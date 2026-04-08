Wojska Obrony Terytorialnej rosną w siłę. MON ujawnia najnowsze dane i plany na przyszłość

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez sekretarza stanu w MON, Pawła Bejdę na interpelację poselską nr 15995 Posła Wiesława Krajewskiego w sprawie liczebności oraz funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej w strukturze Sił Zbrojnych RP. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu:
"Wojska Obrony Terytorialnej stanowią jeden z kluczowych elementów systemu obronnego państwa. Od momentu ich utworzenia formacja ta była stopniowo rozbudowywana zarówno pod względem liczebności, jak i zakresu realizowanych zadań. W przestrzeni publicznej podkreśla się znaczenie WOT w kontekście obrony terytorialnej kraju, wsparcia społeczności lokalnych w sytuacjach kryzysowych oraz współpracy z innymi rodzajami Sił Zbrojnych RP. W związku z dynamiczną rozbudową polskich sił zbrojnych oraz zmianami w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego zasadne jest uzyskanie aktualnych informacji dotyczących liczebności, rozmieszczenia oraz roli Wojsk Obrony Terytorialnej w systemie obronnym państwa".
Poseł zadał więc następujące pytania:
- Jaka jest obecna liczebność Wojsk Obrony Terytorialnej oraz jak zmieniała się ona w latach 2022-2026?
- Ilu żołnierzy WOT pełni obecnie służbę w poszczególnych województwach?
- Jakie są obecne plany dotyczące dalszego zwiększania liczebności Wojsk Obrony Terytorialnej?
- Jak wygląda struktura organizacyjna Wojsk Obrony Terytorialnej oraz liczba brygad funkcjonujących w kraju?
- Jakie są główne zadania realizowane przez WOT w czasie pokoju?
- W jaki sposób Wojska Obrony Terytorialnej współpracują z wojskami operacyjnymi oraz innymi formacjami Sił Zbrojnych RP?
- Ilu żołnierzy WOT uczestniczyło w ćwiczeniach wojskowych w latach 2023-2026?
- Jakie są wymagania szkoleniowe dla żołnierzy pełniących służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej?
- Jakie środki finansowe przeznaczono na funkcjonowanie Wojsk Obrony Terytorialnej w ostatnich latach?
- Jak ministerstwo ocenia rolę Wojsk Obrony Terytorialnej w systemie obronnym państwa w kontekście obecnej sytuacji bezpieczeństwa w Europie?
- Czy planowane są zmiany w funkcjonowaniu Wojsk Obrony Terytorialnej w najbliższych latach?
Jak możemy się dowiedzieć z odpowiedzi na interpelacje, liczebność Wojsk Obrony Terytorialnej wykazuje stałą tendencję wzrostową. Jest to efekt realizacji założeń „Programu Rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2025-2039”. Dynamika wzrostu w ostatnich latach prezentuje się następująco:
- 2022 rok: ok. 36 000 żołnierzy
- 2023 rok: ok. 40 000 żołnierzy
- 2024 rok: ok. 42 000 żołnierzy
- 2025 rok: ok. 44 000 żołnierzy
Co ciekawe, dane z 2025 roku pokazują również znaczne zróżnicowanie nasycenia formacją w poszczególnych regionach kraju. Najwięcej żołnierzy WOT pełni służbę w województwie mazowieckim (ok. 7,6 tys.), co wynika z funkcjonowania na jego terenie aż trzech brygad. Z kolei najmniej liczna reprezentacja Terytorialsów znajduje się w województwie lubuskim (ok. 2,1 tys.).
Misja i kluczowe zadania WOT. Czym zajmują się Terytorialsi?
Wojska Obrony Terytorialnej stanowią integralną część Sił Zbrojnych RP, a ich misja została precyzyjnie określona w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Nie jest to formacja przeznaczona wyłącznie do działań na czas konfliktu zbrojnego
Jej zadania są znacznie szersze i obejmują trzy główne filary:
- Wsparcie wojsk operacyjnych: W przypadku wyższych stanów gotowości obronnej państwa lub konfliktu zbrojnego, WOT ma za zadanie prowadzić działania wspierające dla regularnej armii. Szczegóły tej współpracy objęte są klauzulą niejawności.
