętli nie zamyka, a różnicę liczy się w rannych, którzy nie doczekają pomocy medycznej. Rozstrzyga przy tym moment budowy: doświadczenie ukraińskie wskazuje, że architektury danych nie da się improwizować pod ogniem – powstaje w czasie pokoju albo nie powstaje wcale.

Stąd wniosek dla krajowego systemu bezpieczeństwa medycznego. Zagrożenie ma charakter strukturalny: jest masowe, sięga w głąb rejonu tyłowego i przekracza granicę cywilno-wojskową, za którą trafia około 70 proc. rannych żołnierzy. Zagrożeniu o takiej naturze nie sprosta pojedyncza zdolność, choćby najnowocześniejsza – sprosta mu dopiero spoiwo wiążące rozproszone zdolności w całość gotową przyjąć uderzenie: łańcuch danych krajowy co do rodowodu, interoperacyjny ze standardami sojuszniczymi, odporny dzięki pracy w trzech trybach. Zdolności integrującej o takim profilu krajowy system potrzebuje w czasie, który jeszcze pozostał na jej zbudowanie, zanim sprawdzianem stanie się pierwszy ranny, do którego nikt już nie dotrze.

Diagnoza ta pokrywa się z niezależną oceną zewnętrzną. Raport GLOBSEC z maja 2026 r., oceniający gotowość bojową flanki wschodniej, stwierdza wprost, że skuteczne odstraszanie przeciwnika nie polega wyłącznie na przeznaczaniu ogromnych sum pieniędzy na obronność, a wśród fundamentów realnej gotowości wymienia logistykę, zapasy oraz – dosłownie – wsparcie medyczne. Analitycy idą dalej i nazywają europejski model nabywania zdolności, scentralizowany, zbiurokratyzowany i oparty na długich cyklach realizacji zamówień, przestarzałym, dodając, że w tej samej formule działa Polska. Lekcja ukraińska, którą raport czyni osią rekomendacji, wskazuje kierunek odwrotny: o przewadze rozstrzyga implementacja innowacji w oparciu o informacje zwrotne z pola walki oraz zdolność szybkiego przełożenia tych informacji na zmianę w produkcji i organizacji. Cyfrowy łańcuch danych jest dokładnie takim mechanizmem sprzężenia zwrotnego, tyle że w wymiarze medycznym – rejestr urazowy zbiera wnioski z każdego zranienia, a warstwa dowodzenia przekłada je na korektę procedur i alokacji zasobów. Państwo, które potrafi wpiąć tę pętlę w swój system ochrony zdrowia, zamienia pojedyncze zdarzenia w trwałą zdolność uczenia się. Państwo, które poprzestaje na zakupie urządzeń, pozostaje na etapie, który raport uznał za niewystarczający.

Wróćmy na koniec do minuty zerowej – do żołnierza leżącego w strefie, przez którą nikt nie zaryzykuje przejazdu. Przez dwa stulecia, od ambulansów latających Larreya po śmigłowiec ewakuacyjny, to ranny przebywał drogę do wiedzy zgromadzonej w szpitalu. Dziś, gdy zdronizowana geometria pola walki tę drogę zamknęła, kierunek się odwraca: wiedza musi dotrzeć do rannego – czujnikiem, algorytmem, łączem, zapisem ciągnącym się aż po rejestr urazów. Zdolność ta nie należy do science fiction: każde z prezentowanych ogniw istnieje, część dopuścili regulatorzy, część sprawdziło się na polu walki za naszą wschodnią granicą, a spinającą je platformę danych zbudowano w polskich ośrodkach naukowo-badawczych. Decydująca pozostaje więc nie dostępność technologii – decydująca jest decyzja, czy nabyć łańcuch, czy paciorki.