Tajwan odebrał wszystkie czołgi Abrams z USA. Kluczowa modernizacja armii

W nocy z niedzieli na poniedziałek (26-27 kwietnia 2026 r.) do portu w Tajpej dotarł transportowiec z ostatnią partią 28 czołgów M1A2T Abrams. Cała operacja logistyczna odbyła się pod osłoną nocy. Konwój ciężkich naczep, przewożących ważące blisko 70 ton maszyny przykryte czarnymi plandekami, w eskorcie policji i żandarmerii wojskowej, został przetransportowany do Dowództwa Szkolenia Pancernego w Hukou, w północno-zachodniej części kraju.

Dostawa ta zamyka kontrakt z 2019 roku na zakup 108 maszyn M1A2T o łącznej wartości około 1,29 miliarda dolarów. Pierwsze dwie partie, liczące łącznie 80 czołgów, trafiły na Tajwan w grudniu 2024 i lipcu 2025 roku, i zostały już wdrożone do służby.

Dostarczone czołgi przejdą intensywne testy, obejmujące szkolenie w zakresie gotowości bojowej i ocenę, zanim zostaną w pełni wprowadzone do służby operacyjnej. Jak poinformowało tajwańskie wojsko, 10 nowych czołgów pozostanie w dowództwie szkolenia w Hukou, a pozostałe 98 zostanie przydzielonych jednostkom frontowym odpowiedzialnym za obronę północnego Tajwanu.

Standardowy batalion połączonych rodzajów wojsk będzie składał się z dwóch kompanii czołgów, z których każda zostanie wyposażona w 14 czołgów i wspierana przez piechotę zmechanizowaną oraz kompanie wsparcia bojowego i ogniowego. Ich głównym zadaniem będzie obrona dostępu do portu w Tajpej oraz blokowanie postępów wroga w kierunku stolicy.

Historyczna modernizacja tajwańskich sił pancernych

Zakup Abramsów to największa modernizacja tajwańskich sił pancernych od dekad. Do tej pory trzonem wojsk pancernych były starzejące się, pozostające w służbie od ponad 20 lat, czołgi CM-11 Brave Tiger oraz amerykańskie M60A3 Patton. Liczą one około 1000 maszyn. Wprowadzenie M1A2T stanowi technologiczny skok jakościowy.

Mimo zakupu nowych czołgów, Tajwan nie zamierza rezygnować ze starszych czołgów. Tajwan postanowił zmodernizować M60A3. Proces oceny ulepszeń jest w toku, a testy poligonowe zaplanowano na maj. Celem jest ukończenie modernizacji ponad 440 czołgów do 2028 roku.

Decyzja o modernizacji M60A3 wynika z kilku czynników. Liczba 110 nowoczesnych czołgów M1A2T Abrams, jest niewystarczająca, aby zaspokoić kompleksowe potrzeby obronne kraju. 110 Abramsów stanowią w zasadzie równowartość dwóch batalionów, to za mało, aby zaspokoić potrzeby obronne kraju. W związku z tym, modernizacja istniejącej floty M60A3, która stanowi większość tajwańskich sił pancernych, jest strategicznym posunięciem mającym na celu zwiększenie potencjału obronnego wyspy.

Plan obronny Tajwanu zakłada rozmieszczenie mobilnych sił bojowych, zdolnych do skutecznego przeciwdziałania potencjalnym desantom i atakom powietrznym. W tym kontekście, jednostki pancerne, a w szczególności czołgi, odgrywają niezastąpioną rolę. Zwiększenie ich skuteczności poprzez modernizację jest zatem priorytetem dla Armii Republiki Chińskiej (ROCA).

Narodowy Instytut Nauki i Technologii Chung-Shan (NCSIST) od kilku lat pracuje nad pakietem ulepszeń dla M60A3, które mają znacząco zwiększyć siłę rażenia, mobilność i przeżywalność tych platform. W ramach wcześniejszej modernizacji, przeprowadzonej w 2024 roku, 40 czołgów otrzymało ulepszenia układu hydraulicznego wieży i powiązanych z nim systemów elektrycznych.

