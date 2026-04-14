Politechnika Gdańska i RADMOR S.A. opracowały prototyp podwodnego drona „Pirania”, który przeszedł pomyślnie swój pierwszy test operacyjny.

Dron „Pirania” wykonał pełną misję rozpoznawczą i inspekcyjną, od wodowania po identyfikację obiektów, co potwierdziło jego gotowość do działania.

System ma chronić infrastrukturę krytyczną i monitorować akweny, łącząc zastosowania cywilne i specjalne.

„Pirania” sprawdzona w akcji

We wtorek, 14 kwietnia, w Sobieszewie przeprowadzono pierwszy publiczny test operacyjny podwodnego drona „Pirania”. Pojazd opracowany przez Politechnikę Gdańską we współpracy z firmą RADMOR S.A. (GRUPA WB) zrealizował pełny scenariusz misji - od wodowania, przez zanurzenie, aż po odnalezienie i identyfikację dwóch obiektów oraz bezpieczny powrót, poinformowała uczelnia w komunikacie prasowym.

Test odbył się w warunkach zbliżonych do rzeczywistych operacji. Po sprawdzeniu łączności i gotowości systemu dron został ręcznie zwodowany. Następnie rozpoczął misję obejmującą poszukiwanie celów, ich zobrazowanie za pomocą kamery i sonaru oraz identyfikację.

- Udana pierwsza misja „Piranii” potwierdza, że Politechnika Gdańska potrafi przekuwać kompetencje badawcze w konkretne rozwiązania odpowiadające na aktualne wyzwania - podkreślił rektor uczelni, prof. Krzysztof Wilde.

— WB GROUP (@WBGroup_PL) April 14, 2026

Nowe rozwiązanie do ochrony infrastruktury?

Projekt powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby związane z ochroną infrastruktury krytycznej oraz monitoringiem kluczowych akwenów, takich jak porty czy instalacje morskie. „Pirania” ma charakter rozwiązania dual use, co oznacza możliwość zastosowania zarówno w sektorze cywilnym, jak i specjalnym.

Jak zaznaczył Tomasz Sauer z Politechniki Gdańskiej, kluczowe było potwierdzenie działania systemu w praktyce, a nie w warunkach symulowanych. Dron skutecznie wykonał wszystkie etapy misji, w tym odnalezienie wskazanych obiektów i powrót do punktu startu.

Nowy pojazd bazuje na wieloletnich doświadczeniach uczelni, m.in. przy konstrukcji systemu „Głuptak”, wykorzystywanego przez Marynarkę Wojenną RP. W projekcie rozwinięto te kompetencje w kierunku monitoringu i inspekcji infrastruktury podwodnej.

Istotną rolę odegrała także współpraca z PG Biznes Hub oraz partnerem przemysłowym. - „Pirania” pokazuje, jak skuteczny może być transfer technologii, gdy łączą się kompetencje nauki i potrzeby rynku - wskazał Paweł Lulewicz.

Z kolei prezes RADMOR S.A., Bartłomiej Zając, podkreślił znaczenie projektu dla bezpieczeństwa państwa. Jak zaznaczył, system ma wspierać wykrywanie zagrożeń pod wodą, szczególnie w rejonie portów i infrastruktury krytycznej.

Docelowo „Pirania” ma być rozwiązaniem modułowym, dostosowywanym do potrzeb użytkownika. W zależności od zadań pojazd będzie mógł być wyposażony w różne systemy sonarowe, kamery oraz dodatkowe elementy, takie jak manipulator czy specjalistyczne czujniki.