Fundacja „Wspieram Cicho i Skutecznie” nawiązuje współpracę z WIML. Wsparcie dla komandosów w walce o życie

BAK
2026-04-28 21:13

Działająca przy Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu Fundacja „Wspieram Cicho i Skutecznie” z Lublińca nawiązuje partnerstwo z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej. Od lat lublinieccy specjalsi przygotowują się w WIML do skomplikowanych skoków spadochronowych, w czasie których należy stosować aparaturę tlenową. Teraz współpraca wchodzi na nowy poziom.

Autor: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej/ Materiały prasowe Beata Tumidalska i płk dr n. med. Robert Drozdowski.
  • Fundacja działająca przy jednostce specjalnej w Lublińcu nawiązuje współpracę z WIML.
  • WIML to jedyny w Polsce ośrodek medyczny wyposażony w sprzęt do zaawansowanego szkolenia lotników i spadochroniarzy.
  • W WIML planuje zmodernizować jedną z kilku komór niskich ciśnień aby skuteczniej szkolić spadochroniarzy.
  • Fundacja „Wspieram Cicho i Skutecznie” pomoże w poszukiwaniu środków na modernizację.

- Żołnierze z Lublińca dobrze znają WIML. Stąd pomysł, aby porozmawiać o rozciągnięciu współpracy na nowe obszary. Tylko w ubiegłym roku naszym podopiecznym sfinansowaliśmy badania, leczenie i rehabilitację za ponad 430 tys. zł. Chcielibyśmy więc mieć pewność, że środki pozyskane od sponsorów wydatkujemy najlepiej, jak to możliwe. Dlatego np. konsultacje ze specjalistami z wiodącego ośrodka medycznego byłyby dla nas bardzo istotne – wyjaśnia Beata Tumidalska, prezes Fundacji „Wspieram Cicho i Skutecznie”.

Aby porozmawiać o możliwych obszarach współdziałania, prezes lublinieckiej fundacji (której nazwa pochodzi (nazwa pochodzi od hasła Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca - „Cisi i skuteczni”) spotkała się z płk. dr n. med. Robertem Drozdowskim, zastępcą dyrektora - kierownikiem Ośrodka Klinicznego WIML.

Polecany artykuł:

„Cisi i skuteczni” z Lublińca. Jak fundacja ratuje żołnierzy i ich dzieci?

Specyfika „skoków wysokich”

Żołnierze z JWK (a także z innych jednostek specjalnych, aeromobilnych i powietrznodesantowych) przygotowują się w WIML do najtrudniejszych skoków spadochronowych, tzw. wysokich, oddawanych z pułapu przekraczającego 4 tys. m. Należy wtedy stosować aparaturę tlenową. Niewielki błąd może doprowadzić do hipoksji (niedotlenienia). Od tego krótka droga do utraty przytomności, a nawet śmierci. Dlatego tak ważny jest odpowiedni dobór spadochroniarzy, a potem ich szkolenie w komorach niskich ciśnień.

- „Wiktor”, żołnierz z JWK, przed kilku laty pobił rekord skacząc z ponad 11 tys. m. Dla ludzi z naszych jednostek specjalnych głównym problemem przy skokach w wysokości ok. 10 tys. jest dostęp do samolotów, z których można je oddawać. Bo z przygotowaniem ludzi dajemy sobie radę - mówi płk dr Drozdowski, pasjonat skoków spadochronowych. W sumie oddał ich ponad 600, w tym kilkadziesiąt „wysokich”.

Polecany artykuł:

„Commando Pub”, czyli nietypowa promocja elitarnego oddziału komandosów

Zmodernizować komorę ciśnień do „skoków wysokich”

Szefowa Fundacji „Wspieram Cicho i Skutecznie” zobaczyła w WIML komory niskich ciśnień. Jedna z nich jest przygotowana do modernizacji. Tak, aby wraz ze zmianą ciśnienia na trenujących oddziaływała zmieniające się temperatura i wilgotność.

Dlaczego to ważne? Gdy żołnierz skacze z wysokości 10 km, na zewnątrz może być temperatura -50 stopni Celsjusza. Po kilkudziesięciu minutach ląduje zaś w temperaturze panującej ziemi. W tym czasie drastycznie zmieniają się też ciśnienie i wilgotność powietrza.

Modernizacja komory do nauki nawyków związanych z prawidłowym dostosowaniem się do zmiany trzech negatywnych czynników, znacznie polepszyłaby i przyspieszyła szkolenie skoczków. WIML pozyskał już większość środków na modernizację. Potrzeba jeszcze 300 tys. zł.

Inwestycja w bezpieczeństwo skoczków

- Taka kwota jest poza naszym pułapem. Ale to jeden z projektów, które zwiększają bezpieczeństwo ludzi. Jeśli pojawi się sposobność, będziemy przekonywać decydentów do pochylenia się nad tą koncepcją. Dbanie o zdrowie żołnierzy Wojsk Specjalnych to jeden z podstawowych celów naszej Fundacji – podkreśla prezes Beata Tumidalska.

- Systematycznie staramy się przekonywać przełożonych, że inwestycje w WIML to inwestycje w bezpieczeństwo kluczowych elementów Sił Zbrojnych. Dlatego każdy głos wparcia w tym zakresie przyjmujemy z wdzięcznością – kończy płk Drozdowski.

