"Inteligentna Granica" rusza. Sztuczna inteligencja uszczelni wschodnią granice

Piotr Miedziński
Piotr Miedziński
2026-07-24 14:25

Wicepremier i Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, ogłosił wdrożenie przełomowego rozwiązania technologicznego na wschodniej granicy kraju. Już w sierpniu 2026 roku ruszy system „Inteligentna Granica”, oparty na zaawansowanych algorytmach sztucznej inteligencji. Projekt, realizowany przez ekspertów wojskowych we współpracy ze Strażą Graniczną, ma zrewolucjonizować sposób monitorowania i ochrony jednego z najistotniejszych strategicznie obszarów Polski.

Interfejs systemu Inteligentna Granica analizujący sylwetki ludzi na drodze. O szczegółach pisze SE Portal Obronny.
Autor: Władysław Kosiniak-Kamysz/ X (Twitter) Sztuczna inteligencja wesprze ochronę wschodniej granicy Polski. W sierpniu ruszy najnowszy system „Inteligentna Granica”.

Informacja o nowym systemie pojawiła się na platformie X, gdzie szef MON podkreślił jego kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. „Sztuczna inteligencja wesprze ochronę wschodniej granicy Polski” – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz, zapowiadając start programu na sierpień. To odpowiedź na rosnące wyzwania, z jakimi mierzą się polskie służby w obliczu presji migracyjnej i działań hybrydowych. System „Inteligentna Granica” jest owocem współpracy specjalistów z Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji, działającego w ramach Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy na co dzień zmagają się z próbami nielegalnego przekraczania granicy.

Czym dokładnie jest system „Inteligentna Granica”?

„Inteligentna Granica” wykorzystuje algorytmy AI do automatycznej analizy obrazu z platform bezzałogowych, kamer i innych sensorów. System wspiera rozpoznawanie obiektów, ocenę ich aktywności oraz wskazywanie zdarzeń wymagających uwagi operatorów.Skróci to czas analizy materiałów obrazowych i przyspieszy działania operacyjne.

Według informacji MSWiA 13 lipca w pierwszym półroczu 2026 r. osiągnięto kluczowy sukces w postaci całkowitego uszczelnienia granicy polsko-białoruskiej. Dzięki inwestycjom o wartości 3 miliardów złotych skuteczność ochrony tej granicy wyniosła 100%, a liczba udanych nielegalnych przekroczeń spadła do zera. Skuteczność działań funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Wojska Polskiego znacząco zniechęciła migrantów do podejmowania prób nielegalnego przekroczenia granicy, co przełożyło się na 65-krotny spadek liczby takich incydentów na granicy z Białorusią.

Granica polsko-białoruska. Migranci przedostali się przez zaporę. Błyskawiczna reakcja polskich służb

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