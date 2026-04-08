Dominująca narracja o wpływie dronów na medycynę pola walki pomija kluczowy fakt – problem nie leży w dronach, lecz w dawno istniejących lukach systemu.

"Złota godzina" okazała się iluzją, możliwą tylko dzięki asymetrii wojen w Iraku i Afganistanie, a nie dojrzałości doktrynalnej.

Wojna na Ukrainie ujawnia, że medycyna pola walki wymaga gruntownej zmiany – dlaczego dotychczasowy model już nie działa?

Przez dwie dekady operacji w Afganistanie i Iraku siły zbrojne NATO działały w warunkach niekwestionowanej dominacji powietrznej, niezagrożonego zaplecza logistycznego i przeciwnika niezdolnego do podważenia sprawności oraz skuteczności łańcucha ewakuacji medycznej.

Standard „złotej godziny", zakładający ewakuację rannego do placówki chirurgicznej w czasie poniżej 60 minut, nie był więc osiągnięciem doktrynalnym w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale pochodną asymetrii potencjałów militarnych, którą błędnie utożsamiono z trwałą normą operacyjną.

Właściwe pytanie nie dotyczy zatem sposobu przywrócenia sprawności systemu medycznego, którego skuteczność podważają dziś realia zdronizowanego pola walki, ale powodu, dla którego przez dekady budowano zabezpieczenie medyczne wokół modelu zakładającego warunki nieosiągalne w konflikcie z przeciwnikiem o zbliżonym potencjale militarnym – near-peer. Odpowiedź na to pytanie wyznacza jednocześnie punkt wyjścia do zaprojektowania systemu pomocy medycznej, który nie będzie strukturalnie uzależniony od warunków niemożliwych do zagwarantowania w starciu z równorzędnym przeciwnikiem.

Anomalia, która stała się normą

Aby właściwie ocenić sytuację, trzeba uchwycić rzeczywisty wymiar tego odstępstwa. W Iraku i Afganistanie śmigłowce MEDEVAC operowały swobodnie nad strefą działań, a średni czas od zranienia do stołu operacyjnego oscylował w przedziale 40-75 minut. Wskaźnik przeżycia rannych, którzy dotarli do placówki medycznej, sięgnął 98 proc. – najwyższego poziomu w historii wojen.

Środowisko medyczne zareagowało na te wyniki instytucjonalnym triumfalizmem. Standard „złotej godziny" został w 2009 r. podniesiony do rangi polityki Departamentu Obrony USA, a w ślad za nim podążył cały ekosystem doktrynalny NATO. Osiągnięcia te miały jednak źródło nie tyle w dojrzałości systemu medycznego, ile w warunkach operacyjnych, jakie zapewniała dominacja w powietrzu.

W praktyce oznaczało to, że gwarancja logistyczna – gotowość do szybkiego przetransportowania rannego, zastąpiła standard medyczny, czyli zdolność do skutecznego leczenia w miejscu zranienia. W momencie, gdy dominacja w powietrzu przestała być osiągalna, cały model stracił fundament – nie dlatego, że ktokolwiek go zakwestionował, ale dlatego, że system utracił warunek, bez którego jego działanie nie było dalej możliwe.

Dwadzieścia lat iluzji – dlaczego system medyczny działał tylko w warunkach, które sam stworzył

Wojna na Ukrainie nie tyle zniszczyła istniejący model, co przywróciła warunki, w których jego ograniczenia, maskowane dotąd asymetrią potencjałów stron uczestniczących w konflikcie​​​​​​​​​​​​​​, stały się w pełni widoczne.​​​​​​​​​​​​​​​​ W konfliktach od wojen napoleońskich po Koreę ewakuacja trwała godziny, dni lub nie następowała wcale. Chirurdzy operowali w prowizorycznych warunkach polowych pod ogniem przeciwnika, nie zaś w stacjonarnych, doskonale wyposażonych szpitalach Role 3, których bezpieczeństwo gwarantowały systemy obrony powietrznej i pełna kontrola przestrzeni nad strefą działań. Pokolenie planistów wojskowych ukształtowane doświadczeniami interwencji w Iraku i Afganistanie potraktowało ówczesne niepowtarzalne okoliczności jako trwały punkt odniesienia dla planowania zabezpieczenia medycznego wszystkich przyszłych operacji wojskowych.

