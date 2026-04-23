Ukraińska technologia w sercu amerykańskiej obrony. Sky Map chroni kluczową bazę USA

Agencja Reutera, powołując się na pięć zaznajomionych ze sprawą źródeł, poinformowała w środę (22 kwietnia) o wprowadzeniu ukraińskiej platformy dowodzenia i kontroli Sky Map do służby w kluczowej amerykańskiej bazie. Jest to dowód na to, jak bardzo ukraińska armia rozwinęła technologię związaną z dronami i technologię ich zwalczania. W ostatnich tygodniach ukraińscy wojskowi rozpoczęli szkolenie amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Arabii Saudyjskiej w zakresie obsługi systemu, który jest szeroko wykorzystywany przez siły Kijowa do wykrywania nadlatujących dronów, w tym irańskich bezzałogowców Szahed, oraz do przeprowadzania kontrataków przy użyciu dronów przechwytujących.

Rosnące znaczenie ukraińskich innowacji

Wojna w Ukrainie wyraźnie pokazała, jak tanie, masowo produkowane drony odgrywają kluczową rolę w nowoczesnych konfliktach. W odpowiedzi na te zagrożenia, Pentagon zwiększył inwestycje w technologię zwalczania dronów. Jednakże, jak zauważają analitycy, wykorzystanie ukraińskiej technologii, takiej jak Sky Map, uwydatnia słabości amerykańskiej obrony powietrznej i przeciwrakietowej.

Firma Sky Fortress, ukraińskie przedsiębiorstwo odpowiedzialne za rozwój platformy Sky Map, powstała z inicjatywy inżynierów powiązanych z armią po agresji Rosji. Osoba zorientowana w działaniach przedsiębiorstwa twierdzi, że firma rozmieściła w Ukrainie ponad 10 tys. czujników akustycznych w celu wykrywania ataków rosyjskich dronów, co świadczy o skali i skuteczności ich rozwiązań.

Drony w ogniu politycznych debat

Wprowadzenie ukraińskiej technologii do amerykańskiej bazy nastąpiło miesiąc po tym, gdy były prezydent Donald Trump publicznie odrzucił ofertę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dotyczącą pomocy w odpieraniu irańskich ataków dronowych.

„Nie potrzebujemy ich pomocy w obronie przed dronami” – powiedział Trump 6 marca w wywiadzie dla Fox News. „Wiemy o dronach więcej niż ktokolwiek inny. Mamy najlepsze drony na świecie.”

Reakcja Trumpa była odpowiedzią na wcześniejszą wypowiedź Zełenskiego, który ujawnił, iż USA zwróciły się do Kijowa o wsparcie w obronie przed irańskimi dronami na Bliskim Wschodzie. Prezydent Zełenski potwierdził wówczas, że zapewnił środki i obecność ukraińskich specjalistów na miejscu. Mimo to, firma Sky Fortress odmówiła komentarza w tej sprawie, podobnie jak biuro Zełenskiego.

Wyzwania w obronie przed dronami

W zeszłym miesiącu Joint Interagency Task Force 401, jednostka Pentagonu do zwalczania dronów, ogłosiła przeznaczenie 350 mln dolarów na wzmocnienie obrony przed dronami w ramach operacji na Bliskim Wschodzie. Adam Scher, rzecznik jednostki, podkreślił, że dostarcza ona między innymi czujniki, kamery i urządzenia przechwytujące.

„Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, które powstrzyma każde zagrożenie ze strony dronów” – zaznaczył Scher, co wskazuje na złożoność i wieloaspektowość wyzwań związanych z obroną antydronową.