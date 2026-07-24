Precyzyjne uderzenie w serce rosyjskiego przemysłu. Ukraina niszczy cele w Kirowie i atakuje logistykę wroga

Wołodymyr Zełenski poinformował w komunikatorze Telegram o sukcesie ukraińskich wojsk, podkreślając precyzję i sprawiedliwość działań.

„Nasze Siły Obrony Ukrainy uderzyły dziś w jedno z ważnych przedsiębiorstw zbrojeniowych w rosyjskim Kirowie. Dostarcza ono komponenty do sprzętu lotniczego i rakietowego okupanta, wykorzystywanego m.in. podczas zmasowanych ataków na nasze miasta i społeczności. Dziękuję naszym żołnierzom za precyzję! To całkowicie sprawiedliwa odpowiedź” – napisał Zełenski.

Atak na zakład w Kirowie ma na celu osłabienie zdolności Rosji do produkcji zaawansowanego sprzętu wojskowego, który jest wykorzystywany do agresji przeciwko Ukrainie.

Według prezydenta Ukrainy, „dalekosiężne sankcje” (jak określił ukraińskie ataki dalekiego zasięgu) objęły również obiekt naftowy, położony w odległości blisko 1350 km od linii frontu. Ten atak wpisuje się w szerszą strategię Ukrainy, która od miesięcy celuje w rosyjską infrastrukturę energetyczną. Takie działania mają na celu ograniczenie możliwości finansowania wojny przez Kreml, a nasilone uderzenia na rosyjskie rafinerie już spowodowały dotkliwe niedobory paliwa w wielu regionach Rosji, co zauważył Reuters.

Drone strikes overnight hit two Wildberries logistics hubs in St. Petersburg, sparking fires at the Shushary and Novosaratovka facilities. Wildberries confirmed operations at both sites have been suspended. Officials also reported a fire at a warehouse belonging to the Severnaya… pic.twitter.com/Akakz6h5W2— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 24, 2026

Operacja wymierzona w logistykę Kremla

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że ataki są częścią szerszej, zaplanowanej operacji.

„Były także inne trafienia. Ważne, że trwa również operacja wymierzona w rosyjską logistykę, która zaopatruje armię okupanta w komponenty do dronów, sprzęt nawigacyjny i wyposażenie” – zaznaczył prezydent Ukrainy.

Ta operacja ma kluczowe znaczenie dla osłabienia zdolności bojowych rosyjskich wojsk, które w dużej mierze polegają na dronach, takich jak Shahed, Gerbera czy Itałmas, oraz zaawansowanym sprzęcie nawigacyjnym. Zełenski podziękował wszystkim jednostkom ukraińskiej armii, wywiadu oraz Służby Bezpieczeństwa Ukrainy za ich wkład w osiągnięcie tych rezultatów.

Odpowiedź na ataki i nowa strategia Ukrainy

Ukraińskie ataki są bezpośrednią odpowiedzią na nieustającą agresję Rosji. W nocy z czwartku na piątek rosyjskie siły zaatakowały Ukrainę pięcioma kierowanymi rakietami lotniczymi Ch-59/69 oraz 180 dronami. Ukraińska obrona przeciwlotnicza wykazała się wysoką skutecznością, zestrzeliwując cztery rakiety Ch-59/69 oraz 160 wrogich bezzałogowców na północy, południu i wschodzie kraju. Odnotowano trafienie jednego pocisku kierowanego oraz 14 dronów uderzeniowych w dziewięciu lokalizacjach.

Konflikt zbrojny trwa od 24 lutego 2022 r., kiedy to Rosja rozpoczęła inwazję na pełną skalę. W kontekście tych wydarzeń, 25 czerwca prezydent Zełenski ogłosił zatwierdzenie 40-dniowej „operacji wpływu”, której celem jest wywarcie presji na Rosję i skłonienie jej do zakończenia wojny. Ostatnie ataki dalekiego zasięgu na rosyjskie obiekty wojskowe i naftowe wpisują się w tę nową, bardziej ofensywną strategię Ukrainy.