Obecny program modernizacji obejmuje jednak znacznie szerszy zakres zmian. W pełni cyfrowy system kierowania ogniem, opracowany we współpracy z amerykańską firmą zbrojeniową Leonardo DRS, zawiera celowniki termowizyjne trzeciej generacji. Zapewnia on czołgowi zdolność do prowadzenia działań w trybie „myśliwego-zabójcy”. Rozwiązanie to znacząco przyspiesza proces prowadzenia ognia i zwiększa jego celność na większych odległościach. Chociaż oryginalne działo gwintowane M68 kalibru 105 mm zostało zachowane (planowana wcześniej wymiana na armatę gładkolufową kalibru 120 mm napotkała trudności), wprowadzono nową amunicję, która ma zwiększyć skuteczność bojową tego działa.

Kolejną istotną zmianą jest nowy zespół napędowy AVDS-1790-2CAU. Projekt realizowany we współpracy z firmą Renk America zakłada wymianę obecnego silnika wysokoprężnego o mocy 750 KM wraz ze skrzynią biegów na nowszy silnik o mocy 950 KM, połączony z kompatybilnym napędem końcowym. Zmodernizowane egzemplarze czołgu M60 z nowym napędem mają zostać dostarczone w 2025 roku.

Ponadto modyfikacji uległa wieża oraz dodano dodatkowe opancerzenie. Materiały wizualne przedstawiają tajwański czołg M60A3 z nową lub znacząco zmodyfikowaną wieżą. Poprzednia wieża z odlewanego pancerza otrzymała teraz spawane, płaskie boki, co sugeruje zastosowanie dodatkowej ochrony pancernej. Dodatkowo kopuła dowódcy została zastąpiona otwartym, osłoniętym stanowiskiem karabinu maszynowego kalibru 12,7 mm.

Wiadomo, że Armia Republiki Chińskiej (ROCA) chciałaby, aby modernizacja ponad 440 czołgów M60A3 została ukończona do 2028 roku. Nadchodzące miesiące, a zwłaszcza majowe testy, powinny przynieść więcej szczegółów dotyczących liczby czołgów objętych modernizacją oraz dokładnego harmonogramu prac.

W ramach całego pakietu modernizacyjnego, oprócz samych czołgów, Tajwan zakupił również niezbędny sprzęt wsparcia:

14 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules,

16 ciężkich ciągników siodłowych M1070A1,

16 naczep niskopodwoziowych M1000 do transportu ciężkiego sprzętu.

Czym jest M1A2T Abrams?

Model M1A2T to specjalny wariant eksportowy, porównywalny z wersją M1A2 SEPv2 używaną przez armię amerykańską. Jego głównym atutem jest armata gładkolufowa kalibru 120 mm oraz zaawansowany system kierowania ogniem. Kluczową cechą jest tryb "myśliwy-zabójca" (hunter-killer), który pozwala dowódcy czołgu na wyszukiwanie i śledzenie kolejnego celu w momencie, gdy działonowy prowadzi ogień do celu już namierzonego. Daje to przewagę w dynamicznym środowisku pola walki, szczególnie w terenie zurbanizowanym.

Dodatkowo, zaawansowany system łączności i wymiany danych między pojazdami (tzw. "sensor-to-shooter") znacząco poprawia świadomość sytuacyjną załóg i pozwala na koordynację uderzeń w czasie rzeczywistym.

M1A2 składa się z czteroosobowej załogi, 42 sztuk amunicji kal. 120 mm, silnika turbinowego o mocy 1500 KM, przekładni hydrokinetycznej, osiąga prędkość maksymalną na drodze ograniczoną do 67 km/h na drodze oraz prędkość w terenie wynoszącą 48 km/h, a jej zasięg wynosi 425 km/h.