"Inteligentna Granica" rusza. Sztuczna inteligencja uszczelni wschodnią granice

Informacja o nowym systemie pojawiła się na platformie X, gdzie szef MON podkreślił jego kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. „Sztuczna inteligencja wesprze ochronę wschodniej granicy Polski” – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz, zapowiadając start programu na sierpień. To odpowiedź na rosnące wyzwania, z jakimi mierzą się polskie służby w obliczu presji migracyjnej i działań hybrydowych. System „Inteligentna Granica” jest owocem współpracy specjalistów z Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji, działającego w ramach Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy na co dzień zmagają się z próbami nielegalnego przekraczania granicy.

Sztuczna inteligencja wesprze ochronę wschodniej granicy Polski.W sierpniu ruszy najnowszy system „Inteligentna Granica”, rozwijany przez specjalistów Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji @CyberWojska we współpracy z @Straz_Graniczna. „Inteligentna Granica”… pic.twitter.com/gBAiNJzNQh— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 24, 2026

Czym dokładnie jest system „Inteligentna Granica”?

„Inteligentna Granica” wykorzystuje algorytmy AI do automatycznej analizy obrazu z platform bezzałogowych, kamer i innych sensorów. System wspiera rozpoznawanie obiektów, ocenę ich aktywności oraz wskazywanie zdarzeń wymagających uwagi operatorów.Skróci to czas analizy materiałów obrazowych i przyspieszy działania operacyjne.

Według informacji MSWiA 13 lipca w pierwszym półroczu 2026 r. osiągnięto kluczowy sukces w postaci całkowitego uszczelnienia granicy polsko-białoruskiej. Dzięki inwestycjom o wartości 3 miliardów złotych skuteczność ochrony tej granicy wyniosła 100%, a liczba udanych nielegalnych przekroczeń spadła do zera. Skuteczność działań funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Wojska Polskiego znacząco zniechęciła migrantów do podejmowania prób nielegalnego przekroczenia granicy, co przełożyło się na 65-krotny spadek liczby takich incydentów na granicy z Białorusią.