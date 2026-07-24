Gen. Kukuła z wizytą w sercu obrony powietrznej. Szef Sztabu Generalnego WP w 3. Brygadzie Rakietowej

Podczas spotkania z żołnierzami, gen. Wiesław Kukuła jasno podkreślił, że nawet najbardziej zaawansowane uzbrojenie nie jest skuteczne bez odpowiedniego wsparcia ludzkiego. Zaznaczył, że to właśnie wyszkolenie, profesjonalizm oraz zdolność do podejmowania decyzji pod presją czasu są decydującymi czynnikami w efektywnym wykorzystaniu nowoczesnych systemów obronnych.

„Nowoczesna technologia daje przewagę tylko wtedy, gdy stoi za nią dobrze wyszkolony i zdeterminowany żołnierz. Siła tego systemu wynika z połączenia jego możliwości z kompetencjami ludzi, którzy potrafią je w pełni wykorzystać” – mówił generał Kukuła, wskazując na nierozerwalny związek między innowacją technologiczną a ludzkim kapitałem.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej – jednostkę której siłą uderzeniową są zestawy PATRIOT z pociskami PAC-3, jednostkę, która stanowi jeden z fundamentów narodowego i sojuszniczego odstraszania… pic.twitter.com/xzhJtHA1BQ— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) July 24, 2026

Rola brygady Patriot w systemie obrony Polski i NATO

3. Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej dysponuje zdolnością do zapewnienia wielowarstwowej obrony wojsk oraz kluczowych obiektów infrastruktury krytycznej przed szerokim spektrum środków napadu powietrznego. Jej działania są integralnym elementem zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO, znanego jako NATINAMDS. System Patriot jest uznawany za jeden z filarów rakietowej tarczy Polski. Jego współdziałanie z nowoczesnymi sensorami, środkami rażenia i systemami dowodzenia znacząco zwiększa zdolność do szybkiego wykrywania zagrożeń i skoordynowanej odpowiedzi. Dzięki temu ogranicza swobodę działania potencjalnego przeciwnika, podnosząc ryzyko niepowodzenia ataku oraz jego potencjalne koszty.

Siła uderzeniowa 3. Brygady opiera się na amerykańskim systemie obrony powietrznej i przeciwrakietowej MIM-104 Patriot. Jego pozyskanie odbywa się w ramach wieloetapowego programu "Wisła", który jest jednym z fundamentów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Polska, jako drugi kraj na świecie po Stanach Zjednoczonych, wdraża Patrioty w najnowocześniejszej konfiguracji, zintegrowane z rewolucyjnym systemem dowodzenia polem walki IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System).

Przyszłość obrony powietrznej: priorytety i nowe uzbrojenie

Rozwój obrony powietrznej i przeciwrakietowej pozostaje jednym z nadrzędnych priorytetów w procesie transformacji Sił Zbrojnych RP. Planowane wprowadzenie nowego uzbrojenia do 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej ma na celu dalsze zwiększenie potencjału obronnego Polski. Wzmocni to nie tylko wschodnią flankę NATO, ale także podniesie wiarygodność sojuszniczego odstraszania. Inwestycje w nowoczesne systemy i ciągłe doskonalenie umiejętności żołnierzy mają zapewnić Polsce i jej sojusznikom bezpieczeństwo w obliczu dynamicznie zmieniających się zagrożeń.

Program „Wisła” i polskie Patrioty. Jak wygląda tarcza powietrzna Polski?

Kluczowym elementem, który ma uspokoić opinię publiczną, jest zapewnienie dotyczące realizacji programu budowy polskiej tarczy antyrakietowej. Paweł Bejda w swojej odpowiedzi zaznaczył, że „realizacja kontraktów dla programu Wisła przebiega zgodnie z przyjętymi harmonogramami”.

