AMS TRADE - niezawodna mobilna infrastruktura, która chroni i ratuje życie

AMS TRADE to polski lider w dostarczaniu zaawansowanych, mobilnych rozwiązań kryzysowych dla sektorów obronnego i ratowniczego.

Firma oferuje opancerzone punkty schronienia Fortis z najwyższą ochroną balistyczną, mobilne centra dowodzenia oraz modułowe szpitale polowe.

Sprawdź, jak te kompleksowe, skalowalne systemy zapewniają bezpieczeństwo i natychmiastową reakcję w sytuacjach kryzysowych.

O nas

Naszą misją jest dostarczanie niezawodnej mobilnej infrastruktury, która chroni i ratuje życie tam, gdzie liczy się każda sekunda. Dążymy do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa cywilom oraz służbom mundurowym poprzez dostarczanie produktów najwyższej jakości, które są precyzyjnie dostosowane do specyficznych, operacyjnych potrzeb Zamawiającego.

OMPS Fortis

Jednym z takich produktów jest Opancerzony Mobilny Punkt Schronienia Fortis 2 i Fortis 3. Zapewnia on wysoki stopień ochrony balistycznej (NATO STANAG 4569 POZIOM 3), dając bezpieczeństwo na wypadek ostrzału z broni strzeleckiej o podwyższonej penetracji i ataku dronów. Bardzo wysoka mobilność: Jednostka na bazie kontenera morskiego 20’DC, wyposażona w hak do załadunku i transportu oraz ISO narożniki do transportu przez HDS.

Możliwe są dodatkowe opcje zwiększające komfort, bezpieczeństwo i dopuszczalną liczbę osób oraz czas korzystania z punktu schronienia. Na tej bazie możliwe także przygotowanie punktu zarządzania dronami lub mobilnych punktów kontroli granicznej.

Mobilne Centrum Dowodzenia i Zarządzania

Rozwiązanie pozwalające na dowodzenie w terenie i w miejscach zdarzenia. Katastrofa, powódź, awaria przemysłowa, zagrożenie militarne, zniszczenie lub uszkodzenie stałej siedziby – mobilne centrum daje natychmiastowe rozwiązanie i możliwość efektywnego zarządzania. Własne systemy satelitarne, radiowe i internetowe. Umożliwia posiedzenia Zespołu Dowodzenia i Zarządzania Kryzysowego w terenie, integrując działania wielu służb w jednym miejscu.

Punkt Pierwszej Pomocy i Szpital Polowy

W nawiązaniu do doktryny medycznej NATO AJP-4.10, oferta obejmuje modułowe rozwiązania wojskowe na poziomach Role 1, Role 2 oraz Role 3, umożliwiające realizację pełnego łańcucha opieki medycznej w warunkach polowych. W szpitalach na każdym poziomie zabezpieczenia zastosowanie mają namioty pneumatyczne, stelażowe oraz kontenery z opcją ich rozsuwania lub zabudowa szpitalna na pojazdach ciężarowych. Istnieje pełna możliwość konfiguracji wyposażenia technicznego i medycznego pod zdefiniowaną potrzebę Zamawiającego.

W ramach oferty możemy także dostarczyć ATC Mobilną Kontrolę Ruchu Lotniczego oraz MDF Mobilną Fabrykę Dronów.

Priorytetem dla rozwiązań dostarczanych przez AMS OPTIMA jest wysoka mobilność, ochrona, dostępność i pełna modułowość. Dzięki dużym możliwościom produkcyjnym możemy zrealizować zamówienia w krótkim czasie i według wytycznych Zamawiającego.

Zapraszamy do współpracy!

Firma AMS Trade będzie obecna na Warszawskich Targach Obronnych 19 i 20 czerwca. Wystawi swoją ofertę na jeden z naszych stoisk.