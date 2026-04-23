Francusko-niemiecki myśliwiec FCAS. Negocjacje na krawędzi, czy projekt przetrwa?

Główne problemy, które blokują dalszą realizację projektu FCAS, dotyczą kwestii dzielenia się własnością intelektualną oraz roli producentów. Jak ogłosiła we wtorek ministra obrony Francji, Catherine Vautrin, podczas posiedzenia komisji francuskiego parlamentu, to właśnie te punkty zapalne uniemożliwiają osiągnięcie porozumienia. Wcześniej niemieckie media donosiły o fiasku rozmów, w które zaangażowane są giganci lotniczy – Airbus i Dassault Aviation. Firmy te od kilku lat nie mogą dojść do porozumienia w kluczowych kwestiach. Airbus, reprezentujący niemiecką stronę, oraz Dassault Aviation, reprezentujący Francję, miały przedstawić swoje stanowiska do 18 kwietnia, jednak poprosiły o dodatkowe 10 dni na dalsze negocjacje.

Wysiłki na rzecz porozumienia i niezależności

Catherine Vautrin zapewniła, że francuski resort obrony dokłada wszelkich starań, aby doprowadzić do porozumienia, które pozwoliłoby na kontynuowanie projektu FCAS w jego obecnej formie. Podkreśliła również, że francusko-niemieckie przedsięwzięcie ma kluczowe znaczenie dla uniezależnienia się Europy od Stanów Zjednoczonych w dziedzinie obronności. Ten aspekt jest szczególnie istotny w kontekście rosnących globalnych napięć i potrzeby budowania silnej, samodzielnej europejskiej polityki bezpieczeństwa.

Alternatywne scenariusze i wyzwania

Jak donosi dziennik „Financial Times”, rozważane są również inne rozwiązania, gdyby obecne negocjacje nie przyniosły sukcesu. Jednym z nich jest produkcja własnych myśliwców przez każdą ze stron, przy jednoczesnej współpracy w zakresie budowy silnika, rozwoju systemów dowodzenia i dronów. Źródła dziennika wskazują jednak, że takie rozwiązanie również wiąże się z wieloma problemami i może nie być optymalne.

Czym jest Future Combat Air System (FCAS)?

FCAS to ambitny system bojowy nowej generacji, który ma zastąpić używane obecnie przez Niemcy myśliwce Eurofighter i francuskie Rafale. Docelowo, od 2040 roku, FCAS ma stać się fundamentem europejskiej obrony powietrznej. Projekt, którego szacowany koszt sięga setek miliardów euro, zakłada współdziałanie myśliwca z dronami oraz zaawansowaną siecią dowodzenia typu combat cloud. Jego realizacja jest kluczowa dla utrzymania przewagi technologicznej i strategicznej Europy w nadchodzących dekadach.