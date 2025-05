Tajwan szykuje się na kolejny odbiór czołgów Abramsów

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Obrony Tajwanu, którego cytuje Taiwan News, druga partia czołgów Abrams, składająca się z 42 sztuk, dotrze do Republiki Chińskiej do końca czerwca. Według zapewnień ministerstwa dostawy przebiegają zgodnie z harmonogramem, a tajwańska armia przygotowuje się do oficjalnego oddania czołgów do użytku w drugiej połowie roku.

W połowie grudnia 2024 roku, ministerstwo obrony Tajwanu informowało o przybyciu pierwszej partii 38 czołgów Abrams M1A2T.

Republika Chińska przeznaczyła 40,52 mld NT$ (1,33 mld USD) w latach 2019-2027 na zakup 108 czołgów M1A2T i powiązanego sprzętu z USA.

Harmonogram Dostaw Utrzymywany

Zgodnie z warunkami umowy, dostawy odbędą się w ciągu trzech lat, od 2024 do 2026 roku. Pierwsza partia 38 sztuk — jak było już wspomniane — dotarła na Tajwan 16 grudnia ubiegłego roku, zgodnie z planem.

Druga partia dotrze w drugim kwartale (od kwietnia do czerwca), a ostatnia partia 28 czołgów w pierwszym kwartale przyszłego roku (od stycznia do marca).

Aby zapewnić utrzymanie harmonogramu, ministerstwo obrony Tajwanu powiedziało, że jego oficer łącznikowy w USA przeprowadza audyty i inspekcje fabryki co dwa miesiące, aby utrzymać proces zgodnie z harmonogramem.

Rozmieszczenie Czołgów Abrams

Po dostarczeniu wszystkich 108 czołgów, 269 Brygada rozmieści jedną kompanię na płaskowyżu Linkou. Dziesięć czołgów zostanie przydzielonych do Dowództwa Szkolenia Pancernego w Hsinchu County's Hukou Township, podczas gdy pozostałe zostaną wykorzystane do ponownego wyposażenia 584 Brygady.

Tajwan w 2019 roku, zamówił czołgi Abrams w liczbie 108 sztuk przeznaczając na ten zakup 2 mld USD. W 2001 r. administracja prezydenta USA George’a W. Busha odrzuciła prośbę Tajpej o zakup czołgów M1. Od 2010 roku Republika Chińska na Tajwanie rozpoczęła wysiłki, by powrócić do pomysłu nabycia Abramsów. Nadzieja na pozyskanie czołgów przyszła z administracją Donalda Trumpa, jednak dopiero pod koniec 2019 roku udało się uzyskać zgodę. Wcześniej Tajwan rozpoczął ambitny wysiłek, aby ulepszyć posiadane M60. Republika Chińska na Tajwanie pierwotnie planowała nabyć 200 nowych czołgów M1A2 potem planowano 120. Jednak z powodu ograniczeń finansowych zmniejszono swoje plany na 108 sztuk. Jak zwracają uwagę media zakupiony przez Tajwan czołg M1A2T to wariant M1A2SEPv3 pozbawiony pancerza specjalnego z wkładami ze zubożonym uranem oraz ulepszonym systemem kierowania ogniem.

Obecnie tajwańskie siły pancerne składają się z około 1000 czołgów CM 11 Brave Tiger produkcji tajwańskiej oraz czołgów M60A3 produkcji amerykańskiej. Dla porównania Chiny posiadają 6900 czołgów, w tym prawie 4000 w pełni nowoczesnych.