Sztuczna Inteligencja w Służbach. AI wesprze Policję i Straż Graniczną

Dotychczasowe narzędzia informatyczne, którymi dysponują służby, często pochodzą sprzed ponad 20 lat i wymagają pilnej modernizacji. Nowo powołany zespół ma za zadanie wprowadzić algorytmy sztucznej inteligencji tam, gdzie praca była dotychczas wykonywana ręcznie lub za pomocą przestarzałych systemów. Minister Marcin Kierwiński podkreśla, że AI „przyspieszy w szczególności pracę służb kryminalnych w pracy z danymi, ale także usprawni system powiadamiania ratunkowego 112, w którym AI ma wspierać analizowanie zgłoszeń”. Dodatkowo, technologia ma być wykorzystana do „lepszej ochrony granic w zakresie rozpoznawania wizerunku twarzy”.

Głównym zadaniem nowego organu będzie opracowanie bezpiecznych i przejrzystych zasad korzystania z AI. W praktyce, sztuczna inteligencja ma wspierać funkcjonariuszy Policji w:

Analizie materiałów dowodowych : AI będzie w stanie w ciągu kilku sekund przeszukać tysiące godzin nagrań lub dokumentów, co znacząco przyspieszy proces dochodzeniowy.

Wykrywaniu schematów: Systemy pomogą w szybszym łączeniu z pozoru niepowiązanych faktów i identyfikowaniu wzorców działania przestępców, co może prowadzić do skuteczniejszego rozwiązywania spraw.

Walce z cyberprzestępczością: Nowoczesne algorytmy będą automatycznie wykrywać nieprawidłowości w sieci, zwiększając efektywność w zwalczaniu przestępstw cyfrowych.

Z kolei Straż Graniczna będzie wspierana mechanizmami automatyzacyjnymi w zakresie biometrii, rozpoznawania obrazu oraz automatycznego wykrywania wszelkich zaburzeń, w tym naruszeń granicy. Wprowadzenie sztucznej inteligencji ma na celu zapewnienie funkcjonariuszom silnego wsparcia w codziennej pracy operacyjnej, opierając się na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.

System 112 i poszanowanie prywatności: Wyzwania i standardy

Sztuczna inteligencja znajdzie również zastosowanie w systemie powiadamiania ratunkowego 112. Ma ona wspierać rozpoznawanie wiarygodności zgłaszającego, jednocześnie wyznaczając odpowiednie siły i rezerwując miejsca w szpitalach. Zamiast pracy wykonywanej krok po kroku przez wielu operatorów, system miałby być wspierany przez AI, co ma usprawnić i przyspieszyć proces reagowania na nagłe zdarzenia.

Praca zespołu ds. AI będzie prowadzona zgodnie z europejskimi standardami bezpieczeństwa, aby technologia służyła obywatelom przy pełnym poszanowaniu ich prywatności. W skład zespołu wejdą nie tylko urzędnicy i funkcjonariusze, ale także przedstawiciele świata nauki. Ma to zagwarantować, że polskie służby będą korzystać z najnowszych osiągnięć technologicznych, rozwijanych przez krajowych ekspertów i uczelnie.

Wzrost skuteczności i rekordowe statystyki

Wprowadzenie sztucznej inteligencji zbiega się w czasie z pozytywnymi trendami w statystykach bezpieczeństwa. Jak podaje MSWiA, rośnie skuteczność Policji, a w 2025 roku wykrywalność sprawców osiągnęła rekordowy poziom niemal 73 proc. Wdrożenie AI ma dodatkowo wzmocnić te pozytywne tendencje, oferując służbom narzędzia, które pozwolą na jeszcze efektywniejsze działanie. Nowoczesne technologie mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego i poprawy jakości pracy służb mundurowych w Polsce.

Na podstawie komunikatu prasowego MSWiA