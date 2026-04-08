18. Brygada Zmotoryzowana w budowie. Kiedy osiągnie pełną gotowość i jaki sprzęt otrzyma?

Były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak złożył interpelację nr 15096 do ministra obrony narodowej w sprawie tempa formowania 18. Brygady Zmotoryzowanej oraz stanu jej ukompletowania kadrowego i sprzętowego. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu:

"Docierające do mnie sygnały ze środowiska wojskowego, które wskazują, że proces organizowania 18. Brygady Zmotoryzowanej postępuje wolniej niż zapowiadano. Wątpliwości budzą przede wszystkim tempo naborów, dostępność nowoczesnego sprzętu wojskowego. W obecnej sytuacji bezpieczeństwa państwa realne zdolności bojowe powinny wyprzedzać komunikaty prasowe, a nie odwrotnie".

Dlatego też zadał następujące pytania:

Jaki jest aktualny stopień sformowania 18. Brygady Zmotoryzowanej (procentowe i etatowe ukompletowanie jednostki)? Ilu żołnierzy pełni obecnie służbę w brygadzie, z podziałem na

- żołnierzy zawodowych,

- dobrowolną zasadniczą służbę wojskową,

- rezerwę aktywną,

- inne formy służby?

3. Jaki był planowany, a jaki faktyczny poziom naborów w latach 2024-2026?

4. Czy występują trudności kadrowe lub organizacyjne wpływające na tempo kompletowania brygady? Jeśli tak, jakie?

5. Jakie dostawy sprzętu wojskowego przewidziano dla brygady, w szczególności w zakresie:

- pojazdów bojowych i transportowych,

- uzbrojenia indywidualnego i zespołowego,

- systemów łączności i dowodzenia,

- środków rozpoznania i BSP,

- wyposażenia logistycznego i medycznego?

6. Jaki procent planowanego wyposażenia został dotychczas faktycznie dostarczony i wprowadzony do eksploatacji?

7. Czy występują opóźnienia kontraktowe lub logistyczne w dostawach sprzętu?

8. Kiedy brygada osiągnie pełną gotowość operacyjną zgodnie z aktualnym harmonogramem MON?

Szczegółowe informacje na temat postępów w tworzeniu 18. Brygady Zmotoryzowanej (18. BZ) zostały przedstawione przez sekretarza stanu w MON, Pawła Bejdę. Zgodnie z oficjalną odpowiedzą, proces tworzenia brygady opiera się na dokumencie „Koncepcja formowania 18. Dywizji Zmechanizowanej” z 6 września 2023 r. To właśnie na jego podstawie, decyzją Ministra Obrony Narodowej z 5 października 2023 r., określono ostateczny termin sformowania jednostki.

Kluczowa data: 2030 rok. Kamienie milowe w tworzeniu nowej jednostki

Najważniejszą informacją, która pada w odpowiedzi resortu, jest konkretna data. Planowany termin sformowania 18. Brygady Zmotoryzowanej został określony na dzień 31 grudnia 2030 r. Oznacza to, że proces budowy zdolności operacyjnych nowej jednostki jest rozłożony na kilka lat, co pozwala na systematyczne szkolenie kadr i kompletowanie zaawansowanego sprzętu wojskowego.

Równolegle do formowania struktur osobowych, zaplanowano dostawy uzbrojenia. Proces wyposażania 18. BZ w sprzęt wojskowy ma być realizowany w latach 2025-2032. Jest to horyzont czasowy, który pokrywa się z harmonogramem tworzenia brygady i wykracza poza niego, co sugeruje, że ostatnie partie sprzętu będą trafiały do jednostki już po osiągnięciu przez nią formalnej gotowości.

Potęga ogniowa nowej brygady: Abrams, K9 i KTO na wyposażeniu

Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło, jaki zasadniczy sprzęt bojowy wejdzie na wyposażenie nowo formowanej brygady. Będzie to uzbrojenie z najwyższej półki, w dużej mierze pozyskiwane w ramach wielomiliardowych kontraktów modernizacyjnych. Siłę uderzeniową 18. BZ mają stanowić:

Czołgi M1A2 Abrams SEPv3

Samobieżne armatohaubice 155 mm K9

Kołowe Transportery Opancerzone (KTO)

Skąd pochodzi sprzęt? Zakupy i przesunięcia w ramach Sił Zbrojnych

Wyposażenie dla 18. Brygady Zmotoryzowanej będzie pochodzić z dwóch głównych źródeł. Po pierwsze, będzie ono pozyskiwane w ramach przesunięć z innych jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP. Jest to standardowa procedura, która pozwala na optymalne wykorzystanie posiadanego już uzbrojenia.

Po drugie, kluczowe systemy bojowe, takie jak czołgi Abrams czy armatohaubice K9, będą dostarczane w ramach zakupów realizowanych w ramach zadań ujętych w Planie Modernizacji Technicznej (PMT). Jak informuje MON, obecnie trwa proces planowania i projektowania nowego „Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2026-2039”, w którym uwzględniono potrzeby nowo formowanych związków taktycznych, w tym 18. BZ.

Informacje niejawne: Dlaczego szczegóły pozostają tajemnicą?

Odpowiedź na interpelację nie zawiera danych liczbowych dotyczących aktualnego stanu ukompletowania kadrowego i sprzętowego brygady. MON jednoznacznie stwierdza, że takie informacje są chronione.

"Szczegółowe dane dotyczące ukompletowania 18. Brygady Zmotoryzowanej stanowią informacje istotne dla bezpieczeństwa państwa". Z tego powodu, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, posiadają odpowiednio wysoką klauzulę niejawności i nie mogą być upubliczniane" - czytamy.

18. Brygada Zmotoryzowana jako element „Żelaznej Dywizji”

Należy pamiętać, że 18. Brygada Zmotoryzowana jest jednym z kluczowych elementów formowanej od 2018 roku 18. Dywizji Zmechanizowanej, noszącej miano „Żelaznej Dywizji”. Jest to najmłodszy związek taktyczny Wojska Polskiego, którego głównym zadaniem jest obrona wschodniej granicy Polski.