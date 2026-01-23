Polska odpowiedź na zagrożenia hybrydowe. PIRANIA ma chronić krytyczną infrastrukturę pod wodą

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 23 stycznia w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej. Porozumienie zakłada, że na uczelni powstanie prototyp pojazdu PIRANIA. Projekt zintegruje wiedzę konstruktorów uczelni i systemy dostarczane przez RADMOR – wiodącego producenta łączności i elektroniki dla sektora obronnego, będącego centrum kompetencyjnym GRUPY WB w zakresie bezzałogowców morskich.

RADMOR i GRUPA WB: centrum kompetencji bezzałogowców morskich

Jako uczelnia badawcza, chcemy być nie tylko centrum nauki i edukacji, ale także aktywnym hubem technologicznym, który realnie wspiera polską gospodarkę i obronność. Projekt PIRANIA to doskonały przykład realizacji tej strategii. To kolejny krok w zacieśnianiu relacji między uczelnią a przemysłem obronnym – powiedział podczas ceremonii profesor Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

To kolejna umowa pomiędzy GRUPĄ WB a Politechniką Gdańską, rozszerzająca dotychczasową współpracę o nowe obszary związane z bezpieczeństwem państwa i ochroną infrastruktury krytycznej. Jest to szczególnie istotne, kiedy nasze granice i ważne obiekty są narażone na ataki hybrydowe i nieustanną presję – oświadczył Bartłomiej Zając, prezes spółki RADMOR.

Za techniczną realizację projektu odpowiada zespół Laboratorium Techniki Głębinowej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Kluczową rolę w utworzeniu konsorcjum odegrało PG Biznes Hub. To jednostka odpowiedzialna za intensyfikację współpracy pomiędzy uczelnią, otoczeniem społecznym i środowiskiem gospodarczym.

Mamy unikalne kompetencje w inżynierii morskiej. Po sukcesach naszych systemów bojowych, nadszedł czas na technologie chroniące to, co niewidoczne, a kluczowe dla funkcjonowania państwa, czyli infrastrukturę krytyczną Bałtyku. Łącząc potencjał naukowy Politechniki Gdańskiej z możliwościami GRUPY WB, tworzymy tarczę technologiczną nowej generacji – dodał profesor Krzysztof Wilde.

Od GŁUPTAKA do PIRANII. Ewolucja polskich systemów morskich

Jestem pewny, że opracowywane wspólnie nowoczesne technologie i rozwiązania techniczne będą zwiększały bezpieczeństwo państwa. Umowa jest znakomitym przykładem budowania synergii między wiodącymi ośrodkami przemysłowymi i naukowymi, który zaowocuje systemami chroniącymi krytyczne dla działania państwa instalacje podmorskie – powiedział Bartłomiej Zając.

Wybór Politechniki Gdańskiej nie jest przypadkowy, uczelnia ma bogate portfolio wdrożonych rozwiązań morskich. W Gdańsku opracowano m.in. system obrony przeciwminowej GŁUPTAK dla niszczycieli min typu Kormoran II. PIRANIA będzie rozwinięciem tych kompetencji, przenosząc ciężar działań z neutralizacji min na stały monitoring i prewencyjną ochronę rurociągów oraz światłowodów podmorskich.

Na podstawie komunikatu prasowego GRUPY WB.