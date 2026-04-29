Współpraca Polski i Ukrainy ws. dronów. MON zapowiada testy na froncie

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zapowiedział w Rzeszowie zacieśnienie współpracy z Ukrainą w dziedzinie technologii dronowych.

Współpraca ma polegać na testowaniu polskiego sprzętu w warunkach bojowych na Ukrainie oraz na wymianie technologii i budowie wspólnego potencjału przemysłowego.

Wiceszef MON potwierdził, że istnieje możliwość wspólnej produkcji dronów na terytorium Polski, co wymaga wypracowania odpowiedniego modelu współpracy.

Deklaracja padła podczas konferencji „Road to URC – Security and Defence Dimension” w Rzeszowie, która jest etapem przygotowań do czerwcowej konferencji o odbudowie Ukrainy.

Podczas konferencji w Rzeszowie wiceminister Cezary Tomczyk podkreślił kluczową rolę Ukrainy jako miejsca, gdzie polskie technologie obronne mogą być testowane w rzeczywistych warunkach bojowych. Jak zaznaczył w rozmowie z PAP, sprzęt produkowany w Polsce powinien być najpierw sprawdzany na krajowych poligonach, a następnie poddawany weryfikacji na froncie. „To jest prawdziwy obraz tego, co działa, a co nie działa” – wskazał wiceminister. Takie podejście ma zapewnić, że polskie rozwiązania będą nie tylko innowacyjne, ale przede wszystkim skuteczne w praktyce.

Wymiana technologii i budowanie wspólnego potencjału

Kolejnym filarem polsko-ukraińskiej współpracy ma być intensywna wymiana technologii. Tomczyk wskazał firmę WB Electronics jako przykład podmiotu już aktywnie współpracującego z Ukrainą, jednak podkreślił potrzebę zwiększenia skali tych działań. Celem Ministerstwa Obrony Narodowej jest stworzenie modelu kooperacji opartego na symbiozie, który pozwoli na budowę wspólnej przewagi technologicznej. Priorytetem pozostaje wsparcie dla walczącego sąsiada, co oznacza, że wszelkie projekty będą ukierunkowane na zaspokojenie bieżących potrzeb militarnych Ukrainy.

Możliwość wspólnej produkcji dronów w Polsce

Zapytany o perspektywy wspólnej produkcji dronów na terytorium Polski, wiceminister Tomczyk potwierdził, że taka opcja jest rozważana. Zaznaczył jednak, że realizacja tego planu wymaga wypracowania konkretnego modelu współpracy, który będzie korzystny dla obu państw. Kluczowe jest również uwzględnienie specyficznych potrzeb Ukrainy, która wciąż potrzebuje pomocy militarnej w obliczu trwającego konfliktu. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane w kontekście szerzej zakrojonych działań na rzecz odbudowy Ukrainy.

Rzeszów przystankiem na drodze do odbudowy Ukrainy

Wydarzenie w Rzeszowie stanowi ważny etap przygotowań do czerwcowej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku. Przedstawiciele polskiego ministerstwa oraz przemysłu aktywnie poszukują projektów wojskowych, które mogą być realizowane wspólnie, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na froncie. Rzeszowska konferencja, obejmująca panele poświęcone cyberbezpieczeństwu i rozwiązaniom dual-use, a także strefę Expo z ponad 120 wystawcami, ma na celu budowanie międzynarodowych partnerstw przemysłowych i kapitałowych, niezbędnych do sprostania wyzwaniom współczesnego pola walki.