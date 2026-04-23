Sławomir Cenckiewicz rezygnuje z funkcji szefa w BBN. Ujawnia powody odejścia

Sławomir Cenckiewicz ogłosił swoją rezygnację ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w środę, 22 kwietnia. W oświadczeniu opublikowanym na portalu X, Cenckiewicz podkreślił, że decyzja ta była przemyślana i podjęta „w odpowiedzialności za państwo, którego jeden z ważnych urzędów – Biuro Bezpieczeństwa Narodowego - został poddany brutalnej ingerencji i presji ze strony rządu Donalda Tuska”. Jego zdaniem, działania rządu Donalda Tuska doprowadziły do sparaliżowania normalnego funkcjonowania BBN i uniemożliwiły mu pełnienie funkcji powierzonej przez prezydenta RP 7 sierpnia 2025 roku. Cenckiewicz określił to jako „niespotykany dotąd w historii antypaństwowy wandalizm Tuska i jego współpracowników”.

Oświadczenie!!!Wobec bezprawnych działań rządu Donalda Tuska, który nie szanuje prawomocnych wyroków sądów i bezpodstawnie odbiera mi prawo dostępu do informacji niejawnych, na ręce prezydenta Karola Nawrockiego w dniu 22 kwietnia 2026 r. złożyłem rezygnację ze stanowiska…— Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) April 23, 2026

Według nieoficjalnych ustaleń Radia Eska - mimo niedawnego wyroku drugiej instancji, uchylającego decyzję SKW o odebraniu mu poświadczeń bezpieczeństwa, Pałac Prezydencki naciskał na to rozstanie. To, że Cenckiewicz de facto wygrał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, nie oznacza, że dostęp do informacji niejawnych został mu przydzielony od razu. To oznacza, że mimo że formalnie stoi na czele biura – nadal nie może brać udziału w codziennych posiedzeniach rady bezpieczeństwa, a to niejako przekłada się na paraliż pracy Biura. Jak niedawno tłumaczył szef SKW w mediach – decyzja sądu nie unieważniła decyzji w sprawie braku poświadczeń bezpieczeństwa dla Cenckiewicza, a jedynie je uchyliła. To podstawa dla SKW, by ponownie rozpatrywać tę sprawę. „Ten proces administracyjny mógłby trwać w nieskończoność” – mówią źródła Eski. Dlatego zdecydowano się na zakończenie współpracy. Giełda nazwisk potencjalnych następców odwołanego szefa BBN, jeszcze nie ruszyła.

Spór o dostęp do informacji niejawnych: Rola NSA

Kluczowym elementem konfliktu, który doprowadził do rezygnacji Cenckiewicza, jest kwestia dostępu do informacji niejawnych. 15 kwietnia Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) z 2025 roku. Skargi te dotyczyły wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA), które uchyliły decyzję o cofnięciu Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa. Mimo wyroku NSA, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński, zaznaczył, że orzeczenie sądu nie oznacza automatycznego przywrócenia Cenckiewiczowi dostępu do informacji niejawnych.

„W okresie od wydania wyroków NSA do dnia zakończenia kontrolnego postępowania sprawdzającego szef BBN nie posiada dostępu do informacji niejawnych i nie ma prawa posługiwać się wydanymi mu poświadczeniami bezpieczeństwa” – poinformował Dobrzyński. Ta sytuacja uniemożliwiła Cenckiewiczowi pełne wykonywanie obowiązków, co ostatecznie doprowadziło do jego rezygnacji.

Zmiany w kierownictwie BBN: Generał Kowalski przejmuje stery

Rezygnacja Sławomira Cenckiewicza została przyjęta z dniem 23 kwietnia. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, potwierdził tę informację w czwartek, podkreślając, że decyzja Cenckiewicza była odpowiedzią na „łamiące prawo działania rządzących, którzy nie szanują prawomocnych wyroków sądów”. Zaznaczył również, że rząd bezpodstawnie odebrał Cenckiewiczowi prawo dostępu do informacji niejawnych, co paraliżuje funkcjonowanie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W związku z zaistniałą sytuacją, gen. Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca szefa Biura, został mianowany pełniącym obowiązki szefa BBN. Ta zmiana na stanowisku kierowniczym ma zapewnić ciągłość działania Biura w obliczu bieżących wyzwań i sporów politycznych.