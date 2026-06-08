Rządowa inwestycja w KNDS pod znakiem zapytania. Spór o wycenę i wpływy w spółce

Planowana inwestycja niemieckiego rządu w 40% udziałów francusko-niemieckiego producenta czołgów KNDS stoi pod znakiem zapytania.

Głównym problemem jest znacznie niższa wycena spółki, która spadła z 20-25 mld euro do poniżej 15 mld euro, co może zniechęcić rodziny właścicieli do sprzedaży akcji.

Właściciele i zarząd KNDS obawiają się również żądania rządu niemieckiego dotyczącego prawa weta, co może obniżyć atrakcyjność spółki dla pozostałych inwestorów.

Francusko-niemiecka grupa zbrojeniowa KNDS, powstała z połączenia niemieckiego Krauss-Maffei Wegmann (KMW) i francuskiego Nexter Systems, jest kluczowym graczem na europejskim rynku obronnym, odpowiedzialnym m.in. za produkcję czołgów Leopard 2. Rząd w Berlinie ogłosił zamiar nabycia 40% udziałów w spółce, aby zrównać swoje wpływy z pozycją rządu francuskiego, który również posiada znaczący pakiet akcji. Plan ten miał zabezpieczyć strategiczne interesy Niemiec i zapewnić stabilność jednemu z najważniejszych dostawców Bundeswehry. Jednak to, co jeszcze niedawno wydawało się formalnością, dziś jest obarczone realnym ryzykiem niepowodzenia.

Spór o wycenę, czyli miliardy, które wyparowały

Głównym punktem spornym, który paraliżuje negocjacje, jest wycena KNDS w kontekście planowanego na lipiec debiutu giełdowego (IPO). Jeszcze na początku roku banki zaangażowane w proces szacowały wartość firmy na imponujące 20-25 miliardów euro. Obecnie, jak donosi "Handelsblatt", powołując się na źródła rządowe i przemysłowe, wycena spółki spadła do niespełna 15 miliardów euro.

Tak drastyczna obniżka jest ciosem dla rodzin właścicielskich (klany Bode i Braunbehrens, kontrolujące 50% akcji poprzez fundację Wegmann Unternehmens-Holding), które liczyły na znacznie wyższe wpływy ze sprzedaży części swoich udziałów. W obliczu potencjalnie niższych zysków, rozważają one wstrzymanie się ze sprzedażą akcji rządowi federalnemu. W kuluarach według Handelsblatt mówi się, że pierwotne oczekiwania rodzin mogły być zbyt wygórowane, jednak główną przyczyną spadku wartości jest trudna sytuacja na rynkach finansowych. Od początku roku akcje wielu spółek z sektora obronnego straciły na wartości, co odbija się na nastrojach inwestorów.

Rola rządu pod lupą: Prawo weta i obawy inwestorów

Drugim, równie istotnym problemem, jest kwestia zakresu państwowej kontroli. Rząd niemiecki dąży do objęcia 40% udziałów, co zapewniłoby mu parytet z Francją i szerokie uprawnienia, w tym prawo weta w kluczowych decyzjach strategicznych. Chociaż strona rządowa oficjalnie zaprzecza, by prawo głosu było przedmiotem sporu, źródła Handelsblatt malują inny obraz.

Zarówno zarząd KNDS, jak i rodziny właścicielskie, mają być zaniepokojone tak silnym zaangażowaniem państwa. Wskazuje się, że sama firma preferowałaby mniejszy, 30-procentowy udział rządu. Prognozuje się, że duży pakiet akcji w rękach rządu w połączeniu z prawem weta zmniejsza atrakcyjność KNDS dla prywatnych inwestorów. Potencjalni nabywcy pozostałych 20% akcji, które miałyby trafić na wolny rynek, mogą być skłonni zapłacić za nie mniej, obawiając się, że strategiczne decyzje będą podyktowane polityką, a nie rachunkiem ekonomicznym. Ta obawa bezpośrednio przekłada się na niższą ogólną wycenę całej firmy.

Co dalej z przyszłością KNDS? Niepewność na strategicznym froncie

Sytuacja wokół inwestycji w KNDS stała się niezwykle dynamiczna. Z jednej strony, firma kontynuuje przygotowania do IPO, a jej prezes, Jean-Paul Alary, zapewnia o konstruktywnym przebiegu rozmów. Z drugiej, przedstawiciele rządu niemieckiego w rozmowie z mediami anonimowo przyznają, że "istnieje realne ryzyko, że rodziny ostatecznie nie zechcą sprzedać swoich akcji państwu".