- Działania w czasie pokoju: Ochrona ludności i mienia przed skutkami klęsk żywiołowych oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Terytorialsi wielokrotnie udowodnili swoją skuteczność podczas powodzi, nawałnic czy walki z pandemią COVID-19.
- Szkolenie rezerw: WOT odgrywa kluczową rolę w procesie szkolenia rezerw osobowych i utrzymywania ich w stałej gotowości do użycia.
Struktura organizacyjna WOT: Od brygad po jednostki specjalistyczne
Struktura Wojsk Obrony Terytorialnej jest rozbudowana i dostosowana do realizacji zróżnicowanych zadań na terenie całego kraju. Na jej czele stoi Dowództwo WOT, któremu podlegają następujące jednostki:
- 20 Brygad Obrony Terytorialnej: Zasadniczo w każdym województwie stacjonuje jedna brygada. Wyjątkami są województwa: mazowieckie (3 brygady), podkarpackie (2 brygady) i lubelskie (2 brygady).
- Centra szkoleniowe: Centrum Szkolenia WOT w Toruniu oraz Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.
- Szkoła Podoficerska „Sonda” w Zegrzu, kształcąca przyszłe kadry dowódcze.
- Jednostki wsparcia i specjalistyczne: Batalion Dowodzenia WOT, Ośrodek Reprezentacyjny WOT oraz Jednostka Wojskowa Działań Niekonwencjonalnych GRYF, przeznaczona do zadań specjalnych.
Jak wygląda szkolenie w Wojskach Obrony Terytorialnej?
Każdy żołnierz terytorialnej służby wojskowej przechodzi przez ustandaryzowany, wieloetapowy proces szkolenia, zgodny z „Modelem Szkolenia w WOT”. Cykl ten zapewnia kompleksowe przygotowanie do realizacji zadań. Składa się on z następujących etapów:
- Szkolenie podstawowe (tzw. „szesnastka”) lub wyrównawcze (dla rezerwistów).
- Szkolenie indywidualne (rok pierwszy).
- Szkolenie specjalistyczne (rok drugi).
- Szkolenie zgrywające (rok trzeci).
- Szkolenie zaawansowane.
Intensywność szkolenia znajduje odzwierciedlenie w liczbie żołnierzy biorących udział w ćwiczeniach. W 2025 roku w różnego rodzaju szkoleniach i ćwiczeniach (zarówno w ramach WOT, jak i z innymi Rodzajami Sił Zbrojnych) wzięło udział łącznie ok. 16,1 tys. żołnierzy, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do lat ubiegłych (ok. 10,9 tys. w 2024 r. i ok. 9,9 tys. w 2023 r.).
Przyszłość formacji: Komponent Obrony Pogranicza i dalszy rozwój
Ministerstwo Obrony Narodowej ma jasno sprecyzowane plany dalszego rozwoju formacji. Najważniejszą zmianą w najbliższej przyszłości będzie utworzenie nowego komponentu w strukturach Wojska Polskiego. W 2026 roku planowane jest przeformowanie 4 brygad WOT w brygady obrony pogranicza, które wejdą w skład Komponentu Obrony Pogranicza. Ich głównym zadaniem będzie wzmocnienie ochrony i obrony granicy państwowej, co jest odpowiedzią na współczesne zagrożenia hybrydowe. Dalsze zwiększanie liczebności i modernizacja sprzętowa będą kontynuowane zgodnie z przyjętymi harmonogramami.
Finansowanie WOT: Ile kosztuje utrzymanie i rozwój formacji?
Utrzymanie i rozwój tak dużej formacji wymaga znaczących nakładów finansowych. Zgodnie z danymi MON, w ramach centralnych planów rzeczowych na funkcjonowanie Wojsk Obrony Terytorialnej w latach 2024-2025 wydatkowano łącznie ok. 2,6 mld zł. Środki te przeznaczane są na uposażenia żołnierzy, zakup nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia, utrzymanie infrastruktury oraz realizację intensywnego programu szkoleń.