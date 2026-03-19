Ogień i precyzja na poligonie w Orzyszu. Intensywne szkolenie ogniowe na czołgach K2

Jak poinformowała 16. Dywizja Zmechanizowana 18 marca, szkolenie ogniowe było zwieńczeniem intensywnego kursu dla czołgistów. Na mazurskim poligonie czołgi pokazały swoją siłę i precyzję, a doskonale zgrane załogi udowodniły, że są gotowe do działania w najtrudniejszych warunkach.

"To właśnie w takich warunkach rodzi się prawdziwe mistrzostwo – poprzez trening, determinację i profesjonalizm żołnierzy. Kolejni wyszkoleni czołgiści są gotowi, by wzmocnić potencjał bojowy Wojska Polskiego i stanowić realną siłę na współczesnym polu walki." – podkreślono w komunikacie.

Podczas ćwiczeń żołnierze realizowali zadania ogniowe, doskonaląc celność i szybkość reakcji. Szkolenia na poligonie w Orzyszu odbywają się cyklicznie, a w ćwiczeniach biorą udział kolejne jednostki wyposażane w nowoczesny sprzęt.

16. Dywizja Zmechanizowana – strażnik wschodniej flanki

Jednostki, których żołnierze brali udział w szkoleniu – 9. Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej i 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana – należą do struktur 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. To związek taktyczny, którego głównym zadaniem jest obrona północno-wschodnich rejonów Polski, w tym strategicznie ważnego rejonu Przesmyku Suwalskiego.

Umieszczenie najnowocześniejszych czołgów K2 właśnie w tej dywizji było istotne. Przezbrojenie z czołgów starszej generacji, takich jak PT-91 Twardy czy T-72, na nowoczesne K2 Black Panther to dla żołnierzy przeskok generacyjny.

Szkolenie czołgistów na nowym typie sprzętu to złożony i wymagający proces. Obejmuje on nie tylko naukę obsługi samego pojazdu, ale również taktyki jego użycia, współpracy w ramach plutonu i kompanii, a także integracji z innymi rodzajami wojsk. Pierwsze grupy polskich załóg przechodziły szkolenia bezpośrednio w Korei Południowej. Obecnie, dzięki dostawom sprzętu i utworzeniu odpowiedniej bazy, pełny cykl szkoleniowy realizowany jest w kraju, m.in. na poligonie w Orzyszu.

Czołgi K2 w Wojsku Polskim

Południowokoreańskie czołgi K2 Black Panther zaczęły trafiać do Polski dzięki pierwszej umowie wykonawczej z Hyundai Rotem, podpisanej w sierpniu 2022 roku. Kontrakt wart 3,37 mld dolarów obejmował dostawę 180 maszyn w latach 2022–2025. Pierwsze egzemplarze dotarły pod koniec 2022 roku i wzmocniły wyposażenie 20. Brygady Zmechanizowanej w ramach 16. Dywizji Zmechanizowanej. Po długich negocjacjach, 1 sierpnia 2025 roku w gliwickich Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy zawarto drugą umowę wykonawczą. Wartość kontraktu to około 6,5 mld dolarów netto. Przewiduje on dostarczenie kolejnych 180 czołgów (w tym 64 w polskiej wersji K2PL) oraz kilkudziesięciu pojazdów wsparcia na tym samym podwoziu. Kluczowym elementem jest transfer technologii, który pozwoli na lokalną produkcję kluczowych komponentów i montaż końcowy w Gliwicach. To otwiera też możliwość eksportu polskich wozów, co może ułatwić Hyundai Rotem wejście na szerszy rynek europejski. Dzięki temu Polska odzyskuje zdolności do samodzielnej produkcji i serwisowania nowoczesnych czołgów.

Jak już informowaliśmy, za sprawą drugiej umowy wykonawczej na czołgi K2, polski przemysł obronny, w tym należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) zakłady Bumar-Łabędy oraz inne spółki, otrzymają technologię produkcji czołgu K2 i jego kluczowych komponentów. Oznacza to, że zdecydowana większość czołgów w wersji K2PL oraz pojazdów wsparcia będzie produkowana w Polsce.

15 grudnia doszło do podpisania umowy między Agencją Uzbrojenia z Hyundai Rotem Company na umowę licencyjną obejmującą transfer technologii MRO (obsług, napraw i przeglądów) dla czołgów K2GF oraz K2PL. Równolegle podpisano umowę sublicencyjną z Zakładami Mechanicznymi „Bumar-Łabędy” S.A., które otrzymają uprawnienia do realizacji tych prac na terenie kraju. W kolejnych etapach programu K2 planowane jest rozszerzenie licencji o zdolności MRO dla pojazdów towarzyszących, dzięki czemu zwiększy się samodzielność logistyczna wojska. Równocześnie celem umów jest budowa międzynarodowych koalicji przemysłowych w obszarze obsług, napraw i remontów ciężkiego sprzętu wojskowego.

Czym jest K2PL i czym różni się od K2GF?

Pierwsze czołgi K2PL mają wyjechać z zakładów Bumar-Łabędy w 2029 r. Jest to wariant koreańskiego wozu dostosowany do wymagań Wojska Polskiego i zmodyfikowany na podstawie doświadczeń z eksploatacji K2GF. Nowa konfiguracja przewiduje m.in. zdalnie sterowany moduł uzbrojenia, aktywny system ochrony pojazdu, system antydronowy oraz dodatkowe opancerzenie. Wprowadzone w K2PL zmiany mają zwiększyć przeżywalność czołgów i dostosować je do krajowych wymagań operacyjnych.

Kim Do-Hwa, wiceprezes Hyundai Rotem na początku listopada 2025 r. w rozmowie z Portalem Obronnym przyznał: „Bumar-Łabędy będzie odgrywać rolę centrum produkcji i serwisu K2 w Europie, więc będziemy ściśle współpracować z polskim przemysłem obronnym". Zgodnie z jego słowami pierwsze trzy egzemplarze K2PL mają zostać opracowane i wyprodukowane w 2028 r. przez koreańskie zakłady, podczas gdy polski personel będzie odbywał szkolenie w Korei, a w Łabędach będzie instalowana linia produkcyjna. Już rok później z zakładów Bumar-Łabędy mają wyjechać K2PL wyprodukowane w pełni na miejscu.

Monika Kruczek, prezes Bumar-Łabędy S.A. w rozmowie z Portalem Obronnym zwróciła z kolei uwagę, że zakłady wchodzą do „pierwszej ligi”. Jak podkreśliła: „Mamy możliwości modernizacji i modyfikacji czołgów K2. Będziemy w stanie zapewnić pełen cykl życia tych czołgów w Polsce”. Monika Kruczek wyjaśniła również, że „Bumar-Łabędy i spółki Polskiej Grupy Kapitałowej będą realizowały naprawy systemów, podzespołów tak, jak to realizuje producent i jego poddostawcy. Wyżej się nie da. Mamy możliwości modernizacji i modyfikacji czołgów, czyli będziemy w stanie zapewnić pełen cykl życia czołgów w Polsce”.