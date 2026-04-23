Karabinek MSBS GROT C14 FB-A3 z wyróżnieniem. Doceniony przez Służbę Ochrony Państwa

Fabryka Broni „Łucznik” – Radom odnotowuje kolejny sukces na arenie krajowej. Ich najnowszy karabinek, MSBS GROT C14 FB-A3 kal. 5.56x45 mm, został wyróżniony specjalną nagrodą przez Komendanta Służby Ochrony Państwa. Nagroda ta jest przyznawana produktom, które wyróżniają się wysoką jakością wykonania, innowacyjnością oraz przydatnością w realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem kraju i ochroną najważniejszych osób w państwie.

Ewolucja platformy GROT: Odpowiedź na potrzeby użytkowników

Wyróżniony model MSBS GROT C14 FB-A3 to wynik ciągłego doskonalenia i adaptacji do potrzeb użytkowników. Jak podkreśla Seweryn Figurski, Prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.,

„Otrzymana nagroda to dla nas potwierdzenie, że konsekwentnie rozwijamy produkty odpowiadające na potrzeby współczesnych służb i sił zbrojnych. Karabinek MSBS GROT to dziś jeden z filarów naszej oferty i ważny element budowania potencjału krajowego przemysłu obronnego”.

Wersja A3 została zaprojektowana z myślą o zwiększeniu ergonomii, niezawodności oraz funkcjonalności w warunkach operacyjnych.

Jakub Czułba, Członek Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o., dodaje, że

„Wersja A3 jest efektem ścisłej współpracy z użytkownikami oraz odpowiedzią na ich doświadczenia eksploatacyjne. Wprowadzone zmiany przekładają się na jeszcze wyższy poziom ergonomii i niezawodności broni w warunkach operacyjnych”.

Ta filozofia rozwoju, oparta na feedbacku od służb mundurowych, pozwoliła stworzyć broń, która jest ceniona za swoje praktyczne walory. Produkcja systemu MSBS GROT przekroczyła już 240 tysięcy egzemplarzy.

Zwiększone moce produkcyjne i przyszłość polskiej zbrojeniówki

Fabryka Broni „Łucznik” – Radom nie tylko inwestuje w rozwój technologiczny, ale także w infrastrukturę. Zakończona rozbudowa, obejmująca oddanie do użytku nowoczesnej hali i jej doposażenie w zaawansowane technologicznie linie produkcyjne, znacząco zwiększyła moce wytwórcze spółki. Obecnie zdolności produkcyjne Fabryki Broni umożliwiają osiągnięcie poziomu nawet do 80 tysięcy egzemplarzy broni rocznie. Jest to kluczowe w kontekście zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP i innych służb mundurowych, a także realizacji zamówień na rynek cywilny i rynki zagraniczne.

POLSECURE 2024: Forum innowacji i bezpieczeństwa

Międzynarodowe Targi POLSECURE są platformą, na której spotykają się przedstawiciele służb, administracji oraz przemysłu obronnego. Wyróżnienie przyznane karabinkowi MSBS GROT C14 FB-A3 podczas tego wydarzenia jest potwierdzeniem jego wysokiej oceny wśród ekspertów branżowych i użytkowników.

Na podstawie komunikatu prasowego Fabryki Broni "Łucznik"