Program „Wisła” to fundament budowy wielowarstwowej obrony powietrznej Polski. Jego celem jest pozyskanie i wdrożenie systemów rakietowych średniego zasięgu zdolnych do zwalczania samolotów, dronów oraz taktycznych rakiet balistycznych. Opiera się on właśnie na amerykańskich systemach Patriot. Program podzielony jest na dwie fazy:

Faza I: Kontrakt podpisany w 2018 roku, obejmujący dwie baterie (16 wyrzutni) Patriot co odpowiada czterem jednostkom ogniowym wyposażonym łącznie w 16 wyrzutni M903 - w konfiguracji z radarami sektorowymi i pociskami PAC-3 MSE. Kontrakt o wartości około 4,75 miliarda dolarów (16,6 mld zł). Proces wdrażania I etapu oficjalnie zakończył się w grudniu 2025 roku, kiedy 37. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej osiągnął pełną gotowość operacyjną (FOC).

Do tego dostarczono 208 nowoczesnych pocisków przechwytujących PAC-3 MSE firmy Lockheed Martin. Są to wysoce zaawansowane rakiety typu hit-to-kill, które niszczą cele poprzez bezpośrednie uderzenie z ogromną energią kinetyczną. Zamówienie obejmowało również cztery sektorowe radary AN/MPQ-65, stanowiące standardowy element systemu Patriot, oraz nowoczesny system dowodzenia i kierowania walką IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System) firmy Northrop Grumman. Polska stała się pierwszym krajem na świecie poza Stanami Zjednoczonymi, który wprowadził Patrioty zintegrowane z IBCS, wyprzedzając w tej dziedzinie nawet pozostałe państwa NATO.

Druga, znacznie szersza faza programu „Wisła”, została uruchomiona po uzyskaniu zgód rządu USA w 2023 roku. Jej celem jest nie tylko dalsze zwiększenie liczebności systemu, ale przede wszystkim skokowy wzrost jego możliwości bojowych dzięki wprowadzeniu technologii nowej generacji.

W ramach II fazy Polska zakupi sześć kolejnych baterii Patriot, czyli 12 jednostek ogniowych wyposażonych w 48 wyrzutni M903. Kluczowym elementem tej fazy jest zakup 12 najnowocześniejszych, dookólnych radarów LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor) firmy Raytheon. W odróżnieniu od sektorowych radarów z pierwszej fazy, LTAMDS zapewnia pełne 360-stopniowe pokrycie przestrzeni powietrznej, eliminując martwe strefy i umożliwiając jednoczesne śledzenie oraz zwalczanie zagrożeń nadlatujących z dowolnego kierunku. Polska stała się pierwszym zagranicznym użytkownikiem tych radarów na świecie.

Zamówienie obejmuje również duży zapas pocisków PAC-3 MSE – nawet 644 sztuki. Planowana jest dalsza rozbudowa systemu dowodzenia IBCS, w tym zakup 93 centrów operacyjnych (EOC) oraz 175 radiolinii sieci kierowania ogniem (IFCN). W przyszłości do arsenału mają dołączyć także rakiety niskokosztowe SkyCeptor, które będą przejmować mniej wymagające cele, pozwalając oszczędzać najdroższe i najbardziej zaawansowane pociski PAC-3 MSE.

W ostatnim czasie pojawiły się również informacje o uzyskaniu przez Polskę wstępnej zgody Departamentu Stanu USA na uruchomienie w kraju produkcji pocisków PAC-3 MSE. Byłby to bezprecedensowy transfer technologii, który zapewniłby Polsce suwerenność w zakresie uzupełniania zapasów kluczowej amunicji i ugruntowałby jej pozycję jako strategicznego partnera USA w Europie.