Tymczasem sygnały, że system działa wyłącznie w warunkach, które sam dla siebie stworzył, były widoczne na długo przed pojawieniem się dronów FPV. Badania Schauera i wsp. wykazały, że zaledwie 1-5 proc. rannych kwalifikujących się do podania kwasu traneksamowego otrzymywało go przed dotarciem do szpitala.

Niemal połowa poszkodowanych nie otrzymywała żadnych leków przeciwbólowych, a mniej niż 1 proc. korzystał z dostępnych zestawów opatrunkowych przeznaczonych do zaopatrywania obrażeń pola walki. Co równie niepokojące, wielu medyków polowych deklarowało brak pewności przy wykonywaniu konikotomii nawet w kontrolowanych warunkach szkoleniowych, co stawia pod znakiem zapytania ich gotowość do wykonania tego zabiegu w sytuacji realnego zagrożenia.

Oznacza to, że nawet w warunkach pełnej dominacji w powietrzu i szybkiej ewakuacji, czyli dokładnie w tych okolicznościach, na które system został zaprojektowany, jego fundament – taktyczna opieka medyczna nad rannymi w warunkach pola walki (TCCC), funkcjonował poniżej wymaganego standardu. Jeśli system nie spełniał oczekiwań w środowisku dla niego optymalnym, trudno więc zakładać, że sprosta wymaganiom pola walki, na którym żaden z tych warunków nie będzie spełniony.

Dlatego wniosek nasuwa się sam. Dronizacja pola walki nie wytworzyła nowego problemu, lecz obnażyła i spotęgowała słabości istniejące od lat, tyle że przez ostatnie dwie dekady skutecznie maskowane przez warunki operacyjne, w których konsekwencje tych ograniczeń po prostu nie zdążyły się zmaterializować.

W sytuacji, gdy czas ewakuacji rozciąga się z minut na godziny lub dni, braki w podstawowych kompetencjach medycznych, dotąd przesłaniane wysokim wskaźnikiem przeżycia, który zawdzięczano nie tyle jakości opieki w punkcie zranienia, ile szybkości transportu do szpitala, ujawniają się jako bezpośrednia przyczyna zgonów, których przy właściwym przygotowaniu systemu można było uniknąć.

Zrozumienie tego mechanizmu jest niezbędne, ponieważ wyjaśnia, dlaczego problem przez tak długi czas pozostawał poza polem widzenia osób odpowiedzialnych za kształt systemu zabezpieczenia medycznego. Przez lata szybka ewakuacja pełniła funkcję siatki bezpieczeństwa, która skutecznie kompensowała niedostatki opieki udzielanej w miejscu zdarzenia.

Gdy jednak warunki zdronizowanego pola walki siatkę tę usunęły, każdy niedobór kompetencyjny, każda pominięta procedura, każdy niepodany lek zaczęły przekładać się wprost na straty w ludziach, których przy właściwym przygotowaniu systemu można było uniknąć.

Gen. Gielerak WIM – Konferencja Medyczna

Zmiana wektora ataku oznacza zmianę profilu obrażeń

Obraz wyłaniający się z danych epidemiologicznych wojny na Ukrainie zmusza do głębokiej rewizji dotychczasowych założeń dotyczących warunków i sposobu organizacji zabezpieczenia medycznego pola walki. Analiza dr. Mike'a Shertza z Crisis Medicine, amerykańskiej organizacji szkoleniowo-analitycznej specjalizującej się w medycynie taktycznej i medycynie pola walki - oparta na ukraińskim wojskowym systemie ewidencji strat sanitarnych za okres styczeń-wrzesień 2024 - ujawniła, że profil obrażeń powodowanych przez drony jest zasadniczo odmienny od tego, z jakim wojskowa służba zdrowia mierzyła się w dotychczasowych konfliktach zbrojnych.

Rany głowy i szyi stanowią dziś 22 proc. przypadków, czyli niemal dwukrotnie więcej niż przy zagrożeniach naziemnych, co jest bezpośrednią konsekwencją zstępującego kierunku rażenia charakterystycznego dla ataków dronowych. Izolowane uszkodzenia słuchu stanowią 19 proc. przypadków, a obrażenia kończyn – tradycyjnie dominująca kategoria – osiągają jedynie ok. 33 proc. W rejestrze strat sanitarnych pojawiają się ponadto mechanizmy obrażeń dotychczas nieznane wojskowej epidemiologii, takie jak ekspozycje toksyczne chloropikryną z rosyjskich granatów K-51 dostarczanych za pośrednictwem dronów, odpowiadające za ponad 3 proc. odnotowanych przypadków.

