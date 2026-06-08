Gdzie się ukryć? Rządowa aplikacja wskazuje już 83 tys. bezpiecznych miejsc

Aplikacja „Gdzie się ukryć” ma już 83 tysiące miejsc doraźnego schronienia dla blisko 24 mln osób! 🛡️Umożliwia szybkie odnalezienie najbliższych punktów schronienia w Polsce w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia.Bezpieczeństwo Polaków jest dla nas priorytetem! 🇵🇱💪 pic.twitter.com/RNF5hnTDc4— Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 8, 2026

Jak działa aplikacja „Gdzie się ukryć”? Kluczowe funkcje i możliwości

Aplikacja „Gdzie się ukryć” gromadzi dane o różnorodnych obiektach, które mogą służyć jako miejsca schronienia. Należą do nich zarówno obiekty prywatne, jak i publiczne, takie jak stacje metra, tunele, podziemia, podziemne garaże czy piwnice. Użytkownicy, korzystając z ustalonej lokalizacji, mogą szybko odnaleźć najbliższe dostępne punkty schronienia, a system wyznaczy im trasę do wybranego miejsca.

Co więcej, narzędzie oferuje również innowacyjną funkcję umożliwiającą zgłoszenie własnej infrastruktury, która w przypadku zagrożenia mogłaby zostać wykorzystana jako miejsce schronienia. W aplikacji wskazywane są wyłącznie istniejące obiekty, dostępne całodobowo lub o ograniczonej dostępności. Wszystkie nowo powstające, remontowane czy budowane obiekty mają być systematycznie dodawane do bazy danych, zapewniając aktualność informacji.

Oznakowanie i dostępność: Co dalej z punktami schronienia?

Aplikacja „Gdzie się ukryć” zastąpiła wcześniejszą stronę internetową o nazwie „Schrony”, oferując użytkownikom wygodniejszy dostęp zarówno poprzez przeglądarki internetowe, jak i możliwość dodania jej bezpośrednio do telefonu.

Ważnym aspektem funkcjonowania systemu jest kwestia oznakowania punktów schronienia. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz podkreślał, że obiekty te będą musiały zostać odpowiednio oznakowane. Ponadto, zarządzający tymi obiektami zostaną powiadomieni o obowiązku ich udostępnienia w przypadku wystąpienia alarmu. Proces oznakowania punktów schronienia ma rozpocząć się jeszcze w 2026 roku, co zapewni większą klarowność i efektywność systemu w rzeczywistych sytuacjach kryzysowych.