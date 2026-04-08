Formowanie 16. Brygady Zmotoryzowanej zakończy się w 2030 roku. Jaką siłą będzie dysponować nowa jednostka?

Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację nr 15095 w sprawie niezadowalającego tempa formowania 16. Brygady Zmotoryzowanej. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu:

"Niestety, docierające sygnały ze środowiska wojskowego oraz samorządowego wskazują, że proces organizowania 16. Brygady Zmotoryzowanej przebiega wolniej niż zapowiadano, a poszczególne elementy - nabór żołnierzy, dostawy sprzętu oraz przygotowanie infrastruktury - są realizowane z istotnymi opóźnieniami. W kontekście obecnej sytuacji bezpieczeństwa państwa oraz potrzeby realnego, a nie wyłącznie deklaratywnego wzmacniania potencjału obronnego, budzi to uzasadnione obawy".

Poseł zadał więc następujące pytania:

Jaki jest aktualny stopień sformowania 16. Brygady Zmotoryzowanej (procentowe i etatowe ukompletowanie związku taktycznego)

Ilu żołnierzy aktualnie pełni służbę w brygadzie, z podziałem na:

· żołnierzy zawodowych, · dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, · rezerwę aktywną?

Jaki był planowany, a jaki faktyczny poziom naborów w latach 2024-2026?

Jakie zasadnicze problemy kadrowe lub organizacyjne wpływają na tempo kompletowania brygady?

Jakie dostawy sprzętu wojskowego przewidziano dla brygady (uzbrojenie, wozy bojowe, transportery, logistyka, środki łączności, BSP itd.) wraz z harmonogramem dostaw?

Jaki procent planowanego wyposażenia został już faktycznie dostarczony i przyjęty do użytkowania?

Czy występują opóźnienia kontraktowe lub logistyczne w tym zakresie? Jeśli tak, jakie i z jakich przyczyn?

Jak wygląda stan przygotowania infrastruktury dla brygady, w szczególności:

- koszar,

- magazynów,

- garaży i parków sprzętu,

- poligonów i placów ćwiczeń,

- zaplecza medycznego i logistycznego?

Ile inwestycji budowlanych zostało już zakończonych, ile jest w trakcie realizacji, a ile pozostaje w fazie planistycznej?

Jakie środki finansowe zostały zabezpieczone na tworzenie i rozwój brygady w Planie Inwestycji Budowlanych MON, z podziałem na lata 2024-2028?

Jaka kwota została dotychczas faktycznie wydatkowana?

Czy zakończono proces nabywania wszystkich nieruchomości i gruntów niezbędnych do funkcjonowania brygady?

- Jeśli nie, jakie lokalizacje pozostają nieuregulowane?

- Jaki jest przewidywany termin zakończenia tych procesów?

Jaki jest realny, a nie deklaratywny termin osiągnięcia przez brygadę pełnej gotowości operacyjnej?

W odpowiedzi na interpelację nr 15095 posła Mariusza Błaszczaka, dotyczącą rzekomo niezadowalającego tempa prac, resort obrony przedstawił konkretne ramy czasowe. Zgodnie z pismem sekretarza stanu Pawła Bejdy, proces formowania 16. Brygady Zmotoryzowanej (16BZmot) jest realizowany zgodnie z koncepcją formowania 16. Dywizji Zmechanizowanej.

Najważniejszym konkretem jest jednak data. Planowany termin sformowania 16BZmot został określony na 31 grudnia 2030 r. Ministerstwo podkreśla jednocześnie, że szczegółowe dane dotyczące ukompletowania, poziomu naborów, ewentualnych problemów kadrowych oraz stanu osiągania gotowości bojowej stanowią informację niejawną, co jest standardową praktyką w przypadku kluczowych jednostek wojskowych.

Uzbrojenie 16. Brygady Zmotoryzowanej. Jaki sprzęt trafi do jednostki?

Chociaż szczegółowy harmonogram dostaw jest tajny, MON ujawniło, jaki rodzaj sprzętu wojskowego (SpW) będzie stanowił zasadnicze wyposażenie brygady. Lista jest imponująca i świadczy o tym, że będzie to nowoczesna, wszechstronna i dysponująca dużą siłą ognia formacja. Na uzbrojenie 16BZmot trafią między innymi:

Kołowe transportery opancerzone (KTO);

Moździerze samobieżne;

Czołgi;

Samobieżne armatohaubice;

Wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet;

Pojazdy minowania narzutowego;

Systemy obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu, w tym podwójne armaty przeciwlotnicze, mechanizmy startowe, samobieżne; przeciwlotnicze zestawy rakietowe oraz artyleryjskie systemy obrony powietrznej;

Systemy do zwalczania bezzałogowych systemów powietrznych (C-UAS);

Taki zestaw uzbrojenia wskazuje, że 16. Brygada Zmotoryzowana będzie jednostką w pełni samodzielną, zdolną do prowadzenia szerokiego spektrum działań bojowych – od manewrowej obrony po działania ofensywne, dysponując przy tym własną, wielowarstwową „tarczą” przeciwlotniczą.

Tajemnica harmonogramu dostaw

Resort obrony poinformował, że sprzęt wojskowy będzie dostarczany sukcesywnie do 2032 roku. Jednakże, podobnie jak w przypadku danych kadrowych, szczegółowy harmonogram dostaw SpW stanowi informację niejawną. Utrzymywanie w tajemnicy dokładnych dat i wolumenów dostaw jest kluczowe dla bezpieczeństwa operacyjnego i nieujawniania potencjalnemu przeciwnikowi tempa wzmacniania zdolności Sił Zbrojnych RP.

Infrastruktura – fundament dla nowej brygady

Formowanie nowej brygady to nie tylko ludzie i sprzęt, ale również wyzwanie logistyczne i infrastrukturalne. W odpowiedzi MON czytamy, że stan przygotowania infrastruktury dla 16BZmot również jest informacją niejawną, jednak ujawniono szczegóły jednego z kluczowych zadań.

W „Planie inwestycji budowlanych Sił Zbrojnych RP w latach 2021-2035” ujęto zadanie dotyczące budowy tymczasowego obozowiska kontenerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jego wartość to ok. 84,7 mln zł, z czego do tej pory wydatkowano już ok. 74 mln zł. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na 2026 rok. Część tego zadania została już zrealizowana – oddano do użytku tymczasowe obozowisko kontenerowe w miejscowości Konieczki, a w trakcie realizacji jest podobny obiekt w miejscowości Załuski.

Co niezwykle istotne, MON poinformował, że proces nabywania nieruchomości i gruntów niezbędnych do funkcjonowania brygady został zakończony. Wszystkie planowane grunty zostały pozyskane w zasób Skarbu Państwa i przejęte w trwały zarząd przez wojsko. To kamień milowy, który usuwa jedną z największych potencjalnych barier w procesie budowy stałej infrastruktury dla jednostki.