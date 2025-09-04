Ukraiński Ukroboronprom zacieśnia współpracę z Polską Grupą Zbrojeniową. Nowe kontrakty na dostawy komponentów i naprawy sprzętu

PAP
PAP
oprac. Piotr Miedziński
2025-09-04 14:00

Ukraiński koncern zbrojeniowy Ukroboronprom podpisał podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach szereg kontraktów z międzynarodowymi partnerami, w tym z firmą należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ). Porozumienia dotyczą dostaw krytycznych komponentów do produkcji amunicji oraz napraw sprzętu wojskowego. Współpraca ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy i długoterminowe partnerstwo w branży zbrojeniowej.

Ukroboronprom

i

Autor: Ukroboronprom/ Materiały prasowe Ukroboronprom

Jak poinformował szef Ukroboronpromu, Herman Smetanin, jedno z przedsiębiorstw koncernu zawarło kontrakt na dostawy krytycznych komponentów do produkcji amunicji z polską firmą wchodzącą w skład PGZ. Strony prowadziły również rozmowy dotyczące długoterminowej współpracy w tej dziedzinie, co wskazuje na strategiczne podejście do partnerstwa.

Przedstawiciele Ukroboronpromu i polskiej spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze pracowali nad porozumieniem dotyczącym naprawy sprzętu. Odbyły się także negocjacje dotyczące projektu produkcji komponentów do jednego z wyrobów ukraińskich zakładów. Smetanin na swoim profilu na Facebooku napisał:

„W przyszłości ma to wzmocnić jeden z konwencjonalnych rodzajów uzbrojenia, który już udowodnił swoją skuteczność na polu walki”.

Międzynarodowe partnerstwa Ukroboronpromu

Oprócz współpracy z PGZ, Ukroboronprom zawarł również inne ważne międzynarodowe porozumienia:

  • Umowę z turecką firmą na dostawę próbnej partii urządzeń nawigacyjnych.
  • Długoterminowy kontrakt logistyczny z europejskim dostawcą, obejmujący znaczną ilość komponentów, które zapewnią produkcję ciężkiego uzbrojenia w jednym z przedsiębiorstw Ukroboronpromu przez dwa lata.

Koncern Ukroboronprom oraz jego przedsiębiorstwa zostały zaprezentowane na MSPO w Kielcach w ramach inicjatywy Build with Ukraine.

Otwarcie XXXIII targów MSPO w Kielcach

MSPO 2025 – rekordowa edycja

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach, który rozpoczął się 2 września i potrwa do 5 września, jest jedną z trzech największych imprez tej branży w Europie, obok londyńskiego DSEI i paryskiego Eurosatory. Tegoroczne targi zgromadziły rekordową liczbę 811 firm z 35 państw, które prezentują swoją ofertę na ponad 40 tys. metrów kwadratowych powierzchni. Tak duża frekwencja podkreśla znaczenie MSPO jako platformy do nawiązywania strategicznych partnerstw i prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie obronności.

Polecany artykuł:

MSPO 2025: Polski Ciężki BWP z HSW. Ponad 40 ton pancerza i siły ognia
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UKRAINA
PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY
MSPO
TARGI KIELCE
PGZ