Program "Wisła" to nie tylko zakup gotowego sprzętu, ale także ogromny impuls dla polskiego przemysłu obronnego. W ramach umów offsetowych i współpracy przemysłowej, polskie firmy (m.in. z Polskiej Grupy Zbrojeniowej) są odpowiedzialne za produkcję kluczowych komponentów, takich jak: Wyrzutnie M903; Pojazdy specjalistyczne (Jelcz); Kabiny i mobilne węzły łączności; Elementy radarów, w tym anteny do radarów LTAMDS

System Patriot

MIM-104 Patriot to amerykański, mobilny system rakietowy ziemia-powietrze, który stanowi jeden z najważniejszych elementów obrony powietrznej USA i państw sojuszniczych. Jego głównym zadaniem jest zwalczanie szerokiego spektrum zagrożeń, od samolotów i śmigłowców, przez pociski manewrujące i drony, aż po taktyczne rakiety balistyczne. Nazwa PATRIOT to akronim od Phased Array Tracking Radar to Intercept Of Target.

Patriot nie jest pojedynczą wyrzutnią, lecz kompletnym, zintegrowanym systemem przeciwlotniczym i przeciwrakietowym składającym się z kilku kluczowych elementów montowanych na ciężarówkach i naczepach, co zapewnia mu bardzo wysoką mobilność. Typowa bateria Patriot opiera się przede wszystkim na radarze AN/MPQ-65 (lub starszym AN/MPQ-53), który stanowi „oczy” całego systemu. Jest to zaawansowany radar z fazowaną anteną ścienną, odpowiedzialny za wykrywanie, śledzenie i identyfikację celów. Potrafi jednocześnie obserwować do 125 obiektów i naprowadzać na nie rakiety na dystansie ponad 170 kilometrów. Nowsze wersje, które pozyskuje między innymi Polska, są specjalnie przystosowane do wykrywania małych i bardzo szybkich celów, takich jak rakiety balistyczne.

Drugim kluczowym elementem jest Stanowisko Kierowania Walką (ECS) AN/MSQ-104 – „mózg” i centrum dowodzenia baterii. Znajduje się ono w klimatyzowanym, zabezpieczonym przed atakami (w tym impulsem elektromagnetycznym) kontenerze, w którym pracuje dwóch operatorów. Komputery analizują dane z radaru, oceniają stopień zagrożenia, wybierają najlepszy sposób reakcji i przekazują komendę odpalenia do wyrzutni.

Same wyrzutnie (M901, M902 lub M903) pełnią rolę „ramion” systemu. Jedna bateria dysponuje zazwyczaj od czterech do ośmiu wyrzutni. Są one połączone ze stanowiskiem dowodzenia za pomocą łączności radiowej lub światłowodowej i mogą być rozstawione nawet kilka kilometrów od radaru, co zwiększa ich przeżywalność.„Pięściami” systemu są pociski przechwytujące. Istnieją dwie główne rodziny rakiet. Starsza PAC-2 (np. w wariancie GEM-T) wyposażona jest w głowicę odłamkowo-burzącą. Rakieta detonuje w pobliżu celu, niszcząc go falą uderzeniową i odłamkami. Jest skuteczna głównie przeciwko samolotom i pociskom manewrującym i osiąga zasięg około 160 km. Nowocześniejsza PAC-3 została zaprojektowana specjalnie do zwalczania rakiet balistycznych. Działa w technologii „hit-to-kill”, czyli niszczy cel poprzez bezpośrednie uderzenie z ogromną energią kinetyczną. Jest mniejsza i bardziej zwrotna, ale ma krótszy zasięg (ok. 35-50 km). Najnowszą i najskuteczniejszą wersją jest PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) o zwiększonym zasięgu i pułapie, która znajduje się już na wyposażeniu Wojska Polskiego.

Cała bateria potrzebuje również elementów wsparcia, takich jak maszty antenowe do komunikacji (AMG) oraz generatory prądu (EPP) zapewniające zasilanie wszystkich komponentów. Dzięki temu Patriot stanowi w pełni autonomiczny i bardzo elastyczny system obrony powietrznej.

Na podstawie komunikatu prasowego Sztabu Generalnego WP / Portal Obronny