Ukraiński Ukroboronprom zacieśnia współpracę z Polską Grupą Zbrojeniową. Nowe kontrakty na dostawy komponentów i naprawy sprzętu

Jak poinformował szef Ukroboronpromu, Herman Smetanin, jedno z przedsiębiorstw koncernu zawarło kontrakt na dostawy krytycznych komponentów do produkcji amunicji z polską firmą wchodzącą w skład PGZ. Strony prowadziły również rozmowy dotyczące długoterminowej współpracy w tej dziedzinie, co wskazuje na strategiczne podejście do partnerstwa.

Przedstawiciele Ukroboronpromu i polskiej spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze pracowali nad porozumieniem dotyczącym naprawy sprzętu. Odbyły się także negocjacje dotyczące projektu produkcji komponentów do jednego z wyrobów ukraińskich zakładów. Smetanin na swoim profilu na Facebooku napisał:

„W przyszłości ma to wzmocnić jeden z konwencjonalnych rodzajów uzbrojenia, który już udowodnił swoją skuteczność na polu walki”.

Międzynarodowe partnerstwa Ukroboronpromu

Oprócz współpracy z PGZ, Ukroboronprom zawarł również inne ważne międzynarodowe porozumienia:

Umowę z turecką firmą na dostawę próbnej partii urządzeń nawigacyjnych.

Długoterminowy kontrakt logistyczny z europejskim dostawcą, obejmujący znaczną ilość komponentów, które zapewnią produkcję ciężkiego uzbrojenia w jednym z przedsiębiorstw Ukroboronpromu przez dwa lata.

Koncern Ukroboronprom oraz jego przedsiębiorstwa zostały zaprezentowane na MSPO w Kielcach w ramach inicjatywy Build with Ukraine.

Otwarcie XXXIII targów MSPO w Kielcach

MSPO 2025 – rekordowa edycja

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach, który rozpoczął się 2 września i potrwa do 5 września, jest jedną z trzech największych imprez tej branży w Europie, obok londyńskiego DSEI i paryskiego Eurosatory. Tegoroczne targi zgromadziły rekordową liczbę 811 firm z 35 państw, które prezentują swoją ofertę na ponad 40 tys. metrów kwadratowych powierzchni. Tak duża frekwencja podkreśla znaczenie MSPO jako platformy do nawiązywania strategicznych partnerstw i prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie obronności.