Znaczenie tych danych wykracza daleko poza wymiar czysto medyczny. Profil obrażeń powodowanych przez ataki dronowe wymaga bowiem zasadniczo odmiennego zestawu kompetencji medyka, inaczej skonfigurowanego wyposażenia pakietu medycznego oraz przebudowanej logiki segregacji medycznej na wszystkich poziomach opieki.

System zabezpieczenia medycznego konstruowany przez ostatnie dwie dekady z myślą o dominacji obrażeń kończyn powodowanych improwizowanymi ładunkami wybuchowymi, co odpowiadało rzeczywistości konfliktu w Afganistanie i Iraku, wymaga dziś gruntownej rewizji. Realia współczesnego pola walki prezentują bowiem obraz zasadniczo odmienny: co piąty ranny ma uraz głowy, co piąty izolowane uszkodzenie słuchu, a złożona politrauma łącząca urazy perforacyjne od fragmentów rozproszonych energią wybuchu, oparzenia termiczne i chemiczne oraz barotraumę przestaje być wyjątkiem klinicznym i staje się dominującym wzorcem obrażeń.

Odwrócenie logiki: nie szpital do rannego, ale medycyna do punktu zranienia

Brak mobilności na zdronizowanym polu walki nie jest doktryną. Jest wyrokiem. Kto się zatrzymuje, staje się celem, niezależnie od tego, czy jest pododdziałem bojowym, czy punktem medycznym, co oznacza, że medycyna pola walki musi dziś dorównywać szybkością zagrożeniu, które ją wymusza.

Tymczasem dotychczasowa debata, spór o kierunek doktryny zabezpieczenia medycznego pola walki, koncentruje się wokół wyboru, który w istocie stanowi fałszywą dychotomię: przedłużona opieka nad rannym (Prolonged Casualty Care – PCC) albo szybka ewakuacja. Zwolennicy koncepcji PCC postulują budowanie zdolności do utrzymania rannego przez 24-72 godziny bez dostępu do leczenia chirurgicznego.

Przeciwnicy, z ppłk. Stevenem Schauerem na czele, wskazują, że PCC wymusza unieruchomienie punktów medycznych, czyniąc je łatwymi celami dla dronów, a oczekiwanie od medyka polowego z zaledwie 16-tygodniowym przeszkoleniem kompetencji porównywalnych z poziomem intensywnej terapii nie ma uzasadnienia ani w realiach medycznych, ani operacyjnych.

Mimo rozbieżności obie strony trafnie identyfikują problem, ale żadna z nich nie formułuje konkluzji zdolnej wytrzymać konfrontację z realiami współczesnego pola walki. Ograniczenie to ma charakter strukturalny i wynika z faktu, że zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy koncepcji PCC operują w ramach tego samego modelu ewakuacji, w którym leczenie z założenia odbywa się w placówce oddalonej od punktu zranienia, a cała dyskusja sprowadza się do jednego pytania: jak długo utrzymać rannego przy życiu, zanim tam dotrze?

Z kolei dronizacja pola walki nie modyfikuje odpowiedzi na tak postawione pytanie, ale czyni je bezprzedmiotowym, ponieważ zakłada ono istnienie warunków, które na współczesnym polu walki mogą nigdy nie zostać spełnione.

Ukraińska praktyka, wyrosła z przymusu operacyjnego, a nie z planowania sztabowego, wskazuje jednak na zasadniczo odmienny kierunek myślenia o zabezpieczeniu medycznym. Podziemne punkty stabilizacyjne budowane w pobliżu linii styczności z przeciwnikiem, prefabrykowane schrony spełniające natowski standard Role 2, zdolne do równoczesnego prowadzenia czterech operacji chirurgicznych, nie stanowią tymczasowego obejścia problemu, ale praktyczną odpowiedź na warunki, w których dotychczasowy model zabezpieczenia medycznego przestał funkcjonować. Otwierają drogę do nowej architektury zabezpieczenia medycznego, w której zdolności chirurgiczne przemieszczają się w kierunku punktu zranienia, a nie oczekują na transport rannego do placówki dysponującej odpowiednimi możliwościami.

