Polska i Niemcy podpiszą kluczową umowę wojskową

PAP
PAP
oprac. Piotr Miedziński
2026-06-12 15:00

17 czerwca Polska i Niemcy zacieśnią swoje więzi obronne, podpisując w Berlinie umowę o współpracy wojskowej. To porozumienie, którego sygnatariuszami będą ministrowie obrony Władysław Kosiniak Kamysz i Boris Pistorius, ma na celu uszczegółowienie dotychczasowych zobowiązań i jest kluczowe dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Wydarzenie to zbiega się z 35. rocznicą polsko-niemieckiego traktatu o sąsiedztwie, podkreślając historyczne i strategiczne znaczenie relacji między oboma krajami.

Władysław Kosiniak - Kamysz i Boris Pistorius
Autor: MON / X/ Creative Commons Władysław Kosiniak - Kamysz i Boris Pistorius
  • 17 czerwca w Berlinie ministrowie obrony Polski i Niemiec, Władysław Kosiniak Kamysz i Boris Pistorius, podpiszą dwustronną umowę o współpracy wojskowej.
  • Porozumienie ma na celu uszczegółowienie istniejących zobowiązań i jest kluczowe dla zadań obu państw na wschodniej flance NATO.
  • Wydarzenie to zbiega się z 35-leciem polsko-niemieckiego traktatu o sąsiedztwie, a także odbędzie się Forum Polsko-Niemieckie oraz Niemcy zwrócą Polsce zrabowany pierścień Jagiellonów.

Wiceszef MON, Paweł Zalewski, poinformował, że zbliżająca się umowa ma za zadanie doprecyzować już istniejące zobowiązania między Polską a Niemcami w zakresie współpracy wojskowej. Podkreślił, że dokument ten będzie miał „kluczowe znaczenie z punktu widzenia zadań, które oba państwa będą pełniły i pełnią na flance wschodniej”. Podpisanie porozumienia w Berlinie jest planowane na 17 czerwca, co zbiega się z obchodami 35-lecia polsko-niemieckiego traktatu o sąsiedztwie, podpisanego 17 czerwca 1991 roku.

Zalewski zaznaczył, że nowa umowa nie wprowadzi szeregu nowych zobowiązań, jak to miało miejsce w przypadku porozumień z Wielką Brytanią i Francją. Zamiast tego, będzie ona konkretyzować sposób realizacji już istniejących zobowiązań.

„Będziemy konkretyzowali sposób realizacji zobowiązań, które już na Polsce i na Niemczech ciążą” – podsumował wiceszef MON, podkreślając pragmatyczny charakter dokumentu.

Rola Polski i Niemiec w koncepcji NATO 3.0

W kontekście zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i rosnących wyzwań na wschodniej flance NATO, rola Polski i Niemiec staje się coraz bardziej istotna. Paweł Zalewski odniósł się do koncepcji NATO 3.0, która zakłada, że państwa europejskie przejmą większą odpowiedzialność za obronę konwencjonalną.

„Przypomnę, że zgodnie z koncepcją NATO 3.0, czyli koncepcją, że państwa europejskie przejmują odpowiedzialność za obronę konwencjonalną - a w Europie to Polska i Niemcy mają największy potencjał, jeżeli chodzi o wojska lądowe - to te państwa będą przede wszystkim broniły Europy na flance wschodniej. To wymaga bardzo pogłębionej i dobrej współpracy” – wyjaśnił Zalewski.

Oznacza to, że obydwa kraje, dysponując największym potencjałem wojsk lądowych w Europie, będą filarem obrony na strategicznie ważnej wschodniej flance. Zacieśnienie współpracy wojskowej jest więc naturalnym krokiem w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa regionalnego i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.

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Rocznica Traktatu i symboliczne gesty

Dzień 17 czerwca będzie obfitował w wydarzenia nie tylko o charakterze wojskowym. Poza podpisaniem umowy o współpracy obronnej, w Berlinie odbędzie się również Forum Polsko-Niemieckie, w którym wezmą udział szefowie dyplomacji obu krajów: Radosław Sikorski z Polski i Johann Wadephul z Niemiec. Dodatkowo, w ramach obchodów 35. rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie, Niemcy mają symbolicznie zwrócić Polsce zrabowany w trakcie II wojny światowej pierścień Jagiellonów.

Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Niemcami a Polską został podpisany 17 czerwca 1991 roku przez ówczesnego kanclerza Helmuta Kohla i polskiego premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego. Od tego czasu stanowi on fundament dla rozwoju relacji dwustronnych, a nadchodzące wydarzenia w Berlinie potwierdzają kontynuację i pogłębianie tej strategicznej współpracy.

GEN. ANDRZEJCZAK I DR DĘBSKI: ŚMIERTELNIE GROŹNA ROSJA, NIEPEWNE NIEMCY.

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