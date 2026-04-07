Rozbudowa produkcji amunicji 155 mm warta 800 mln zł nabiera tempa

W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, zdolność do samodzielnej produkcji kluczowych środków bojowych staje się fundamentem suwerenności i bezpieczeństwa narodowego. Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) z pełną determinacją realizuje ten postulat, czego najlepszym dowodem jest program rozbudowy potencjału produkcyjnego amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Dlatego też prezes Adam Leszkiewicz i pierwszy wiceprezes Arkadiusz Bąk odwiedzili Kraśnik, gdzie znajduje się zakładach MESKO S.A. Inwestycje w zakładach MESKO S.A. w Kraśniku to nie tylko modernizacja, ale inwestycja, która ma zapewnić Siłom Zbrojnym RP stały dostęp do jednego z najważniejszych typów amunicji.

Skokowy wzrost produkcji w Kraśniku – liczby mówią same za siebie

Polska Grupa Zbrojeniowa z dumą informuje o dynamicznym rozwoju produkcji amunicji 155 mm w zakładach MESKO S.A. w Kraśniku. Jak podano w komunikacie na Facebooku PGZ, "Polska Grupa Zbrojeniowa sukcesywnie zwiększa produkcję pocisków 155 mm. Prawie wszystkie umowy związane z rozbudową zdolności produkcji korpusów pocisku do ponad 100 tys. sztuk rocznie są już podpisane." To oznacza, że krajowa produkcja kluczowych elementów uzbrojenia wchodzi w nową fazę, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie.

Obecnie w Kraśniku produkuje się około 25 tysięcy sztuk korpusów amunicji 155 mm rocznie. Jednak ambitne plany zakładają znaczne przyspieszenie. W pierwszym kwartale 2026 roku, jak podkreślono w komunikacie, "powstało w Kraśniku blisko 6 tys. sztuk, a więc tyle, ile jeszcze niedawno w rok. A to dopiero początek."

Podpisane umowy i realizowane inwestycje mają w pierwszym etapie pozwolić na osiągnięcie zdolności produkcyjnych na poziomie ponad 100 tys. sztuk rocznie. Docelowo, po zakończeniu wszystkich prac, zakłady w Kraśniku mają być w stanie produkować nawet do 180 tys. sztuk korpusów do amunicji 155 mm rocznie, osiągając przy tym pełną autonomię produkcyjną.

Inwestycja warta ponad 800 mln zł – co powstanie w zakładach MESKO?

Tak znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych wymaga ogromnych nakładów finansowych i logistycznych. Projekt w Kraśniku, którego wartość przekracza 800 mln zł, obejmuje kompleksowe działania modernizacyjne i budowlane. Główne elementy tej strategicznej inwestycji to modernizacja istniejącej hali produkcyjnej i dostosowanie jej do najnowszych standardów technologicznych, rozbudowa zakładu o nowe powierzchnie produkcyjne i magazynowe oraz budowa zupełnie nowej przestrzeni produkcyjnej, co łącznie da ponad 9 tys. m² nowoczesnej infrastruktury a także zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń i specjalistycznego oprzyrządowania, które zautomatyzują i przyspieszą procesy produkcyjne.

Inwestycja jest realizowana przy udziale wielu wykonawców, a jak podkreśla zarząd PGZ, niemal wszystkie kluczowe umowy zostały już podpisane, a prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Strategiczne partnerstwo i transfer technologii – rola BAE Systems

Budowa polskiego potencjału amunicyjnego opiera się nie tylko na własnych zasobach, ale również na współpracy z globalnymi liderami branży zbrojeniowej. Kluczowym elementem projektu jest realizacja rozbudowy zdolności produkcyjnych w oparciu o technologie z BAE SYSTEMS, jednego z największych koncernów obronnych na świecie.

W proces ten zaangażowane są również inne spółki z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, takie jak Zakłady Metalowe "Dezamet" S.A. oraz Zakład Produkcji Specjalnej "Gamrat". Transfer technologii od brytyjskiego partnera pozwoli na wdrożenie sprawdzonych, wydajnych i nowoczesnych metod produkcji.

Jak podkreślono w komunikacie:

"Realizacja procesów inwestycyjnych związanych z amunicją 155 mm przebiega zgodnie z harmonogramami. Podczas dzisiejszych spotkań jednoznacznie podkreślano możliwości zwiększenia zdolności produkcji amunicji 155 mm w spółkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Działamy konsekwentnie. Produkujemy polskie bezpieczeństwo".

Dlaczego amunicja 155 mm jest kluczowa dla bezpieczeństwa Polski?

Amunicja artyleryjska kalibru 155 mm to standard w państwach NATO i fundament nowoczesnej artylerii lufowej. Jest ona wykorzystywana przez najnowocześniejsze systemy artyleryjskie będące na wyposażeniu Wojska Polskiego, w tym polskie haubice samobieżne Krab oraz pozyskiwane południowokoreańskie K9. Doświadczenia z wojny ns Ukrainie, brutalnie pokazało, jak ogromne jest zapotrzebowanie na ten typ amunicji i jak szybko wyczerpują się jej zapasy w warunkach pełnoskalowych działań wojennych.

Zapewnienie sobie suwerenności w zakresie jej wytwarzania jest więc absolutnie kluczowym krokiem w budowie silnego i odpornego na zagrożenia potencjału obronnego Polski. Niezależność od zewnętrznych dostawców w tak krytycznym obszarze pozwala na swobodne planowanie działań obronnych.