Wojsko Polskie i Państwowa Agencja Atomistyki podpisały porozumienie o współpracy, mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa jądrowego i radiologicznego kraju.

Współpraca obejmie monitoring radiacyjny, wymianę danych oraz wspólne szkolenia, kluczowe dla reagowania na zagrożenia militarne i niemilitarne.

To strategiczne partnerstwo jest częścią programu „Tarcza Wschód”, tworzącego system detekcji skażeń.

Strategiczny dokument na rzecz bezpieczeństwa jądrowego

Podpisane porozumienie ustanawia ramy współpracy pomiędzy Państwową Agencją Atomistyki - centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - a Sztabem Generalnym Wojska Polskiego, odpowiedzialnym w imieniu Ministra Obrony Narodowej za organizację i nadzór nad Systemem Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych RP.

Współczesne środowisko bezpieczeństwa wymaga ścisłej współpracy instytucji cywilnych i wojskowych. Połączenie potencjału Państwowej Agencji Atomistyki oraz Sił Zbrojnych RP wzmacnia zdolności państwa w zakresie wczesnego wykrywania zagrożeń i skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe na terenie Polski, a w szczególności na obszarach objętych programem Tarcza Wschód - zaznaczył gen. Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Bezpieczeństwo jest tym aspektem, który zdecydowanie łączy nasze instytucje. Zarówno bezpieczeństwo jądrowe, jak i militarne są kluczowe z punktu widzenia obywateli - podkreślił Andrzej Głowacki, prezes Państwowej Agencji Atomistyki. Państwowa Agencja Atomistyki to polski dozór jądrowy – nasza działalność koncentruje się na zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa obiektów jądrowych oraz urządzeń wykorzystujących promieniowanie jonizujące. Cieszymy się, że w tym obszarze pozyskujemy tak wartościowego partnera, jakim jest Sztab Generalny Wojska Polskiego. Jako instytucja z ponad 40‑letnim doświadczeniem jesteśmy otwarci na współpracę i wymianę wiedzy z tak ważnym partnerem - dodał prezes Głowacki.

— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) April 8, 2026

Porozumienie zakłada ścisłą współpracę przede wszystkim w obszarze monitoringu radiacyjnego kraju oraz przygotowania i reagowania na zdarzenia radiacyjne. Kluczową formą tej współpracy będzie wymiana informacji i doświadczeń, w tym danych pomiarowych z krajowych i międzynarodowych systemów monitoringu radiacyjnego, a także wiedzy dotyczącej organizacji i sposobów prowadzenia rozpoznania skażeń promieniotwórczych.

Strony porozumienia deklarują również współpracę przy analizach i ocenach sytuacji radiacyjnej, z uwzględnieniem zagrożeń o charakterze militarnym i niemilitarnym, a także realizację wspólnych szkoleń i doskonalenia specjalistycznego personelu.

Tarcza Wschód - nowy wymiar krajowej ochrony radiacyjnej

Podpisanie porozumienia pomiędzy szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego a prezesem Państwowej Agencji Atomistyki wpisuje się w Narodowy Program Odstraszania i Obrony „Tarcza Wschód”. Zakłada on zacieśnienie współpracy oraz koordynację specjalistycznych działań w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej społeczeństwa oraz Sił Zbrojnych RP na terenach objętych programem.

W ramach „Tarczy Wschód” planowane jest stworzenie komplementarnego systemu detekcji i monitorowania skażeń promieniotwórczych, zapewniającego zdolność do natychmiastowego ostrzegania i alarmowania o występujących zagrożeniach, a także zasilającego systemy analityczne danymi niezbędnymi do wypracowania adekwatnych środków zaradczych. Doświadczenia wynikające z wieloletniej współpracy realizowanej w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania potwierdzają, że jednolite procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych są kluczowe dla zdolności państwa do natychmiastowych, skutecznych i skoordynowanych działań właściwych służb, w tym angażowania Sił Zbrojnych RP na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa.

Podpisanie porozumienia odbyło się w siedzibie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie i stanowi istotny element wzmacniania krajowego systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Na podstawie informacji prasowej Sztabu Generalnego