Dron naziemny MAUL, który ewakuował żołnierza uwięzionego przez 33 dni za liniami rosyjskimi, pokonując 64 km zaminowanego terenu na trzech kołach po utracie czwartego w wyniku eksplozji miny, nie jest w tym kontekście ciekawostką technologiczną. Operację tę należy odczytywać jako zapowiedź systemu o odmiennej logice funkcjonowania, w którym autonomiczne platformy nie tyle zastępują śmigłowiec MEDEVAC, ile tworzą wzorzec logistyczny, z jakim wojskowa służba zdrowia dotychczas nie miała do czynienia.

Kierunek tej zmiany znajduje czytelną analogię w ewolucji środków rażenia. Artyleria lufowa ustępuje miejsca precyzyjnej amunicji rozproszonej nie dlatego, że zużyły się lufy, ale dlatego, że nastąpiła gruntowna zmiana w sposobie myślenia o rażeniu przeciwnika. W medycynie wojskowej zachodzi proces kierowany tą samą logiką. Scentralizowany model ewakuacji, w którym przeżycie rannego zależy wyłącznie od zdolności przetransportowania go do odległej placówki, ustępuje miejsca zasadniczo odmiennej koncepcji: rozproszonej, modułowej zdolności leczniczej, która zamiast oczekiwać na rannego w bezpiecznym zapleczu, przemieszcza się do niego i zapewnia mu opiekę w miejscu, w którym doznał obrażeń. Zmiana ta nie jest korektą dotychczasowego modelu, jest odwróceniem jego logiki.

Co z tego wynika dla Polski?

Dla Polski, której wydatki obronne osiągnęły 4,7 proc. PKB i która dysponuje m.in. wojskową infrastrukturą medyczną pełniącą jednocześnie funkcję centrum urazowego aglomeracji liczącej ponad sześć milionów mieszkańców – WIM-PIB, wnioski te mają wymiar czysto praktyczny.

W tym kontekście model dynamicznego planowania zabezpieczenia medycznego, oparty na czterech czynnikach operacyjnych: sile, czasie, przestrzeni i bezpieczeństwie, zyskuje znaczenie wykraczające poza pierwotne zastosowanie. Nie stanowi już jedynie narzędzia optymalizacyjnego, służącego usprawnieniu dotychczasowego modelu ewakuacji, ale staje się ramą pojęciową dla zupełnie nowego sposobu myślenia o zabezpieczeniu medycznym, w którym cele opieki nie są wielkością stałą przypisaną do danego poziomu zabezpieczenia, ale zmienną dostosowywaną w sposób ciągły do bieżącej sytuacji taktycznej i operacyjnej.

Zasadniczy kierunek zmian obejmuje trzy wymiary. Pierwszym jest integracja zdolności cywilnych i wojskowych w modelu współużytkowania zasobów obu sektorów systemu ochrony zdrowia, traktowana nie jako uzupełnienie systemu wojskowego, ale jako podstawowa architektura zabezpieczenia medycznego państwa. Drugim, budowa rozproszonej, fortyfikowanej infrastruktury medycznej zdolnej do funkcjonowania w środowisku stałego nadzoru dronowego. Trzecim, inwestycje w autonomiczne platformy ewakuacyjne i zaopatrzeniowe, postrzegane nie jako innowacja technologiczna, ale jako warunek zachowania minimalnej operacyjności systemu.

Dronizacja pola walki nie postawiła przed medycyną wojskową nowego problemu, ale przywróciła stary, ten sam, z którym mierzyli się chirurdzy w okopach Verdun i na plażach Normandii. Dwadzieścia lat dominacji w powietrzu pozwoliło o nim zapomnieć. Dziś jednak przypomniał o sobie z siłą, która nie pozostawia wątpliwości co do skali zmian, jakich wymaga system zabezpieczenia medycznego.

Pytanie, na które polscy decydenci muszą dziś odpowiedzieć, nie dotyczy już tego, czy zmiany te są potrzebne, ale tego, czy zdołamy je wdrożyć w czasie, który jeszcze pozostał, zanim przestaną być przedmiotem eksperckich analiz, a staną się sprawdzianem gotowości państwa w warunkach realnego konfliktu zbrojnego.

Praktyczne odpowiedzi na pytania postawione w niniejszym artykule, wraz z propozycją nowej architektury zabezpieczenia medycznego, zostaną przedstawione niebawem.