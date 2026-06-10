CloudFerro prezentuje BASTION - mobilną chmurę nie tylko dla wojska

Informacja staje się jednym z kluczowych zasobów operacyjnych

We współczesnych konfliktach i sytuacjach kryzysowych szybki dostęp do informacji staje się równie ważny jak tradycyjne zdolności wojskowe. Dane pochodzące z satelitów, dronów czy naziemnych sensorów muszą być analizowane niemal natychmiast, a w procesie podejmowania decyzji coraz większą rolę odgrywają systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję.

CloudFerro rozwija rozwiązania przeznaczone do pracy w środowiskach wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz pełnej kontroli nad danymi. Mogą one znaleźć zastosowanie nie tylko w wojsku, ale także podczas ochrony infrastruktury krytycznej, reagowania kryzysowego czy działań związanych z bezpieczeństwem cywilnym.

– Współczesne bezpieczeństwo państwa coraz bardziej zależy od zdolności do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych. Informacja staje się jednym z kluczowych zasobów operacyjnych. Dlatego obok tradycyjnych zdolności obronnych równie ważna jest infrastruktura cyfrowa pozwalająca bezpiecznie analizować dane i wykorzystywać je do podejmowania decyzji – powiedział prezes CloudFerro dr Maciej Krzyżanowski.

Bastion – mobilne centrum analizy danych

Jednym z najważniejszych zaprezentowanych rozwiązań był Bastion. To mobilne, kontenerowe środowisko chmurowe przeznaczone do wykorzystania w działaniach operacyjnych.

System pozwala przetwarzać dane bezpośrednio w miejscu prowadzenia działań, bez konieczności stałego połączenia z odległymi centrami danych. Może pracować zarówno stacjonarnie, jak i w ruchu, także w warunkach ograniczonej lub czasowo niedostępnej łączności.

Bastion umożliwia łączenie informacji pochodzących z różnych źródeł, m.in. satelitów, bezzałogowców i sensorów terenowych. W analizie danych mogą pomagać narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję, wspierające ocenę sytuacji i proces podejmowania decyzji.

Dzięki modułowej budowie system można dostosować do różnych zadań i szybko wdrożyć w miejscu prowadzenia operacji. Rozwiązanie pozwala również na bezpieczne przechowywanie oraz analizowanie danych w środowisku pozostającym pod kontrolą użytkownika.

Zaimplementowano doświadczenia z sektora kosmicznego

CloudFerro od lat uczestniczy w projektach związanych z przetwarzaniem danych dla europejskiego sektora kosmicznego. Firma świadczy usługi chmurowe m.in. dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), narodowych agencji kosmicznych oraz programu obserwacji Ziemi Copernicus.

Jak podkreśla w komunikacie spółka, doświadczenia zdobyte przy budowie infrastruktury dla projektów kosmicznych znajdują dziś zastosowanie również w obszarze bezpieczeństwa państwa. W obu przypadkach kluczowe znaczenie mają niezawodność systemów, bezpieczeństwo danych oraz możliwość szybkiego przekształcania informacji w konkretne działania.

CloudFerro SA to europejski dostawca suwerennych usług chmurowych nowej generacji dla najbardziej wymagających zastosowań opartych na dużych wolumenach danych. Spółka specjalizuje się w przechowywaniu i przetwarzaniu wielkoskalowych zbiorów danych oraz budowie środowisk umożliwiających rozwój i wdrażanie rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję, w tym platform MLOps. CloudFerro dysponuje własną infrastrukturę IT w europejskich centrach danych i świadczy usługi dla wiodących instytucji oraz organizacji naukowych w Europie, w tym Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), Niemieckiej Agencji Kosmicznej (DLR) oraz Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA).