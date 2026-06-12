Fabryka Broni „Łucznik” – Radom z ważnym rozstrzygnięciem. Prokuratura umorzyła śledztwo

W związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej na temat śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu, Fabryka Broni „Łucznik” – Radom poinformowała o jego zakończeniu. Kluczową wiadomością jest fakt, że śledztwo zostało umorzone wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego. Dochodzenie skupiało się na analizie decyzji podejmowanych przez członków ówczesnego Zarządu Spółki, a po przeprowadzeniu kompleksowego postępowania dowodowego, Prokuratura nie znalazła podstaw do przypisania odpowiedzialności karnej żadnej z osób objętych postępowaniem.

Decyzje zarządu a rozwój Fabryki Broni

Uzasadnienie decyzji o umorzeniu podkreśla, że działania podjęte przez Zarząd, mimo że wiązały się z pewnym ryzykiem biznesowym, ostatecznie przyniosły pozytywne rezultaty. Wskazano, że przyczyniły się one do rozwoju Fabryki Broni „Łucznik” – Radom oraz pozwoliły na utrzymanie strategicznego kontrahenta na wymagającym rynku amerykańskim. Jest to istotna informacja, biorąc pod uwagę, że w mediach często pojawiały się spekulacje i odniesienia do osób pełniących wówczas funkcje w Zarządzie Spółki.

Seweryn Figurski oczyszczony z zarzutów

W kontekście medialnych publikacji, Fabryka Broni „Łucznik” – Radom wyraźnie zaznacza, że postępowanie zakończyło się bez stwierdzenia popełnienia przestępstwa przez członków ówczesnego Zarządu. W jego skład wchodził również Seweryn Figurski, który obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.

Strategia eksportowa i sukces karabinka MSBS GROT Pistol

Jak napisano w oświadczeniu:

"Fabryka Broni konsekwentnie realizuje strategię rozwoju opartą na dywersyfikacji działalności, obejmującą zarówno rynek krajowy, jak i rozwój eksportu oraz obecność na rynku cywilnym. Przykładem skutecznej realizacji tej strategii jest uzyskanie certyfikacji ATF dla karabinka MSBS GROT Pistol, umożliwiającej sprzedaż produktu na rynku Stanów Zjednoczonych. Rozwój współpracy międzynarodowej oraz budowanie trwałych relacji z partnerami zagranicznymi pozostają jednym z kluczowych kierunków rozwoju Spółki, wzmacniając jej pozycję na rynkach eksportowych oraz wspierając potencjał polskiego przemysłu obronnego".