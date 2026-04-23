Radiostacje 3501 dla pomorskich Terytorialsów. Nowy sprzęt łączności od Radmor

Współczesne pole walki wymaga niezawodnych środków komunikacji, które zapewniają nie tylko bezpieczeństwo przesyłanych informacji, ale także wspierają świadomość sytuacyjną żołnierzy. W odpowiedzi na te potrzeby, 7. Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej wzbogaciła swoje wyposażenie o radiostacje 3501/8, produkowane przez polską spółkę RADMOR. Przekazanie pięćdziesięciu sztuk tego zaawansowanego sprzętu jest kluczowe dla zwiększenia efektywności działań sekcji lekkiej piechoty, szczególnie w zakresie łączności i współdziałania w trudnych warunkach terenowych.

Polskie innowacje na straży bezpieczeństwa: Radiostacja 3501/8

Radiostacja doręczna 3501 to w pełni krajowe rozwiązanie w dziedzinie łączności taktycznej, które wyróżnia się zaawansowanymi funkcjonalnościami. Jak podkreśla Bartłomiej Zając, prezes zarządu spółki RADMOR, zarówno warstwa sprzętowa, jak i oprogramowanie są własnością intelektualną GRUPY WB. Dzięki temu zapewniona jest pełna kontrola nad rozwojem, bezpieczeństwem i kierunkami modernizacji systemu.

Urządzenie należy do klasy radiostacji definiowanych programowo (SDR), co umożliwia implementację różnorodnych trybów pracy na wspólnej platformie sprzętowej. Kluczowe cechy radiostacji 3501/8 to:

Tryb częstotliwościowego przeskoku (hopping) z prędkością 25 hop/s, co znacznie utrudnia przechwycenie komunikacji.

Szyfrowanie transmisji w standardzie AES-256, uznawanym za jeden z najbezpieczniejszych symetrycznych algorytmów.

Wsparcie dla funkcjonalności Blue Force Tracking (BFT), czyli bieżącego monitorowania pozycji własnych jednostek i ich wizualizacji w systemach dowodzenia.

Możliwość integracji z rozwiązaniami klasy TAK (Team Awareness Kit), co zwiększa świadomość sytuacyjną użytkowników i ułatwia współpracę z innymi systemami dowodzenia.

Zwiększenie zdolności operacyjnych i gotowości bojowej

Pułkownik Piotr Jary, dowódca 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, podkreśla znaczenie pozyskania radiostacji dla podnoszenia poziomu wyszkolenia żołnierzy.

„Wprowadzenie urządzeń do wyposażenia pozwoli efektywniej wykorzystywać potencjał sekcji lekkiej piechoty, szczególnie w zakresie łączności, współdziałania oraz realizacji zadań w terenie” – zaznaczył pułkownik Jary.

Dzięki nowym radiostacjom, żołnierze mogą szkolić się w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych działań, co przekłada się na lepsze przygotowanie do potencjalnych wyzwań. Systematyczne doposażenie Wojsk Obrony Terytorialnej w nowoczesne środki łączności bezpośrednio wpływa na rozwój ich zdolności operacyjnych i skuteczność działania w każdych warunkach. W sprawnym procedowaniu przyjęcia i przekazania sprzętu pomógł personel służby łączności 18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie.

Radiostacja 3501: Podstawa łączności w Wojsku Polskim

Radiostacja 3501 jest podstawowym środkiem łączności Wojska Polskiego na poziomie drużyny. Dotychczas dostarczono ponad 20 tysięcy tych urządzeń do Sił Zbrojnych RP oraz użytkowników zagranicznych, co świadczy o jej niezawodności i wysokiej jakości. Urządzenie pozostaje w ciągłej eksploatacji i może być wykorzystywane zarówno jako rozwiązanie przenośne, jak i element zestawu pojazdowego.

Architektura radiostacji 3501/8 pozwala na dalsze rozwijanie jej funkcjonalności bez konieczności zmian sprzętowych, co gwarantuje jej długoterminową przydatność i możliwość adaptacji do przyszłych potrzeb operacyjnych. Inwestycja w ten sprzęt to inwestycja w bezpieczeństwo i efektywność działań polskiej armii.