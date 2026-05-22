Budowa fregaty Burza wchodzi w nowy etap. Kluczowy kontrakt dla polskiego przemysłu stoczniowego

Umowa na budowę bloku rufowego drugiej fregaty programu „Miecznik” to znaczące wydarzenie, które wzmacnia kooperację w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej i potwierdza skuteczność modelu local content. Jest to strategia realizowana przez Konsorcjum PGZ-Miecznik, w skład którego wchodzą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i PGZ Stocznia Wojenna, przy największym kontrakcie w historii polskiego przemysłu okrętowego.

Kluczowa umowa dla polskiego przemysłu stoczniowego

Dnia 22 maja 2026 roku PGZ Stocznia Wojenna i Stocznia Remontowa Nauta sp. z o.o. oficjalnie zawarły umowę na wykonanie bloku rufowego GB02 kadłuba fregaty Burza. Jest to druga jednostka budowana w ramach strategicznego programu „Miecznik” dla Marynarki Wojennej RP. Uroczystość podpisania dokumentów odbyła się w siedzibie Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni. Sygnatariuszami umowy byli Marcin Ryngwelski, Prezes Zarządu, oraz Beata Koniarska, Członek Zarządu PGZ Stoczni Wojennej, a także Monika Kozakiewicz, Prezes Zarządu Stoczni Remontowej Nauta.

Fakt, że obie stocznie należą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej i mają siedzibę w Gdyni, nadaje tej współpracy wyjątkowy charakter. Pozwala to na efektywne skupienie kompetencji w jednym mieście, co jest kluczowe dla sprawnej realizacji programu. Zlecenie budowy bloku zewnętrznemu wykonawcy to standardowa praktyka w przemyśle okrętowym i świadomy element strategii PGZ Stoczni Wojennej. PGZ Stocznia Wojenna pełni rolę głównego wykonawcy i integratora całego programu „Miecznik”, odpowiadając za projekt, nadzór techniczny i jakość trzech fregat jednocześnie. Angażowanie wyspecjalizowanych partnerów do realizacji określonych modułów umożliwia optymalne rozłożenie obciążenia produkcyjnego i dotrzymanie napiętych harmonogramów budowy. Podobny model zastosowano już przy pierwszej z fregat – Wichrze, której blok dziobowy zrealizowała stocznia CRIST.

Rola Stoczni Remontowej Nauta w programie Miecznik

Stocznia Remontowa Nauta dysponuje wieloletnim doświadczeniem w pracach konstrukcyjnych i remontowych na dużych jednostkach pływających. Ma również ugruntowaną pozycję jako dostawca usług dla Marynarki Wojennej RP. Od 2012 roku prowadzi swoją główną działalność produkcyjną na terenach dawnej Stoczni Gdynia, posiadając infrastrukturę pozwalającą na obsługę największych jednostek wchodzących na Morze Bałtyckie. Wejście do Polskiej Grupy Zbrojeniowej w 2014 roku ugruntowało jej rolę jako zaplecza przemysłowego polskiej floty.

Udział Nauty w programie „Miecznik” oznacza dla gdyńskiej stoczni nowy rodzaj zaangażowania. Jest to przejście od obsługi gotowych jednostek do udziału w budowie nowego okrętu wojennego od podstaw. Taki kierunek jest naturalnym rozwojem kompetencji w ramach grupy.

Synergia w Polskiej Grupie Zbrojeniowej: Wspólny cel Marynarki Wojennej RP

Marcin Ryngwelski, Prezes Zarządu PGZ Stoczni Wojennej, podkreślił znaczenie tej współpracy:

„Realizujemy program „Miecznik” zgodnie z harmonogramem i z maksymalnym zaangażowaniem polskiego przemysłu. Zlecenie bloku rufowego Burzy Stoczni Remontowej Nauta to kolejny przykład tego, że w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej budujemy nie tylko okręty, ale i trwałą sieć kompetencji stoczniowych. Gdynia staje się coraz wyraźniej centrum polskiego przemysłu okrętowego - i to cieszy nas podwójnie”.

Równie entuzjastycznie wypowiedziała się Monika Kozakiewicz, Prezes Zarządu SR Nauta:

„Jesteśmy dumni z tego, że weszliśmy w skład zespołu pracującego przy realizacji największego programu w historii Marynarki Wojennej RP, tj. projektu budowy trzech fregat wielozadaniowych - kryptonim Miecznik. Dziękujemy Stoczni Wojennej za zaproszenie nas do współudziału w realizacji tego programu. Dzięki tej współpracy będziemy mogli wykorzystać efekt synergii naszych firm oraz komplementarność infrastruktury i zasobów ludzkich. Jesteśmy częścią drużyny, grającej w barwach GK PGZ S.A. na rzecz bezpieczeństwa Państw”.

Program Miecznik: Trzy fregaty dla Polski

Program „Miecznik” to ambitne przedsięwzięcie, które obejmuje budowę trzech wielozadaniowych fregat typu Arrowhead 140, zaprojektowanych przez Babcock International dla Marynarki Wojennej RP. Jest to największy kontrakt w historii polskiego przemysłu stoczniowego, o szacunkowej wartości około 15,4 miliarda złotych. Program realizuje Konsorcjum PGZ-Miecznik, w skład którego wchodzą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. Partnerami strategicznymi projektu są renomowane firmy takie jak Babcock, Thales UK oraz MBDA UK. PGZ Stocznia Wojenna pełni kluczową rolę głównego wykonawcy i integratora całości projektu. Pierwsza fregata, nazwana Wicher, ma zostać zwodowana w sierpniu 2026 roku. Stępkę pod drugą jednostkę – Burzę – położono w grudniu 2025 roku, natomiast cięcie blach trzeciej fregaty, Huragana, odbyło się 28 kwietnia 2026 roku. Realizacja tego programu to nie tylko wzmocnienie potencjału obronnego Polski, ale także znaczący impuls dla rozwoju polskiego przemysłu stoczniowego i technologicznego.

Na podstawie komunikatu PGZ Stocznia Wojenna